Paul Celan, les poèmes de jeunesse enfin traduits en français

Paul Celan naît en 1920 à Cernăuti, ville aux frontières mouvantes, successivement austro-hongroise, roumaine puis soviétique, aujourd’hui située en Ukraine. C’est là qu’il compose ses premiers vers, réunis sous le titre Poèmes de Czernowitz, du nom d’une graphie disparue mais sauvée par la poésie. Czernowitz devient ainsi un lieu matriciel, à la fois géographique et symbolique, bientôt indissociable d’Auschwitz, horizon historique et existentiel qui marquera l’ensemble de son œuvre jusqu’à sa mort à Paris en 1970.

Écrits pour beaucoup durant l’internement de Celan dans un camp de travail obligatoire, tandis que ses parents meurent dans un camp d’extermination, ces poèmes sont majoritairement adressés à Ruth Kraft. Ils déploient un lyrisme amoureux, parfois érotique, où domine un imaginaire végétal foisonnant. Herbes, fleurs et jardins semblent constituer une contre-réalité, un espace de retrait face à l’angoisse et à la violence du monde, anticipant le travail ultérieur du poète sur une langue allemande refondée après l’abomination nazie.

Mais ces textes de jeunesse laissent déjà affleurer ce qui fera la singularité de Celan. La douceur lyrique se fissure, la nature se charge de mémoire et de deuil, la métaphore florale devient lieu de menace autant que de beauté. Le cœur du poète se dit « noirci par la mélancolie », la rose se fait « rose de personne », et la mort, tapie dans les bourgeons, patiente dans le jardin. Ces poèmes portent en eux la fugue de mort à venir, de plus en plus marqués par le contexte historique et biographique qui les traverse.

Les éditions du Seuil vous proposent les premières pages en avant-première :

Né Paul Antschel en 1920 en Bucovine, dans une famille juive germanophone, le poète adopte le nom de Celan, anagramme de son patronyme, pour signer l’ensemble de son œuvre. Persécuté par les nazis, interné dans un camp de travail en Roumanie, il perd ses parents dans la déportation. Cette expérience fondatrice irrigue toute son écriture, qui cherche à maintenir une possibilité de parole après la catastrophe. Paul Celan meurt à Paris en 1970.

Jean-Pierre Lefebvre, qui signe la traduction, la préface et les notes de ce volume, est professeur émérite de littérature allemande à l’ENS-Ulm, où il fut l’élève de Paul Celan. Traducteur reconnu de Hegel, Kant, Marx, Hölderlin ou Kafka, il a également créé et dirigé le groupe Paul Celan au sein de l’Institut des textes et manuscrits modernes. Son travail accompagne ici les poèmes d’un appareil critique destiné à en éclairer la genèse, la langue et les enjeux.

Par Clotilde Martin

