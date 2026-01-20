Ce que savent les arbres : doute, science et survivance

Sa femme Anne, décoratrice installée dans le Sud de la France, se retrouve seule face à une succession d’anomalies - documents manquants, messages énigmatiques, silences institutionnels - qui fissurent la version officielle de l’accident. À mesure que le récit circule entre la Provence, la Grèce et le Japon, les rencontres et les signes accumulés déplacent l’enquête vers une zone incertaine, où le rationnel, l’intuition et la mémoire entrent en tension, jusqu’à faire émerger un dilemme central : faut-il révéler ce que l’on pressent, ou préserver ce qui doit rester enfoui ?

Dans cet ouvrage, Marie B. Lévy ne construit pas un simple récit de disparition, mais une réflexion romanesque sur la conscience, la responsabilité et la limite. À travers une intrigue où l’enquête progresse moins par preuves que par fissures, le roman interroge ce que le vivant — humain, végétal, symbolique — conserve, transmet ou refuse de livrer. Entre Provence et Japon, biologie contemporaine et rituels anciens, le texte s’inscrit dans une tradition du doute, là où la littérature est un lieu d’examen moral.

Une narration fondée sur le soupçon plutôt que sur l’énigme

La disparition de Myron Schtoulsky lors d’un accident aérien au large de Corfou pourrait appeler un schéma narratif classique : enquête, révélations, résolution. Or Les Vœux flottants prend un chemin inverse. L’événement fondateur ne cesse d’être remis en question, non par l’accumulation de preuves, mais par la persistance d’un doute intime, né d’un rêve : « on m’a tué » (p. 89).

Ce rêve agit comme un noyau instable autour duquel le récit s’organise. Il ne relève ni du pur fantastique ni de la simple hallucination traumatique. À la manière des romans de Patrick Modiano ou de certains textes tardifs de Henry James, la vérité ne se situe jamais dans les faits eux-mêmes, mais dans l’impossibilité de les stabiliser. Anne le reconnaît : « Toutes les options que j’imagine me perturbent » (p. 89). Le roman se déploie ainsi comme une épistémologie du doute, où l’enquête se mue en introspection.

L’arbre : archive morale

L’érable du Japon, offert par Ota, constitue le véritable centre symbolique du roman. Unique arbre du jardin, il est le lieu où Myron suspendait ses vœux, formulés sous forme de questions : « Suis-je allé trop loin ? », « Dois-je arrêter ou continuer ? » Contrairement aux arbres oraculaires des mythes antiques, celui-ci ne délivre aucune réponse explicite.

Cette fonction rappelle les conceptions japonaises du rapport au vivant, où la nature n’est ni décor ni simple métaphore, mais réservoir de présence. On pense aux récits de Kawabata (Le Maître ou le tournoi de go) ou à certaines nouvelles de Tanizaki, où le silence et l’effacement portent autant de sens que la parole. L’arbre n’explique pas : il renvoie. Sa maladie, interprétable aussi bien comme phénomène naturel que comme signe, radicalise cette ambiguïté.

Science contemporaine et vertige éthique

Le travail de Myron sur le cancer du pancréas inscrit le roman dans un débat éminemment contemporain : celui des limites de la recherche scientifique. La question qui traverse les vœux — « suis-je allé trop loin ? » — fonctionne comme une variation moderne d’un questionnement ancien, que l’on retrouve aussi bien chez Goethe (Faust) que dans les dystopies scientifiques du XXᵉ siècle.

Le personnage de Link, directeur de laboratoire, incarne une rationalité stratégique, attentive aux résultats et à leur valorisation : « Link guette toutes les avancées médicales sur le cancer du pancréas » (p. 273). Mais le roman se garde de toute caricature. Il ne condamne pas la science ; il interroge la dissociation possible entre progrès technique et responsabilité morale. En cela, Les Vœux flottants rejoint une tradition critique où la science apparaît comme un espace de dilemme plutôt que de salut.

Rêve, vision et déréalisation

La longue séquence onirique sous-marine (p. 28-29) constitue l’un des sommets stylistiques du roman. Le temps y est suspendu, les corps figés, le monde immobilisé dans une sorte d’éternité provisoire. Cette scène évoque autant les descentes aux enfers antiques que certaines visions de Solaris de Stanisław Lem, où la perception humaine se heurte à ce qu’elle ne peut pleinement comprendre.

Anne y découvre le corps de son mari, puis ses yeux qui s’ouvrent, brûlants. Cette vision ne produit aucune certitude durable ; elle fracture au contraire la frontière entre réalité et illusion. Plus tard, Anne constate elle-même : « Une part de moi a déconnecté » (p. 169). Le roman explore ainsi la fragilité psychique du deuil sans jamais la réduire à une pathologie explicative.

Le choix du silence

La fin du roman refuse toute résolution spectaculaire. Les travaux de Myron ont disparu ; peut-être réapparaîtront-ils. Anne, quant à elle, choisit une forme de retrait : « Moi je ne guette plus rien et attends que ma vie redevienne comme avant » (p. 273). Pourtant, « le goût du bonheur n’y est plus » (p. 273).

Ce choix — dévoiler ou protéger — demeure suspendu. Il confère au roman une dimension profondément éthique : savoir n’est pas toujours agir, et comprendre n’est pas toujours réparer. À l’image des vœux emportés par le vent, Les Vœux flottants accepte de laisser ses questions ouvertes.

Une poétique du seuil

Par son écriture tendue, son usage maîtrisé du symbole et son refus de la clôture explicative, Les Vœux flottants s’inscrit dans une littérature du seuil — entre science et spiritualité, raison et intuition, enquête et méditation. Marie B. Lévy y propose moins une réponse qu’un espace de réflexion, où le lecteur est invité non à résoudre une énigme, mais à éprouver la persistance du doute comme condition même de la conscience humaine.

Par Yves-Alexandre Julien

Contact : kokto@hotmail.fr