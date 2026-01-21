Peut-on vraiment échapper au hasard ? Un roman met nos certitudes à l’épreuve

Le récit s’ouvre sur une scène presque anodine, vite trouée par l’irruption de la mort, comme un signal discret, mais implacable : « Ça se distingue, même à dix mètres, que c’est bien de quelque chose de mort qu’il s’agit. » Le ton est donné : rien ne sera épargné au lecteur, ni la frontalité des faits, ni la lente rumination intérieure qu’ils déclenchent.

Le livre déploie une narration éclatée, structurée en mouvements successifs qui alternent présent, souvenirs et séquences quasi cinématographiques. Une fille accompagne sa mère dans la traversée de la maladie, tandis que le passé familial affleure sans cesse : figures tutélaires, drames enfouis, silences transmis.

Le texte avance par fragments, assumant les ellipses : « Qu’on a beau la prendre par tous les bouts, on croirait parfois qu’elle a été écrite par quelqu’un de plus grand que nous. » Cette construction, volontairement discontinue, peut parfois désorienter ; elle exige une attention soutenue, au risque de perdre les lecteurs les plus impatients.

Une voix narrative au bord de la rupture

La force du texte réside dans sa voix : une adresse directe, souvent à la deuxième personne, qui transforme le récit en dialogue impossible. L’autrice choisit l’excès contrôlé, la répétition, l’incantation : « Je suis mon juge le plus intransigeant. Mon scanner IRM implacable. Mon plus terrible neurologue. »

Cette intensité, par endroits suffocante, frise aussi la saturation émotionnelle. Certains passages, martelés, auraient gagné à être resserrés. Mais cette profusion participe aussi d’un projet assumé : dire l’épuisement sans le lisser.

Le corps, la langue, la mémoire

Le corps est omniprésent, scruté dans sa dégradation comme dans ses sursauts : « Tes os suintent à travers le tissu bleu amidonné de l’hôpital. » La langue épouse cette matérialité : phrases courtes, heurtées, puis longues coulées syntaxiques qui miment l’afflux des pensées.

Le vocabulaire, précis, évite l’abstraction ; les dialogues, rares, mais incisifs, percent le monologue intérieur : « — Madame, nous sommes en train d’appliquer un protocole de fin de vie. » Cette sobriété clinique, confrontée à l’émotion brute, crée un contraste efficace.

On pourra reprocher au texte une certaine insistance, une tendance à vouloir tout dire, tout éprouver, parfois au détriment de la retenue. Pourtant, c’est précisément dans cette faille que se loge sa puissance. Le récit ne cherche pas la consolation facile. Il avance à tâtons, jusqu’à cette phrase finale, à la fois résignée et lucide : « Oui, c’est vrai que c’est chavirant. Mais c’est peut-être le hasard. »

Livre exigeant, parfois éprouvant, mais profondément incarné, ce texte s’impose comme une exploration honnête de la filiation, du deuil et de la part d’aléatoire qui façonne nos existences. Une œuvre qui accepte ses aspérités pour mieux atteindre.

Par Lucy L.

