10 ans après, Pathé et la Comédie-Française remettent une pièce dans la machine

« Il y a dix ans, lorsque nous avons inauguré ce partenariat avec la Comédie-Française, nous étions animés par une intuition simple : celle que le théâtre, comme l’opéra et le ballet avant lui, avait toute sa place sur les écrans de cinéma », souligne Jérôme Seydoux, président de Pathé, dans un communiqué. « Nous souhaitions offrir au public, où qu’il se trouve, la possibilité de vivre l’excellence de la scène française et de redécouvrir les chefs-d’œuvre du répertoire qui façonnent notre imaginaire collectif. »

Le programme « La Comédie-Française au cinéma », à l'occasion de son 10e anniversaire, programme, au premier semestre 2026, 3 classiques incontournables du répertoire présentés par la Comédie-Française dans trois salles pendant sa saison hors les murs. Ces représentations seront filmées et retransmises en direct.

La programmation

Les Femmes savantes de Molière, mise en scène d'Emma Dante

Dimanche 1er mars à 15h

En direct du Théâtre du Rond-Point

Le Cid de Corneille, mise en scène de Denis Podalydès

Dimanche 26 avril à 15h

En direct du Théâtre de la Porte Saint-Martin

Hamlet, d’après Shakespeare, mise en scène de Ivo Van Hove

Dimanche 7 juin à 15h

Spectacle filmé à l’Odéon Théâtre de l’Europe

S'exprimant au sujet du partenariat avec Pathé Live, Clément Hervieu-Léger, administrateur général de la Comédie-Française, s'enthousiasme : « Ensemble, depuis dix ans, nous allons à la rencontre des publics partout en France et leur offrons la possibilité de vivre l’émotion particulière du spectacle vivant. Au fil des ans, nous avons constitué ainsi un répertoire audiovisuel unique de près de vingt spectacles, centré sur les textes fondamentaux du théâtre, les grands classiques de notre mémoire collective, dont la vertu intemporelle s’adresse à tous les publics, et qui constitue une ressource formidable pour les enseignants, les enseignantes et leurs élèves. »

« La Comédie-Française au cinéma » revendique, en 10 années d'existence, un million de spectateurs en France et dans le monde, plus de 300 cinémas français partenaires. Le programme compte aujourd'hui 20 spectacles, dont 6 pièces de Molière, avec 11 auteurs du répertoire représentés. Avec un peu plus de 178.000 entrées, Les Fourberies de Scapin (2017), pièce de Molière mise en scène par Denis Podalydès, reste le plus grand succès à ce jour.

Photographie : illustration, Blondinrikard Fröberg, CC BY 2.0

