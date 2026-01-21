La Chance rouge, plongée dans une expérience soviétique interdite

Au début des années soixante-dix, alors que la guerre froide attise la paranoïa des blocs, Viktor Petrov, ancien scientifique prometteur tombé en disgrâce auprès du régime soviétique, se voit offrir une mission à la fois salvatrice et dangereuse. Convaincu que la chance obéit à des lois que l’on peut comprendre, voire contrôler, il est envoyé en Sibérie pour diriger une expérience inédite dans une cité nouvelle, Mayak Severa, construite de toutes pièces pour servir de terrain d’observation grandeur nature.

Dans cette ville isolée, Petrov mène des recherches sur les habitants, mêlant colons et communauté evenk, et s’autorise à manipuler souvenirs, perceptions et comportements afin de mesurer l’impact de la chance sur leurs existences. L’expérience franchit rapidement des lignes éthiques majeures, notamment lorsque les enfants deviennent à leur tour des sujets d’étude, exposés à des protocoles dont ils ne peuvent saisir les enjeux.

Derrière la façade scientifique, l’armée observe avec attention. Les travaux de Petrov intéressent moins pour leur portée philosophique que pour leur potentiel stratégique. La possibilité d’influencer les esprits devient un enjeu militaire majeur, dans une course souterraine contre les États-Unis où la manipulation mentale pourrait constituer l’arme ultime. Pris au piège de ses propres découvertes, Petrov doit affronter les conséquences d’un projet qui le dépasse.

Les éditions Agullo vous proposent les premières pages en avant-première :

Originaire de Normandie, Damien Igor Delhomme travaille comme cadre au sein de Libération et intervient ponctuellement comme chroniqueur spécialisé dans le roman policier. Amateur de magie close-up, il revendique un attrait marqué pour les zones d’ombre, les illusions et les mécanismes cachés qui gouvernent les comportements humains. Avec La Chance rouge, il signe son premier roman, à la croisée du thriller politique et de la réflexion sur le libre arbitre.

Par Clotilde Martin

