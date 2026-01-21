Soixante kilos de coups durs (trad. Éric Boury) est un récit de formation sous pression, avec une narration ample (parfois débordante), mais surtout une langue charnelle. Il s’ouvre dans la nuit, une nuit épaisse où se mêlent le vent, la mer et la mémoire. D’emblée, le texte annonce son ambition : faire d’un destin individuel le miroir d’un monde rude, instable, traversé par les forces contraires du progrès et de la fatalité. « Entre les pages règne la nuit. Une nuit glaciale et sans fond qui constitue l’âme de l’Islande. » Tout est là : le paysage, mais aussi l’état intérieur du récit.

Le roman suit Gestur, jeune homme pris dans un entrelacs de responsabilités trop lourdes pour son âge. Autour de lui, une famille disloquée par les catastrophes, un village en pleine mutation, et la mer comme horizon obsédant. Le texte résume cette tension d’une phrase saisissante : « La pauvreté ne se résumait pas au froid, à la faim et aux pieds constamment mouillés. » La trajectoire de Gestur épouse celle d’un monde qui change sans demander la permission, où chacun tente de survivre en bricolant avec l’existant.

La narration se distingue par sa générosité : descriptions foisonnantes, digressions historiques, portraits secondaires minutieux. Cette ampleur fait la richesse du livre, mais aussi l’une de ses limites. À force d’embrasser large, le récit s’alourdit par moments. Pourtant, cette profusion sert souvent la densité romanesque, notamment lorsque la langue s’emballe : « Le jour se lève, telle une page sortant d’un encrier, le papier s’élève, blanc et immaculé. »

Gestur n’est jamais seul : figures parentales défaillantes, enfants, notables locaux gravitent autour de lui. Les dialogues, souvent teintés d’ironie ou de rudesse, donnent chair à cette communauté. L’un des échanges les plus marquants repose sur simplicité poignante, quand le jeune Olgeir – borgne – veut dormir aux côtés d'un chien qu'il appelle papa. Une remarque qui matérialise le manque béant d’une figure paternelle absente ou défaillante, que l’imaginaire enfantin tente de combler.

« Il s’appelle Sjeffi et ce n’est pas ton père. Enfin, tu peux bien l’appeler Papa si tu veux ! » réplique Gestur. « — Mais c’est lui, mon papa ! » L’enfant ne cherche pas à définir un père au sens social ou généalogique, mais à nommer une présence protectrice, joyeuse, disponible — qualités que le chien incarne immédiatement par son corps, sa chaleur, sa fidélité. « — Non, tu ne marches pas à quatre pattes et tu n’as pas de queue », lui réplique alors Gestur.

« Mais moi, j’ai seulement un œil », rétorque l’enfant borgne. Une bascule émotionnelle qui bascule du symbolie vers l’intime : en une réplique, décalée, le texte relie la mutilation physique de Gestur à sa difficulté à assumer une paternité pleine et entière. Et l’humour discret allège une matière autrement très sombre.

Le style alterne phrases longues, presque incantatoires, et notations brèves, sèches. Le vocabulaire est concret, parfois cru, toujours incarné. Cette écriture du corps et du climat imprime une forte cohérence à l’ensemble : « Tout texte est ténèbres, toute page lumière. » Si l’on peut regretter quelques longueurs, la puissance d’évocation l’emporte largement.

Profondément vivant, ce texte impose une vision du monde sans concessions, où chaque existence pèse « soixante kilos de coups durs » — et où la littérature, malgré tout, tient bon face à la tempête. (sortie le 29 janvier)