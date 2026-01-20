Ces amitiés qui détruisent sans faire de bruit

Dans cette nouvelle saison de Dans les yeux d'Olivier, le premier épisode Amitiés toxiques : ces liens qui détruisent accueillent anonymes et personnalités qui racontent leurs trajectoires et mettent en lumière une expérience commune, vécue sous des formes multiples.

L’amitié est généralement perçue comme un refuge, un espace de confiance et de soutien. Pourtant, certaines relations amicales se révèlent envahissantes, manipulatrices, parfois même destructrices. Comment identifier une amitié qui fait souffrir ? Pourquoi est-il si difficile de s’en détacher ? Et comment se reconstruire après avoir rompu un lien devenu toxique ?

Ce film s’intéresse aux mécanismes discrets mais puissants qui peuvent s’installer entre amis : emprise psychologique, dépendance affective, domination ou jalousie. Autant de dynamiques qui, sans violence apparente, laissent des blessures profondes.

Fleurenn raconte une amitié nouée à l’âge de 11 ans, exclusive et fusionnelle, qui l’a durablement atteinte sur les plans physique et psychologique. Jean-Jacques, lui, a accordé une confiance totale à sa meilleure amie, allant jusqu’à vendre son cabinet de comptabilité pour suivre ses conseils : une décision qui l’a conduit à une escroquerie soigneusement orchestrée. Céline évoque une relation de dépendance si forte qu’elle a envisagé de quitter son mari et ses quatre enfants pour celle qu’elle considérait comme sa « jumelle ».

Figure suivie par près d’un million d’abonnés, Shérazade témoigne de ses désillusions amicales successives : après plusieurs trahisons, elle a choisi de maintenir ses relations à distance, notamment via les réseaux sociaux. Kathleen, enfin, revient sur une succession d’amitiés toxiques, à l’adolescence puis à l’âge adulte, qui ont profondément entamé son estime de soi.

À travers ces récits, Olivier Delacroix met au jour les rouages psychologiques de relations amicales qui empoisonnent sans bruit. Manipulation, emprise, dépendance affective : des réalités souvent invisibles, mais dont les effets peuvent être durables. Autant de parcours de reconstruction qui montrent qu’il est possible, malgré les blessures, de reprendre le contrôle de sa vie.

Olivier Delacroix est auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, Le syndrome de l'imposteur, est également son premier roman. Le récit suit Théo Sorgues, un jeune homme originaire des quartiers populaires de Marseille, confronté au doute permanent quant à sa légitimité et à sa place dans le monde. Tout au long de sa vie — à l’école, puis dans le milieu exigeant et souvent brutal des médias — Théo souffre de ce que l’on appelle le « syndrome de l’imposteur », ce sentiment persistant de ne pas mériter ses succès et de n’être qu’un « imposteur » malgré les preuves objectives de ses compétences.

À retrouver mercredi 11 février à 23H35 sur France 2 et sur france.tv

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com