Grandir trop vite ? Petite crasse, ou l'enfance sans savon

Roman vif, dérangeant et profondément incarné, Petit crasse transforme la tendre bouillasse de l’enfance en une matière littéraire puissante, drôle et douloureuse, qui ne cherche jamais à se blanchir.

C’est une initiation sans filtre, avec des personnages à hauteur de ces êtres en devenir qu’Amélie Dewez nous présente, autour de Judith. Elle a onze ans, « presque douze », et regarde le monde avec une intensité désarmante. Elle observe sa mère, libre et débordante, le boucher sauveur de chiens, l’école catholique qui surveille, punit, condamne.

Le récit bascule lorsque l’enfant voit ce qu’elle n’aurait pas dû voir, entend ce qu’elle ne comprend pas encore : « Je vois les images d’une scène qui se fixe dans ma tête. » La découverte de la sexualité adulte se mêle à la honte imposée, puis au drame brutal : « Puis l’envol de Maman dans les airs. Son corps qui retombe, paf, dans le talus. »

Le texte avance par blocs, comme une parole qui ne sait pas se taire. Phrases courtes, syncopées, puis longues coulées intérieures : « Aujourd’hui, j’ai bien vu avec le berger de Tervueren qu’on est tous de la viande. » Cette profusion fait la force du roman : on entend tout, on voit tout. Elle peut aussi fatiguer, tant la voix ne lâche jamais prise. Mais cette saturation épouse le chaos mental de l’enfance confrontée trop tôt à la violence du réel.

La mère, figure solaire, s’efface peu à peu derrière les machines : « Pour le moment c’est tout ce qu’il en reste, de Maman. Une pulsation. » La grand-mère, rigide et désemparée, l’école et sa directrice inquisitrice composent un chœur d’adultes souvent aveugles. Les dialogues, crus, drôles, parfois glaçants, restituent la brutalité sociale sans surplomb : « Ton âme est sale, Judith, souillée. »

Tout passe par le corps : la morsure du chien, l’oreille qui pulse, le désir confus, la culpabilité qui colle. La syntaxe épouse cette matérialité, le vocabulaire alterne trivialité et poésie : « Tout texte est ténèbres, toute page lumière. » Si certains épisodes s’étirent un peu, l’énergie du style emporte l’adhésion.

Au-delà d'une crudité assumée, ce roman fait mouche car il refuse de tricher avec l’enfance : ce moment où le regard bascule, où vient la compréhension de que le monde n’est ni juste ni protecteur, et qu’on apprendra malgré tout à tenir debout.

Judith le constate, sans filtre : « Aujourd’hui, j’ai bien vu qu’on est tous de la viande. » Et ne renonce pour autant pas à cette vie : elle s'en saisit autant qu'elle en mesure brutalement la fragilité. C’est certainement cette lucidité précoce, sans fard ni moralisme, qui enchante la lecture. Parce qu’elle rappelle combien grandir n’est jamais propre, jamais lisse.

Sortie le 4 février.

Par Nicolas Gary

