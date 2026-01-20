Mort de Coluche : un roman anniversaire sur l’accident, 40 ans déjà

Début avril paraîtra Enfoiré !, un roman anniversaire signé Marc Varence. Un récit de fiction qui revient, à sa manière, sur cet accident resté gravé dans la mémoire collective, et sur la disparition de celui que beaucoup considéraient comme le « bouffon préféré des Français ».

Le roman met en scène un accident de moto, survenu entre le Cap-Ferret et Claouey. Une bande d’amis y loue une villa pour passer quelques jours de vacances. Puis survient le drame : Capuche est victime d’un choc fatal. Si les lieux et les noms ont été modifiés, la référence est transparente et assumée.

Marc Varence revendique le recours à la fiction pour explorer ce que le réel n’a jamais totalement dissipé :

«Et si je n'avais pas extrapolé? Et si ce roman se rapprochait davantage de la vérité que celle balancée au soir du 19 juin 1986? Les principaux protagonistes ayant disparu, de mort naturelle pour certains - les plus chanceux ou les plus taiseux -, il est aujourd'hui possible de s'en remettre à la pure fiction. Celle qui ouvre toutes les portes. Si le doute est permis, la liberté d'expression devrait l'être tout autant.»

Distribué par le groupe Hachette, Enfoiré ! s’adresse à plusieurs générations. Au-delà du récit, l’auteur y associe une démarche assumée : la moitié de ses droits d’auteur sera reversée aux Restos du cœur. L’autre moitié servira à couvrir les frais liés aux dédicaces, aux charges, et à permettre le développement de futurs projets à vocation caritative.

Ancien militaire, chauffeur, éditeur, libraire, diffuseur, délégué commercial, chroniqueur littéraire ou encore vendeur automobile, Marc Varence a multiplié les vies professionnelles. Aujourd’hui VRP exclusif pour les éditions Artaud en Aquitaine, il écrit dès qu’il le peut, entre deux rendez-vous. Du témoignage au roman en passant par l’essai, il s’attache avant tout à raconter des histoires. Avec Enfoiré !, il signe un hommage personnel à une figure qui continue de manquer depuis ce 19 juin 1986.

La couverture est signée Steven Lejeune. Né à Tahiti, nourri au Club Dorothée, à Fluide glacial et aux mangas, il se forme très tôt à l’atelier Gottferdom à Aix-en-Provence. Son parcours l’amène à collaborer avec Jean-David Morvan sur la série Trop de bonheur, puis à publier chez Delcourt, Ankama et Soleil. Dessinateur prolifique, il alterne projets personnels et collaborations, apportant ici une identité graphique forte à un récit chargé de mémoire.

Crédit image : Laurent Maous / Gamma-Rapho

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com