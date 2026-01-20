Un téléphone échangé, une vie dévoilée : Delphine de Vigan explore l'intimité numérique

Très vite, le récit cesse d’être une simple anecdote contemporaine ; il devient une méditation sur l’intimité, la solitude et la manière dont nos vies se déposent, presque malgré nous, dans des objets devenus extensions de nous-mêmes.

Thomas, figure centrale du livre, est présenté dans un état de suspension qui confine à l’engourdissement existentiel. « Il faudrait savoir quand cela a commencé, cet état dans lequel il se trouve, comment on le nomme, pour qu’il puisse s’en extraire et s’en éloigner. » Cette phrase inaugurale donne le ton : le roman ne se précipite pas, il observe, il s’installe.

Thomas n’est ni malheureux ni heureux, simplement arrêté sur une aire de repos intérieure, « coincé dans une station-service », incapable de se projeter dans l’avenir. Cette métaphore filée, à la fois concrète et mélancolique, résume admirablement le malaise diffus qui innerve tout le texte.

L’intrigue proprement dite démarre avec la découverte que le téléphone retrouvé n’est pas le sien. « Alors l’évidence s’impose : ce n’est pas son téléphone. C’est le même, exactement, mais ce n’est pas le sien. » Cette répétition insistante traduit le vertige de Thomas : la confusion matérielle devient une faille identitaire. À partir de là, le roman avance par glissements successifs, chaque geste en entraînant un autre, chaque curiosité appelant une transgression supplémentaire.

L’apparition de Romane Monnier, d’abord simple nom surgissant sur un écran, marque un tournant décisif. « La nommer la rend plus proche, plus familière. »

Le texte excelle dans cet art de montrer comment une présence se construit sans contact direct, uniquement par fragments : messages, photos, applications. « Cet objet de sept centimètres sur quinze contient une vie. Il recèle le plus poétique et le plus prosaïque. » Rarement la dépendance contemporaine aux smartphones aura été décrite avec une telle précision, sans jamais sombrer dans le réquisitoire facile.

Le style se distingue par une syntaxe ample, parfois volontairement sinueuse, qui épouse le mouvement de la pensée. Les phrases longues, riches en incises, traduisent l’obsession, la rumination, tandis que des phrases plus courtes viennent trancher net : « L’appareil est un aimant. » Cette alternance crée un rythme très maîtrisé, même si l’on peut reprocher à certains passages introspectifs de s’étirer au risque de ralentir la progression narrative. Un léger excès, toutefois, s’inscrit dans la logique d’un roman qui revendique la durée et l’attention.

La relation entre Thomas et sa fille Léo apporte un contrepoint essentiel. À travers elle, le texte introduit une autre temporalité, plus vive, plus ironique. « Être présent mais pas envahissant, disponible sans être au garde-à-vous » : cette définition de la paternité tardive éclaire en creux l’ensemble du récit. Là encore, le roman brille par sa justesse émotionnelle, refusant tout pathos.

Le cœur du livre réside peut-être dans cette question lancinante : a-t-on le droit d’entrer dans la vie d’un autre par l’intermédiaire de ses données ? « A-t-il le droit de passer en revue ses messages, ses recherches, ses déplacements ? » L’interrogation morale est constante, jamais tranchée. Le roman préfère laisser le lecteur dans cet inconfort fertile, où la fascination le dispute au malaise.

Certains lecteurs pourront regretter une fin qui privilégie la réflexion à l’action, ou une intrigue qui se déploie plus par approfondissement que par rebondissements. Mais c’est aussi là que réside la force du texte : dans cette capacité à transformer un fait minuscule en miroir de nos existences connectées.

« Elle lui a laissé un monde. Son monde. » Simple et vertigineuse, la phrase résume l’ambition du roman : raconter comment, à l’ère numérique, l’intime circule, s’abandonne, se confie parfois au premier venu.

Par Victor De Sepausy

Contact : vds@actualitte.com