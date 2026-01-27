Inscription
Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis

Il n’était que Président non exécutif, abrité derrière un titre qui le tenait loin de l’opérationnel. Depuis quelques jours, il a désormais le rôle de directeur général. Sous l’habillage d’une stricte continuité stratégique, cette évolution ressemble à une reprise en main du pouvoir, à la tête du groupe. Sur fond de tensions sociales et de missions qui interrogent la gouvernance, une question insiste : quand arriveront les ajustements d’effectifs ?

Le 27/01/2026 à 16:01 par Hocine Bouhadjera

L’entreprise présente cette évolution comme la continuité de la feuille de route définie par son actionnaire et de la stratégie mise en œuvre depuis deux ans, avec l’objectif d’entrer dans une « deuxième phase de développement stratégique ». Denis Olivennes est désormais chargé de la conduire avec les équipes d’Editis, tout en conservant ses responsabilités actuelles.

Dans la grammaire habituelle des grandes entreprises, un PDG devient souvent président non exécutif en fin de carrière – un mouvement de « retrait » vers une fonction de supervision. La bascule inverse, comme l’opère Olivennes, apparaît au contraire comme un signal politique : celui d’une reprise en main, assumée et centralisée, au moment où des décisions structurantes se préparent.

La fin de la fiction du « non exécutif » ?

D’autant que le périmètre de ses responsabilités au sein des actifs de Daniel Křetínský était déjà déterminant. Ancien dirigeant de médias (Canal+, Europe 1, Le Nouvel Observateur), il occupe une place centrale dans l’écosystème médiatique de l’homme d’affaires tchèque en France : il préside le conseil de surveillance de CMI France, la holding qui contrôle notamment Elle, Marianne ou Télé 7 Jours, tout en étant président de la holding propriétaire de Libération.

À Editis, la séquence récente a, de fait, réduit la portée du « non exécutif » : restructurations rapides, éviction d’une partie importante du comité exécutif, et plusieurs mouvements de grève en l’espace d’un an. 

Le projet de regroupement des équipes de CMI France dans les locaux d’Editis, en vue de significatives économies, a ravivé les inquiétudes. En interne, certains craignent qu’il s’agisse d’un premier signal, laissant entrevoir des réductions d’effectifs, dans un contexte où la santé économique du groupe demeure fragile. Alors, oui, un redressement, mais avec quelle stratégie ?

En février dernier, l'ex-DG, amiablement remerciée, Catherine Lucet reconnaissait : « Nous vivons, sur le plan économique, un moment difficile pour Editis en général et l’édition scolaire en particulier. » Et décrivait un marché « préoccupant », impliquant des transformations destinées à préserver la compétitivité. En clair, ajuster le niveau des frais généraux, par des décisions forcément « non indolores ». La direction mènerait toutefois ces ajustements avec l’objectif de « préserver l’essentiel ».

Sur le plan économique, Editis est repassé dans le vert en 2024, avec un bénéfice net de 1,1 million d’euros pour un chiffre d’affaires de 773 millions d’euros, en légère hausse après une année 2023 fortement déficitaire. Cette remontée repose principalement sur l’activité Éducation et Référence, principal moteur du groupe, tandis que les maisons de littérature n’auront finalement que réduit leurs pertes – de 7,2 millions d’euros à 4,3 millions. 

Dans le même temps, l’endettement du groupe s’est fortement accru, passant de 131 à 225 millions d’euros en un an, du fait du rachat du groupe Delcourt et des investissements engagés pour moderniser la distribution et les systèmes informatiques. Devant les salariés, Denis Olivennes affirmait ainsi, en janvier 2024, la nécessité de « publier moins pour vendre plus ». Et bonne année.

Conseil, pilotage, RH : l’offre allée avec la demande

Dans ce contexte déjà tendu, les révélations publiées par La Lettre sur des missions de conseil indirectement liées à l’entourage de Denis Olivennes prennent une résonance particulière. Surtout qu’elles portent sur des dispositifs présentés comme des solutions d’accompagnement des ressources humaines.

