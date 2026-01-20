Prix Mauvaises Graines 2026 : cinq livres pour les femmes oubliées

Le Prix Mauvaises Graines, porté par les étudiant·e·s du master Ingénierie éditoriale et communication (IEC) de CY Cergy Paris Université, dévoile la première sélection de son édition 2026. Placée sous le thème « Les femmes oubliées », cette sélection réunit cinq ouvrages de littérature jeunesse mettant en lumière des figures féminines marginalisées ou effacées de l’Histoire. À travers ce choix, le prix entend sensibiliser les jeunes lecteurs aux enjeux de mémoire, d’égalité et de transmission par le biais de la fiction.
20/01/2026
La publication de cette première sélection marque le lancement de l’édition 2026 du Prix Mauvaises Graines. Le thème retenu cette année, « Les femmes oubliées », oriente l’ensemble du projet éditorial et pédagogique mené par les étudiant·e·s organisateurs. Il s’agit de questionner la place accordée aux femmes dans les récits transmis aux jeunes générations, en mettant en avant des parcours longtemps invisibilisés. La littérature jeunesse est ici mobilisée comme un support de réflexion accessible.
Les ouvrages sélectionnés abordent des thématiques liées à l’effacement, au silence et à la reconquête de la parole. Ils proposent des récits centrés sur des expériences féminines singulières, inscrites dans des contextes historiques, sociaux ou intimes. Le choix des titres repose sur leur capacité à porter un message clair, sans se départir des exigences narratives propres à la littérature jeunesse.
Cette première sélection servira de base aux lectures, analyses et échanges menés tout au long de l’année universitaire. Les ouvrages seront examinés collectivement avant la désignation de l’ouvrage lauréat.
Entre leurs mains, Annelise Heurtier (Casterman)
Le silence est à nous, Coline Pierré (Flammarion Jeunesse)
Mon amie Léno, Catherine Locandro (Syros)
Écrire avant l’aube : Toni Morrison, Laura Nsafou (Albin Michel Jeunesse)
Les effacées, Marine Carteron (Éditions du Rouergue)
La sélection sera évaluée par un jury composé de Marion Duriez, libraire spécialisée en littérature jeunesse à la librairie Le Divan Perché, de Léon Cattan, journaliste chez Livres Hebdo et rédactrice en chef de Sorociné, de Karen Krief-Bensimon, professeure de français, d’Emma Bertholon, éditrice junior en littérature jeunesse chez 404 Éditions (Edi8), et de Tom Crelier, influenceur littéraire et membre du book club pass Culture. Le jury accompagnera le prix jusqu’à la remise finale, prévue à l’issue de l’édition 2026.
L'année dernière, la lauréate était Sophie Carquain pour Hikikomorie - Dans le silence de ma chambre.
