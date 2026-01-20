L'élargissement de la publicité pour le livre à la télé, une réforme à zapper ?

Plus de publicité pour les livres à la télévision, tel était le souhait de Rachida Dati, exprimé en début d'année 2024. Un bon moyen de promouvoir le livre et la lecture, selon elle, mais, assurément, un étrange combat pour une ministre de la Culture. Après la publication des résultats d'une « expérimentation » sur les chaines de la TNT, le monde du livre oscille entre rejet, circonspection ou simple désintérêt pour la question.
Le 20/01/2026 à 13:30 par Antoine Oury
20/01/2026 à 13:30
« Le succès d’un livre permet à un éditeur d’investir sur d’autres auteurs. L’objectif est aussi d’inciter à franchir le seuil d’une librairie. Vous pouvez entrer pour acheter 1 best-seller et repartir avec 3 livres sous le bras. » Tels étaient les arguments de Rachida Dati, développés sur le réseau social X, en avril 2024, pour diffuser plus largement des publicités pour les livres à la télévision.
Ces réclames sont interdites sur la plupart des chaînes depuis un décret de mars 1992, qui ne concerne toutefois pas « les services de télévision exclusivement distribués par câble ou diffusés par satellite ». Certains éditeurs se sont déjà emparés de cette possibilité depuis quelques années, laquelle reste donc strictement limitée aux chaînes du câble.
L'annonce de Rachida Dati avait suscité une véritable levée de boucliers dans le monde du livre. La plupart des acteurs craignaient en effet une captation de ce nouveau moyen de promotion, généralement assez coûteux, par les groupes éditoriaux les plus puissants, au détriment des maisons d'édition indépendantes.
Les regards s'étaient notamment tournés vers les groupes Louis Hachette Group et Editis, qui dominent le marché français de l'édition. Le premier est possédé par Vincent Bolloré, qui détient aussi Canal+, et donc CNews et CStar, quand le second est un investissement de Daniel Křetínský, lequel a également la main sur la chaîne T18.
Le Syndicat national de l'édition (SNE) lui-même craignait une intensification de la « best-sellerisation » du livre, inquiétude bientôt partagée par le Conseil permanent des écrivains et la Fédération des Éditions Indépendantes.
À la suite du message de Rachida Dati, une expérimentation s'est ouverte, à partir du mois d'avril 2024, autorisant, pour une période de deux ans, la diffusion de « messages publicitaires concernant le secteur de l'édition littéraire » par les « fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
Cette initiative du ministère de la Culture incluait par ailleurs la publication d'un rapport évaluant les impacts de la mise en œuvre de ces dispositions sur le secteur de l'industrie du livre. Ce dernier, rendu public il y a quelques semaines, au début du mois de janvier, fournissait un bilan peu enthousiasmant.
Malgré l'adoption immédiate de la TNT comme support de promotion par quelques maisons, les acteurs éditoriaux n'ont pas déferlé en masse sur les chaînes. Et, comme cela s'avérait prévisible, la publicité télévisuelle a surtout été employée par trois grands groupes, pour une quantité de titres promus très réduite.
Pour des maisons d'édition ou des titres aux budgets promotionnels réduits, la télévision — à l'exception des chaînes thématiques — n'apparait pas comme un support adapté, principalement en raison des coûts.
Plus largement, l'étude peine à établir un lien clair entre promotion sur les chaînes de la TNT et une hausse des ventes du titre promu. L'impact sur les ventes « est difficile à quantifier », reconnaissait ainsi le cabinet Bartle, chargé de produire le rapport.
Pour le segment Roman/Biographie, par exemple, « il n’y a pas de volume de vente plus significatif sur les ouvrages qui ont été promus en TNT par rapport à un ouvrage de comparaison d’un même auteur pour lequel il n’y a pas eu de publicité en TNT ». Sur celui des BD/Manga, le cabinet observe que la promotion du dernier tome paru d'une série peut « générer également une hausse des ventes du premier tome, bien que cet effet de recrutement n’ait pas été vérifié par les maisons qui ont investi en TNT ».
La publication du document par le ministère de la Culture n'a pas vraiment agité les foules, dans le monde du livre. Interrogé, le Syndicat de la librairie française n'avait « aucun porte-parole disponible » pour commenter le rapport, tandis que le Syndicat national de l'édition exprimera « dans un premier temps » son avis auprès de la Direction générale des Médias et des Industries culturelles, au sein du ministère de la Culture.
La Fédération des éditions indépendantes (Fedei), sollicitée, n'a pas non plus donné suite à nos demandes de réaction, tout comme le Syndicat de l'Édition Alternative (S.E.A.). Signe d'un retour compliqué aux affaires, en ce début janvier ? Ou peut-être d'un manque d'intérêt pour une réforme peu attendue par le milieu...
À LIRE - Livre et culture : une pétition contre les coupes budgétaires prévues en 2026
D'autres acteurs de la chaîne du livre se sont toutefois montrés plus réactifs. Le Conseil Permanent des Écrivains, qui s'était opposé à l'extension de la publicité pour les livres dès son évocation, maintient ainsi sa position. « [L]'étude montre que cela ne favorise en rien la bibliodiversité ni la librairie indépendante et semble accentuer l'effet best-seller. Nous demeurons donc extrêmement circonspects devant cette mesure », indique Maïa Bensimon, secrétaire générale du CPE.
Le Conseil Permanent des Écrivains complète par ailleurs, avec une précision importante à l'approche de nombreuses échéances électorales : « Si cette expérimentation est pérennisée, il faudra a minima établir des règles concernant les ouvrages politiques, notamment l'interdiction de leur publicité en période électorale. »
Du côté de la Ligue des auteurs professionnels, Stéphanie Le Cam, sa directrice, évoque un rapport qui « vient doucher les illusions de la ministre ». « On y apprend ainsi que seuls les grands groupes ont les moyens d’investir dans la publicité télévisée, et que cela ne produit pas d’effets significatifs sur les ventes, la diversité ou les pratiques de lecture. L'inverse aurait été inquiétant, mais cela nous ramène quand même à l’idée que la publicité télévisée pour le livre parait très coûteuse et largement inefficace », poursuit-elle.
Rachida Dati comptait-elle sérieusement laisser l'extension de la publicité pour les livres à la télévision comme héritage de son passage rue de Valois ? Difficile à dire, mais, alors que la ministre se tourne vers la mairie de Paris, « le prochain locataire de la rue de Valois aura sans doute intérêt à travailler sur de vrais sujets, importants pour le secteur du livre », estime Stéphanie Le Cam. Avec quelques suggestions : « L’hyperconcentration éco, la surproduction de livres et la sous-exploitation des œuvres, la précarité massive des artistes auteurices, l’absence de réflexion sur l’écologie du livre, le développement de l’IA... »
Pas besoin de la télé pour s'occuper, en somme.
Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
