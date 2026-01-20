Qui a remporté le Prix franceinfo de la BD d’actualité 2026 ?

L’ouvrage aborde un sujet rarement traité frontalement en bande dessinée : l’inceste, et plus précisément le silence qui l’entoure au sein des familles. Le jury a salué un travail d’une grande justesse, soulignant à la fois la démarche d’enquête, la dignité du récit et la délicatesse du dessin, qui privilégie la suggestion à la frontalité.

Une enquête sur le silence familial

On ne parle pas de ces choses-là ne se présente pas comme une enquête factuelle sur l’inceste en général, mais comme une investigation intime et familiale. Marine Courtade y revient sur ce qu’elle a elle-même subi enfant : les viols commis par son grand-père. Mais le cœur du livre porte moins sur les faits que sur l’omerta qui les a rendus possibles.

Lorsque l’autrice se confie à sa mère durant son enfance, l’information circule au sein de la famille. Pourtant, malgré l’existence d’au moins quatre victimes, personne ne parle publiquement, et le silence se prolonge pendant des années. Ce constat devient le point de départ du récit.

Après la mort de son agresseur, Marine Courtade décide de rouvrir cette histoire enfouie. Elle rencontre oncles, tantes, cousins et cousines, les interroge sur ce qu’ils savaient, sur ce qui a empêché une dénonciation, sur les mécanismes qui conduisent à laisser un crime se répéter sans intervention de la justice.

Le jury du Prix franceinfo a souligné le courage de cette enquête familiale, menée sur un terrain particulièrement sensible. La bande dessinée montre combien les mécanismes de protection, de déni ou de peur contribuent à maintenir le silence autour de l’inceste, présenté comme « le tabou des tabous ». 10 BD étaient en lice.

Marine Courtade est journaliste indépendante. Depuis plus de dix ans, elle réalise des documentaires et des reportages audiovisuels, principalement à l’international. Elle a travaillé notamment au Kurdistan irakien, en République centrafricaine, au Tchad, en Ukraine, au Cap-Vert et en Afghanistan, pour des émissions telles qu’Arte Reportage (Arte), Reporters (France 24) ou L’Effet Papillon (Canal+). Elle a également été correspondante en Ukraine et a été finaliste du prix Albert Londres pour le documentaire Mauvais Souvenir, consacré au Rwanda.

Alexandra Petit est character designer, illustratrice et animatrice 2D. Diplômée des Gobelins en 2021, elle a signé ses premières bandes dessinées en format court pour La Revue Dessinée et Topo, avant de se lancer dans ce premier projet de bande dessinée au long cours, réalisé en collaboration avec Marine Courtade.

Créé en 1994, le Prix franceinfo de la bande dessinée d’actualité et de reportage distingue chaque année un album qui interroge le monde contemporain à travers le dessin et le récit. Pour sa 32ᵉ édition, le jury est placé sous la présidence de Richard Place, directeur de la rédaction de franceinfo.

Parmi les membres du jury figurent Milena Aellig (Agence Radio France), Xavier Allain (rédacteur en chef web), Laurine Benjebria (service économie), Claire Briguet-Lamarre (rédaction en chef du 9h30/12h), Sara Bourg (attachée de production du 12h/15h), Jérôme Jadot (chef du service reportage) et Édouard Marguier (journaliste spécialiste des questions agricoles). Augustin Arrivé et Laetitia de Germon, tous deux spécialistes de bande dessinée au sein de franceinfo, complètent ce jury.

Au fil des années, le prix a consacré des auteurs majeurs du genre, tels que Joe Sacco, Marjane Satrapi, Emmanuel Guibert, Luz ou encore Lou Lubie, distinguée en 2025. Reste désormais à savoir quel album viendra, en 2026, s’inscrire dans cette lignée.

Par Hocine Bouhadjera

