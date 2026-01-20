Queneau, Echenoz, lectures rares : Richelieu fête les Nuits de la lecture

Du vendredi soir jusqu’au samedi, le public pourra ainsi circuler entre la Rotonde Henri-Jean Martin de l’ENC, la salle Labrouste de l’INHA et la salle Ovale de la BnF, trois espaces emblématiques du patrimoine architectural et intellectuel du site Richelieu.

Le vendredi 23 janvier 2026, de 18h à 19h, la bibliothèque de l’École nationale des chartes – PSL ouvre exceptionnellement ses portes. Dans le cadre solennel de la Rotonde Henri-Jean Martin, qui abrite la réserve des livres anciens, rares et précieux de l’établissement, élèves, étudiants, agents et enseignants liront des extraits de textes en résonance avec le thème de l’année, Villes et campagnes.

Cette soirée mettra en valeur la diversité des voix de l’École nationale des chartes, tout en permettant au public de découvrir un lieu patrimonial rarement accessible dans ces conditions.

Lieu : Bibliothèque de l’ENC, Rotonde Henri-Jean Martin

Adresse : 12 rue des Petits-Champs, 75002 Paris (accès côté entrée ENC)

Entrée : libre, sans inscription

Le samedi 24 janvier, la programmation se poursuit dans deux espaces emblématiques du site Richelieu.

De 19h à 20h, la salle Ovale de la BnF accueille une lecture de la Petite cosmogonie portative de Raymond Queneau, dans le cadre du cycle « À voix haute ». Les comédiens Dominique Reymond et Laurent Poitrenaux donnent vie à ce long poème scientifique publié en 1950, composé de six chants retraçant l’histoire du monde, de sa création jusqu’à l’ère machiniste.

Texte foisonnant, la Petite cosmogonie portative mêle astrophysique, chronologie cosmique, inventions linguistiques, détournements de citations et commentaires facétieux, rappelant le boniment d’un montreur d’images. Le montage choisi met en valeur la musicalité et le rythme de la langue, offrant au public une expérience à la fois littéraire et théâtrale, amplifiée par l’architecture spectaculaire de la salle Ovale.

Lieu : BnF | Richelieu, salle Ovale

Adresse : 5 rue Vivienne, 75002 Paris

Entrée : gratuite, sur inscription via bnf.tickeasy.com

La soirée se poursuit de 20h15 à 21h15 à la bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art, dans la célèbre salle Labrouste. Dans le cadre de la 10ᵉ édition des Nuits de la lecture, le comédien Mathieu Amalric proposera une lecture de L’Occupation des sols de Jean Echenoz, publié en 1988 aux Éditions de Minuit.

Le texte raconte l’histoire d’un père et de son fils confrontés à la disparition progressive de l’image d’une femme – mère et épouse – peinte sur la façade d’un immeuble parisien, près du canal Saint-Martin. À mesure que la ville se reconstruit, que les murs s’élèvent et que les strates urbaines s’accumulent, la seule trace visible de cette femme disparaît à son tour.

Dans ce récit bref et dense, circonscrit à un carrefour parisien, Jean Echenoz explore la persistance de la mémoire, la disparition des corps et des représentations, et la violence silencieuse de la transformation urbaine. La lecture sera suivie d’une conversation avec l’auteur, prolongeant la réflexion sur la ville, l’espace et la littérature.

Lieu : INHA, bibliothèque – salle Labrouste

Adresse : 5 rue Vivienne, 75002 Paris

Entrée : libre, sans inscription

À LIRE - Marie-Hélène Lafon et Laurent Gaudé portent les Nuits de la lecture 2026

Les Nuits de la lecture sont une manifestation nationale portée par le ministère de la Culture et organisée par le Centre national du livre.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY-SA 2.0

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com