Elles mettent en lumière le rôle de Rise Conseil, société spécialisée dans le conseil stratégique, dont Denis Olivennes détient 60 % du capital. L’entreprise développe des outils de modélisation mathématique appliquée aux décisions stratégiques et organisationnelles — autrement dit, des modèles susceptibles d’engager directement les salariés.

Afin d’éviter toute situation formelle de conflit d’intérêts avec les groupes où Denis Olivennes exerce des responsabilités, une structure distincte, Disruptive Advisory, a été créée par les associés de Rise Conseil. Sur le papier, la séparation est présentée comme nette : Denis Olivennes n’est ni dirigeant, ni actionnaire, ni salarié de cette entité, et affirme ne pas intervenir dans le recours à ce cabinet ni dans la négociation ou la signature des contrats.

Dans les faits, Disruptive Advisory repose sur les mêmes associés et consultants que Rise Conseil, avec notamment Alain Noël, entouré de Nicolas Keime et Adrien Mirguet, tous directeurs associés chez Rise.

Il n’y a plus de confiance

La Lettre indique que Disruptive Advisory a facturé un montant d’environ 70.000 euros à Editis, entre 2023 et 2024, dans le cadre de « travaux stratégiques ». Ces missions auraient été conduites sans appel d’offres formalisé, dans un contexte où Denis Olivennes présidait les instances de gouvernance du groupe.

Contactée au sujet des missions confiées et de leurs modalités de sélection, pas plus Disruptive Advisory qu’Editis n’a répondu à nos sollicitations. Même en l’absence d’irrégularités, ces éléments déplacent le débat : lisibilité des circuits de décision, indépendance des diagnostics, et perception interne du recours à des cabinets issus du même réseau de proximité.

Les interrogations sont renforcées par la circulation de profils entre Rise Conseil et Editis. Pascale Rus, ancienne senior adviser (conseiller expérimenté) chez Rise Conseil, est devenue directrice générale adjointe chargée des ressources humaines chez Editis. Ilhem Kebir-Cortada a exercé chez Rise avant de rejoindre Editis en tant qu’assistante exécutive de Denis Olivennes.

« Il n’y a plus de confiance. On a le sentiment qu’on ne nous dit pas tout », confie-t-on chez Editis. « Je n’ai jamais connu une situation semblable. » Se dessinerait un fonctionnement reposant sur des proches et des structures de confiance, « sans réel contre-pouvoir ».

Quel contre-pouvoir à Denis Olivennes

Face aux interrogations, Denis Olivennes, récemment devenu officier de la Légion d’honneur, souligne qu’il n’a « pas de lien opérationnel ni financier » avec Disruptive Advisory. Aucun conflit d’intérêts à l’horizon « quand vous n’êtes ni le donneur d’ordre ni le bénéficiaire de ladite mission ».

Il précise qu’en tant que président non exécutif, il ne « participe ni à la décision de recourir à une mission », « ni au choix du consultant, ni à la négociation du contrat », et assure n’avoir eu à « signer [ni] approuver aucun contrat [...] pas plus ceux de Disruptive Advisory que les autres missions de conseil du groupe ». Il indique qu’aucune rétribution ne lui a été versée depuis 2019, liée à Rise Conseil, « que ce soit sous forme salariale ou de dividendes », et envisage de céder ses parts dans cette société.

Sa nomination à la direction générale rebat allègrement les cartes : plaçant désormais l’ensemble des décisions opérationnelles sous son autorité directe, les garanties s’envolent. La question n’est donc plus celle du conflit d’intérêts formel, mais celle du contre-pouvoir effectif dans une gouvernance désormais entièrement verticalisée.

Editis n’est pas le seul terrain : La Lettre a identifié six interventions de Disruptive Advisory au profit de médias ou d’entités proches du groupe. Ces missions auraient porté sur des sujets sensibles — stratégie financière, ressources humaines, restructurations — pour des montants autour de 90.000 euros par an en moyenne, avec un budget global de conseil estimé à 1,5 million d’euros par an chez CMI France.

