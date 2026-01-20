Alexandre Vialatte, passeur décisif de Kafka en France

Conçue par le collectionneur et bibliophile Jacques Letertre, l’exposition retrace le rôle déterminant joué par Vialatte dans la réception française de Kafka, bien avant que l’écrivain pragois ne devienne l’un des piliers du canon littéraire du XXᵉ siècle.

Vialatte, lecteur précoce et traducteur pionnier

Alexandre Vialatte découvre Kafka lors de son séjour en Allemagne, en 1926-1927, alors qu’il travaille comme journaliste à la Revue Rhénane. Très tôt, il identifie dans l’œuvre de l’écrivain pragois un génie singulier, à contre-courant des formes narratives traditionnelles. Convaincu de l’importance de cette œuvre encore largement ignorée en France, Vialatte entreprend d’en traduire l’essentiel sur près de trente années, devenant ainsi l’un des principaux artisans de sa diffusion.

L’exposition rappelle combien ce travail de traduction fut indissociable d’un travail critique, Vialatte accompagnant ses traductions de chroniques, de préfaces et de réflexions personnelles destinées à préparer le lectorat français à une œuvre déroutante, souvent mal comprise.

Éditions originales et pièces majeures

Parmi les pièces phares présentées figure l’édition originale du Procès de Kafka, traduite par Vialatte et publiée chez Gallimard en 1946, accompagnée d’un envoi manuscrit de Vialatte à André Gide. Cette pièce dialogue avec l’édition originale du Procès, pièce de théâtre écrite par André Gide et Jean-Louis Barrault (Gallimard, 1947), directement fondée sur la traduction de Vialatte.

Une autre vitrine rassemble un exemplaire exceptionnel de La Muraille de Chine (Beim Bau der Chinesischen Mauer, Berlin, 1931), édition originale ayant appartenu à Vialatte, annotée de sa main, révélant son travail de lecteur et de traducteur au plus près du texte.

L’exposition consacre également un ensemble à la relation intellectuelle entre Kafka, Vialatte et André Gide. On y découvre notamment le brouillon d’une lettre autographe de Vialatte, datée de 1931, remerciant Gide d’avoir cosigné le texte figurant sur la jaquette conçue par Georg Salter pour l’édition originale de La Muraille de Chine. Un témoignage rare de la reconnaissance progressive de Kafka dans les cercles littéraires français.

Une large part de l’exposition est consacrée aux manuscrits autographes de Vialatte, illustrant son dialogue constant avec l’œuvre de Kafka. Parmi les documents présentés :

Mon Kafka, manuscrit d’une chronique publiée dans Les Arts ;

À propos de traductions de récits de Kafka (1936), brouillon d’une lettre adressée au comité de lecture de Gallimard concernant les épreuves des Récits ;

Prière d’insérer pour L’Amérique, tapuscrit d’un projet resté inédit, destiné à accompagner la première édition française du roman ;

Chapeau de la petite femme, manuscrit autographe présentant un récit de Kafka, accompagné d’un commentaire critique de Vialatte sur le caractère « gratuit » et non symbolique de la nouvelle ;

Interprétations de Kafka, notes manuscrites portant sur plusieurs récits et thèmes majeurs de l’œuvre ;

La morale du Procès, manuscrit préparatoire d’un texte central consacré au roman.

Chapeau de la petite femme manuscrit autographe présentant un récit de Kafka. Hôtel Littéraire

Le Swann.

Enfin, une vitrine met en valeur le manuscrit autographe des « Croquemitaines de Kafka », texte dans lequel Vialatte explore l’intrication entre la vie et l’œuvre de Kafka, écrivant notamment : « La réalité imite l’art. Tout se soumet à un tel despote. Autour de Kafka tout devient ténèbre, nœud gordien et plaisanterie métaphysique. Sa vie le copie, la vie aussi ; sa mort, la mort. Sa solitude, ses monstres, ses complexes, vivent une osmose incessante avec la réalité qui l’entoure… »

Crédits photo : Edition originale de La Muraille de Chine de Kafka (Hôtel Littéraire Le Swann)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com