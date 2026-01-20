La Grande Trilogie : art et philosophie en dialogue au mk2 Nation

Ce cycle propose trois dialogues entre l’art et la philosophie, organisés autour de thèmes majeurs qui traversent notre époque : le deuil, l’apocalypse et l’humain qui vient. Les rencontres ont lieu les jeudis à 20h, dans une volonté d’ouvrir la réflexion philosophique à un large public, en la confrontant à des pratiques artistiques et à des expériences sensibles.

Penser le deuil : apprendre à perdre ?

La première rencontre, intitulée « Peut-on apprendre à perdre ? », se tiendra le 22 janvier. Elle réunira la psychanalyste Laurie Laufer, l’écrivain Christophe Boltanski, la philosophe Fabienne Brugère, ainsi que la comédienne et réalisatrice Judith Godrèche.

La discussion abordera le deuil dans son acception la plus large : perte d’un proche, d’un amour, d’une illusion ou d’une période de vie. Autant de ruptures que les sociétés contemporaines somment souvent d’« apprivoiser », sans toujours offrir les outils pour le faire. L’art et la philosophie, qui travaillent ces expériences depuis des siècles, peuvent-ils aider à penser la perte et à continuer d’avancer lorsque l’essentiel vacille ? Et que signifie réellement « continuer » lorsque la rupture bouleverse nos repères fondamentaux ?

Apocalypse et effondrement : que pouvons-nous sauver ?

La deuxième soirée, « Que pouvons-nous sauver ? », aura lieu le 26 février. Elle réunira les philosophes Raphaël Zagury-Orly et Vincent Delecroix, aux côtés du metteur en scène Arthur Nauzyciel.

À l’heure des crises écologiques, démocratiques et humanitaires, la notion d’effondrement s’impose comme un cadre de pensée dominant. Cette rencontre interrogera les récits et les images de l’apocalypse, mais aussi les conceptions de l’histoire qui orientent notre manière de percevoir le passé et l’avenir. Les catastrophes actuelles sont-elles irréversibles ? Vivons-nous une dystopie annoncée ou une transformation encore ouverte ? Et surtout : qu’est-il encore possible de préserver, individuellement et collectivement ?

Quel humain émerge ?

La dernière rencontre, programmée le 26 mars, portera le titre « Quel humain émerge sous nos yeux ? ». Elle réunira la professeure spécialisée en intelligence artificielle Laurence Devillers, l’écrivain Clément Camar-Mercier et le philosophe Daniel Andler.

Dans un monde marqué par l’essor de l’intelligence artificielle, de la réalité virtuelle, du transhumanisme et par l’accélération constante de la production et de l’information, cette soirée examinera les transformations en cours de la condition humaine. Des imaginaires de science-fiction des années 1960 à 1980 aux technologies actuelles, comment s’adapter à ces mutations sans perdre ce qui fait l’humanité de l’humain ? Le dialogue entre art et philosophie permettra d’interroger les utopies, les peurs et les corps de demain.