Toujours d’après le média d’investigation, les missions connues de Disruptive Advisory, qui ne dispose pas de site internet public, se concentrent exclusivement dans le périmètre de CMI France et de ses filiales, dont Editis.

Le fait que certaines missions de conseil n’aient pas fait l’objet de communications systématiques en CSE constitue, en soi, un point de friction supplémentaire dans un groupe historiquement très syndiqué. « Ce que révèle cette affaire, ce n’est pas seulement une question de conseil, mais un mode de fonctionnement qui abîme profondément la confiance interne », nous explique-t-on.

L’homme des moments difficiles : précédents et méthode

Denis Olivennes a, à plusieurs reprises, été mandaté pour restructurer des entreprises culturelles et médiatiques. À la tête de la Fnac de 2003 à 2008, il a piloté une transformation stratégique face à la montée du commerce en ligne et au déclin du disque, misant sur l’expansion en périphérie, le développement de fnac.com, pour une hausse du chiffre d’affaires d’environ 20 % en cinq ans.

Dans ce contexte, en 2007, la direction de l’enseigne a présenté un plan visant à supprimer environ 300 postes administratifs en France, entraînant des appels à la grève lancés par plusieurs syndicats et des manifestations des salariés, lesquels ont dénoncé un plan social massif et une rupture avec l’esprit social de l’entreprise.

L’OPA de Daniel Křetínský sur Fnac-Darty marque un retour de fait de Denis Olivennes dans l’orbite stratégique de l’enseigne qu’il a dirigée. Sans lien capitalistique direct entre Fnac-Darty et CMI France, ce retour dans le périmètre stratégique de Křetínský fait néanmoins réapparaître une configuration familière.

Chez Lagardère Active, où Denis Olivennes est nommé président du directoire à partir de 2011, il conduit une restructuration importante de la division médias. À la tête de la radio Europe 1 et responsable du pôle d’information regroupant également Paris Match, Le Journal du Dimanche ou encore Newsweb, il lance des cessions de titres jugés non stratégiques, une réorganisation en pôles autonomes et des arbitrages qui impliquent des réductions de salariés et des mutualisations de fonctions au sein des rédactions et des supports, suscitant, là-encore, à l’époque, des inquiétudes dans les rangs du personnel et parmi les syndicats. 

Parmi les titres concernés par la mise en vente ou l’arrêt, figuraient notamment Auto Moto, Be, Maison & Travaux, Psychologies Magazine, ou encore Première. Environ 350 emplois pouvaient être affectés dans l’hypothèse où les cessions n’aboutiraient pas. Avec le recul, aucun chiffre consolidé ne permet d’évaluer précisément les suppressions de postes, les cessions ayant combiné reprises partielles, reclassements et départs négociés. Elles se sont toutefois traduites par une baisse significative des effectifs de Lagardère Active.

Rentrer dans le rang ou partir

En 2014, Denis Olivennes fait l’objet d’une motion de défiance de la rédaction d’Elle, dans le cadre d’un plan social mené au sein du groupe Lagardère. Les journalistes avaient alors dénoncé une méthode jugée brutale et un manque de dialogue, ainsi qu’une dégradation du climat social et une perte de confiance envers la gouvernance.

Plus récemment, à Marianne, une crise éditoriale et managériale s’est installée sur plusieurs mois, aboutissant au départ de la directrice de la rédaction Natacha Polony fin 2024. Des journalistes ont dénoncé une reprise en main éditoriale et un climat de défiance, nourri notamment par des propos très critiques tenus par Denis Olivennes devant l’Arcom, où il a publiquement mis en cause le fonctionnement éditorial du média.

En septembre, une motion de défiance a été adoptée par 71 % des journalistes contre Ève Szeftel, nommée directrice de la rédaction en janvier 2025 pour travailler aux côtés de Frédéric Taddeï, directeur du magazine. Depuis sa nomination, 17 journalistes sur 53 ont activé leur clause de conscience, malgré le maintien du soutien de la direction de CMI France à l’équipe dirigeante.

