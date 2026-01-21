La Quête d'Ewilan, d'après l'oeuvre de Pierre Bottero, en série sur France TV

France Télévisions programme la diffusion de la série animée La Quête d'Ewilan, avec de premiers épisodes directement basés sur le premier livre de la trilogie de Pierre Bottero. Cette dernière a été publiée aux éditions Rageot en 2003, avant une transposition en bande dessinée, assurée par Laurence Baldetti et Lylian, parue aux éditions Glénat entre 2013 et 2019.

La vie de Camille, une orpheline de 13 ans, bascule le jour où elle est projetée par accident dans le monde de Gwendalavir. Elle découvre une terre peuplée de créatures aussi extraordinaires que dangereuses, terre qu’elle va explorer, accompagnée de son ami Salim, pour découvrir non seulement son véritable nom, Ewilan, mais aussi la vérité sur ses racines et sa destinée. Originaire de Gwendalavir, elle est l’héritière d’un don prodigieux, le Dessin, qui s’avère être une arme décisive dans la lutte de son peuple contre les terribles Ts’liches. Elle seule semble pouvoir libérer les Sentinelles capables de protéger ce monde contre leurs ennemis. Son imagination sera sa seule limite. – Le synopsis de la série La Quête d'Ewilan

« La Quête d’Ewilan s’inscrit dans la tradition des récits épiques d’héroïc-médiéval fantasy, à l’image de la trilogie du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien ou les incontournables Chroniques de Narnia de C.S. Lewis », s'enthousiasme France Télévisions, qui ajoute que « l’audience grandit avec les héros » au cours de la série animée.

8 épisodes de 26 minutes ont été réalisés par Eve Ceccarelli-Moing, Fabien Daphy et Justine Mettler. « Notre souhait est de respecter l’œuvre tout en lui donnant une dimension éminemment audiovisuelle. Sur le fond et les thématiques, nous avons aussi souhaité pousser encore plus loin les motivations des personnages, en les rendant, plus réalistes, plus complexes et ambigus parfois dans leurs motivations », explique le trio.

Les scénaristes Diane Morel, Pierre-Gilles Stehr et Xavier Vairé ont rédigé le scénario de la série, en actualisant les thématiques des livres et en accordant plus de place aux personnages féminins.

Côté technique, la production a misé sur une esthétique tournée vers la 2D, sans pour autant négliger les possibilités offertes par la 3D, pour des véhicules, animaux ou décors, ensuite « intégrés au style 2D grâce aux techniques du cell-shading et du camera mapping ».

Pour accompagner la diffusion de cette série, les éditions Rageot publient les romans de la série animée, destinés aux 8/10 ans grâce à une novélisation assurée par Thibault Bérard.

La diffusion des épisodes est prévue dès le samedi 14 février sur Okoo et sur france.tv, puis les samedis 28 février et 7 mars sur France 4.

