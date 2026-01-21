Heated Rivalry, une adaptation en série des livres de Rachel Reid

Romance gay se déroulant dans le milieu du sport, et plus particulièrement du hockey sur glace, Heated Rivalry suit le ballet entre le Canadien Shane Hollander et le Russe Ilya Rozanov, respectivement incarnés par Hudson Williams et Connor Storrie.

La série s'inspire directement du volume 2 de la saga Game Changer de Rachel Reid, également intitulé Heated Rivalry. Au total, la saga compte 7 tomes, ainsi que deux titres intermédiaires, tous inédits en français.

La première saison de l'adaptation audiovisuelle Heated Rivalry se déploie en 6 épisodes, supervisés par Jacob Tierney, qui a aussi assuré la transposition du récit en scénario. Diffusée fin 2025 au Canada, la série a reçu un accueil critique particulièrement positif...

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com