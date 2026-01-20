Un Fonds Enki Bilal ouvrira au public avant l’été 2026, dans le Marais

La programmation inaugurale mettra à l’honneur Enki Bilal à travers une vaste rétrospective de son œuvre, présentée jusqu’en septembre 2026. Cette exposition retracera cinq décennies de création et proposera une immersion dans un univers singulier où se croisent mémoire, politique, science-fiction et prospective. Bande dessinée, peinture, cinéma et écriture s’y répondront, offrant au public l’occasion de (re)découvrir la richesse d’un parcours artistique majeur.

Pensé comme un espace vivant et perméable, le Fonds Enki Bilal accueillera également d’autres regards et d’autres imaginaires, en résonance avec l’œuvre de son créateur. Des cartes blanches seront confiées à des artistes venus d’ailleurs, dans une volonté d’ouvrir le dialogue et de bousculer les frontières de la création.

Au-delà des expositions, le Fonds se veut un lieu de réflexion, de transmission et d’échanges, proposant régulièrement rencontres, tables rondes, projections et séances de signatures, afin de favoriser la circulation des idées entre différentes générations d’artistes et de penseurs.

Une aventure humaine et artistique de longue date

Le Fonds Enki Bilal est né de la complicité établie de longue date entre Jean-Baptiste Barbier et Enki Bilal. Ce projet constitue l’aboutissement d’une aventure humaine et artistique commencée il y a plus de vingt ans, marquée par de nombreuses collaborations, des échanges constants et des regards croisés. L’ensemble trouve aujourd’hui sa traduction dans un espace pensé comme l’apothéose d’un dialogue entre un artiste et un expert de la bande dessinée.

Dans cet esprit, Clémentine Hustin a été invitée à rejoindre le projet et s’est vu confier la direction du Fonds. Elle y apporte son expertise, son regard et son engagement au service d’une institution ouverte, vivante et tournée vers l’avenir.

Jean-Baptiste Barbier, président du Fonds

Collectionneur passionné, commissaire d’exposition, éditeur et proche des auteurs, Jean-Baptiste Barbier fonde la Galerie Barbier en 2000. Il représente notamment Enki Bilal, Catherine Meurisse, Blutch, Philippe Druillet, Christophe Blain ou encore Nicolas de Crécy. Depuis plusieurs années, la galerie s’ouvre également à une nouvelle génération d’auteurs, parmi lesquels AJ Dungo, Maurane Mazars, Léonie Bischoff ou Elene Usdin.

Commissaire d’exposition, Jean-Baptiste Barbier a participé à la création de plusieurs grandes expositions, dont Métal Hurlant et (À suivre) au Fonds Hélène & Édouard Leclerc pour la culture à Landerneau puis en Belgique, Christophe Blain, Dessiner le temps et Les 6 voyages de Philippe Druillet pour le Festival d’Angoulême.

Clémentine Hustin, directrice du Fonds

Figure des grands événements de bande dessinée, Clémentine Hustin débute sa carrière en collaborant avec plusieurs galeries parisiennes spécialisées, avant de participer à la production de l’exposition consacrée à Riad Sattouf à la BPI du Centre Pompidou.

Elle rejoint ensuite le Festival international de la bande dessinée d’Angoulême, où elle dirige pendant quatre ans la production des expositions. En juin 2025, elle est nommée directrice artistique Europe–USA du Festival. Forte de cette expérience, elle œuvre aujourd’hui à la création du Fonds Enki Bilal, dont elle assure la direction.

Enki Bilal, parcours d’un créateur visionnaire

Enes « Enki » Bilal naît le 7 octobre 1951 à Belgrade, dans l’ex-Yougoslavie (aujourd’hui Serbie), d’un père bosniaque musulman laïque et d’une mère tchèque catholique. Il s’installe en France à l’âge de dix ans. Après un passage à l’École des Beaux-Arts de Paris, il débute dans la bande dessinée en 1972 au sein du magazine Pilote, où il rencontre le scénariste Pierre Christin. De cette collaboration naissent plusieurs récits majeurs de politique-fiction, dont Les Phalanges de l’ordre noir (1978-1979) et Partie de chasse (1981-1983).

Dans les années 1980, Enki Bilal signe ses propres scénarios et affirme un univers singulier avec La Trilogie Nikopol (1980-1992), œuvre emblématique mêlant science-fiction, poésie et réflexion politique. Son travail dépasse largement le champ de la bande dessinée : affiches de films, couvertures de livres, décors et costumes pour le cinéma, l’opéra et la danse jalonnent son parcours. Il réalise également trois longs-métrages : Bunker Palace Hotel (1989), Tykho Moon (1997) et Immortel, ad vitam (2004).

En 1990, il conçoit les décors et costumes de l’opéra O.P.A. mia de Denis Levaillant, ainsi que ceux du ballet Roméo et Juliette de Prokofiev, chorégraphié par Angelin Preljocaj. En 1994, il publie Bleu Sang, recueil de ses peintures. Il revient ensuite à la bande dessinée avec La Tétralogie du monstre, entamée par Le Sommeil du monstre (1998), suivie de 32 décembre (2003), Rendez-vous à Paris (2006) et Quatre ? (2007). Depuis 2017, il travaille sur la série BUG, dont le quatrième tome est paru en novembre 2025.

Depuis 2001, les œuvres d’Enki Bilal ont été exposées dans de nombreux musées et galeries, en France et à l’international, du Louvre au musée archéologique de Venise, en passant par New York, Pékin, Tokyo et Berlin.

Crédits photo : Enki Bilal (Fonds Enki Bilal)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com