Selon le reporter Quentin Miller, qui fait partie des journalistes partis, la décision de conserver Marianne s’est accompagnée d’un changement de ligne résumé par cette formule : « Rentrer dans le rang ou partir. »

À LIRE - Denis Olivennes lance T18, chaîne “raisonnable mais distrayante

Tous les pouvoirs, et une question qui remonte

Au croisement de ces éléments — nouvelle architecture de gouvernance, climat social fragilisé, fragilité économique assumée, outils de pilotage stratégique, révélations sur le conseil — monte une interrogation lourde : celle des conséquences sociales de la « deuxième phase » désormais assumée par la direction d’Editis.

Plusieurs syndicats ont alerté sur des pratiques managériales jugées préoccupantes chez Editis, allant jusqu’à interpeller le SNE et le ministère de la Culture. Les griefs évoqués portent sur le dialogue social, les conditions de travail et le respect des instances représentatives du personnel.

À ce stade, la direction du groupe éditorial n’a pas retourné nos demandes de précisions quant au scénario qui réduirait le personnel. Le nouveau DG, affairé à tirer les rois durant la galette traditionnelle, n’était pas non plus disponible. Mais la question circule, et elle s’impose comme l’un des points de vigilance majeurs au moment où Denis Olivennes devient l’homme fort de l’exécutif.

Photographie : Denis Olivennes, en 2016 (Human Rights for All FIDH Worlwide Human Rights Movement, CC BY-NC-ND 2.0)

 

3 Commentaires

 

Ha les boules

27/01/2026 à 18:02

Il doit en prendre un coup à sa fierté le Denis d’être redescendu en DG n’a pas dû lui faire plaisir. Dans les hautes sphères ils ont dû s’apercevoir que les dirigeants d’Editis ne faisaient pas du super boulot ? Zein, conchon, rus les 3 drôles de dames ne doivent pas en mener large. Ben ouai quand on sait pas on devrait quitter le navire avec votre copine Lulu.
Y en a qui doivent flipper là haut ….

Déboulonné le DD

28/01/2026 à 07:27

DD est déboulonné, retrogradé? Ho dites moi pas Qu c'est pas vrai ? Et la Catherine limogée.? Oulala ça va aussi mal que ça chez Editis ? Les équipes mises en place par DD ne sont pas aussi capables que ça pour que DD reprenne les choses en main ? Il va falloir qu'il se retrousse les manches et qu'il bosse un peu pour faire du vrai boulot et ne pas faire que de la figuration. Radio moquette nous informe déjà qu'il ne viendra pas au boulot, ça commence mal, ou bien. Cette même radio nous dit que certaines grosses têtes vont se faire dégager. Trop de monde là haut pour des résultats nuls ? C'est vrai que quand on regarde la brochette de directeur et les résultats ça fait grincer des dents compte tenu des résultats. Et la Zein alors c'est quoi son job ? Parce que la soit disant grosse tête placée par DD n'a pas fait ses preuves ?!?!?
Grrrr quel beau m....
Au fait, toutes cette belle brochette n'aurait elle pas fait perdre la deuxième place du groupe ?
Allez DD allez DD allez...... Faut bosser maintenant il suffit pas d'empocher du pognon. Comment tu dis déjà, la France be travaille pas assez.? Montre nous l'exemple, bosse un peu frérot.

Editix

28/01/2026 à 07:32

Et chez Livres Hebdo, on apprend que cette nomunation c'est pour accélérer le redressement.
Belle manière de désavouer Lucet, un peu trop lente ? Et maintenant qu'elle est partie, on passe aux vhoses sérieuses ?
Mais s'il est si efficace que cela de Denis, pourquoi n'a-t-il pas pris les commandes directement ? Pour mieux placer les missions conseils de ses copains et installer sa garde rapprochée ?
Non, on n'oserait le croire.
Vilain bonhomme !

