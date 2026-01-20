Manuscrits d'Anne Frank en ligne : le géoblocage efficace pour protéger le droit d'auteur

Les manuscrits d'Anne Frank (1929-1945) mêlés à des considérations techniques relatives au blocage géographique et à l'utilisation de VPN (pour virtual private network, réseau privé virtuel) ? Telle est l'affaire qu'examine actuellement la Cour de justice de l'Union européenne : l'avocat général, Athanasios Rantos, a rendu ses conclusions le 15 janvier dernier.
L'affaire « C‑788/24 », une demande de décision préjudicielle formée par la Cour suprême des Pays-Bas, porte sur un litige qui oppose l'Anne Frank Fonds contre Anne Frank Stichting. Le premier détient les droits d'auteur sur le fameux Journal d'Anne Frank, tandis que la seconde est une fondation, notamment chargée de la gestion de la Maison Anne Frank, à Amsterdam.
En 2021, l'Anne Frank Stichting procédait à la mise en ligne de l'ensemble des manuscrits d'Anne Frank — en néerlandais, donc —, comprenant son Journal, mais aussi un projet de roman, intitulé L'annexe secrète, qui reprenait des éléments de l'expérience personnelle de la jeune fille. Pour réaliser ce travail de numérisation et d'archivage, l'institution s'était associé à l'Association belge pour la recherche et l'accès aux textes historiques et à l'Institut Huygens d'histoire des Pays-Bas.
Ces documents restaient toutefois inaccessibles en France, où les textes d'Anne Frank sont aujourd'hui strictement protégés, et leur entrée dans le domaine public reste plus ou moins lointaine, entre 2030 et 2050, selon les pays.
Ainsi, les archives mises en ligne par l'Anne Frank Stichting étaient-elles accessibles en Belgique [où le Journal d'Anne Frank est entré dans le domaine public en 2016, NdR], en Allemagne, dans les Antilles néerlandaises et une soixantaine de pays au total, selon la fondation. Cette dernière avait mis en place un blocage géographique, pour empêcher l'accès aux utilisateurs basés dans les pays où le droit d'auteur s'applique encore aux écrits d'Anne Frank. Cela est notamment le cas aux Pays-Bas, où leur entrée dans le domaine public ne surviendra pas avant 2037...
L'Anne Frank Fonds n'a pas apprécié cette ouverture des archives de la jeune diariste, considérant qu'il contrevenait au droit d'auteur, et a porté plainte contre l'Anne Frank Stichting. En première instance, le tribunal a penché en faveur de la fondation, un jugement ensuite confirmé en appel. La Cour suprême des Pays-Bas a alors été saisie, et s'est elle-même tournée vers la Cour de justice de l'Union européenne pour obtenir son éclairage.
Trois questions lui ont été posées par la Cour suprême. La première porte sur la notion de « communication au public » dans un pays donné : s'applique-t-elle uniquement dans le cas où la communication est adressée au public dans ce pays ? La deuxième s'inscrit dans une suite logique : si le contenu est bloqué dans un pays, mais que des utilisateurs utilisent un VPN pour y accéder, peut-on alors parler de « communication au public » ?
À LIRE - Ces écrivains et artistes entrent dans le domaine public en 2026
La dernière question était cruciale : si un utilisateur a recours à un VPN pour accéder à un contenu protégé par le droit d'auteur et dont l'accès est restreint dans son pays, le contournement est-il le fait de l’auteur de la publication sur Internet ?
Rappelons qu'un VPN est un outil numérique installant un réseau privé virtuel, lequel permet, par exemple, d'accéder à distance à des ordinateurs. Il offre également la possibilité de modifier l'adresse IP d'un ordinateur, pour compliquer l'identification et la localisation approximative d'un ordinateur ou smartphone. Cette dernière utilisation est particulièrement efficace lorsqu'il s'agit de contourner des censures étatiques, par exemple, mais aussi des blocages géographiques, pour des raisons de droit d'auteur...
L'avocat général de la CJUE, Athanasios Rantos, a rendu ses conclusions le 15 janvier dernier : celles-ci ne prédisent pas la teneur de l'arrêt définitif de la CJUE, mais ont généralement un poids non négligeable dans l'orientation prise par la cour.
À la première question posée par la Cour suprême des Pays-Bas, Athanasios Rantos estime « que la publication en ligne par l’Association d’une édition scientifique de l’intégralité des manuscrits du journal d’Anne Frank constitue un “acte de communication” », sans lequel ces mêmes documents ne seraient, en principe, pas accessibles au public. À ses yeux, la mise en ligne des archives relève donc bien d'un « acte de communication au public » aux Pays-Bas, quand bien même la publication de l'Anne Frank Stichting ne s'adressait pas spécifiquement au public néerlandais.
Si cette première réponse semble conforter l'Anne Frank Fonds dans son action, les deux suivantes lui sont bien moins favorables.
En effet, l'Anne Frank Fonds critiquait les mesures de blocage géographique mises en place par l'Anne Frank Stichting, qu'elle considérait comme inefficaces. Si l'avocat général admet que, « dans le monde tant virtuel que réel, aucune mesure de sécurité ne présente un caractère d’inviolabilité absolue », il estime qu'elle « constitue une mesure adéquate pour assurer, dans la mesure du possible, la protection des droits d’auteur ».
Athanasios Rantos indique par ailleurs apprécier l'équilibre trouvé par l'Anne Frank Stichting dans la préservation de deux intérêts : d'une part, celui de la liberté d'expression et de la circulation de l'information, en rendant disponibles des œuvres entrées dans le domaine public, d'autre part, l'instauration de mesures techniques pour en interdire l'accès depuis les pays où le droit d'auteur des ayants droit d'Anne Frank s'applique encore.
À LIRE - Un livre n'est pas toujours un livre, rappelle la justice administrative
Pour l'avocat général, la troisième question a déjà sa réponse : la communication au public des documents dans un territoire bloqué « ne peut pas être imputée à l’auteur de la publication sur Internet » — dans la mesure où celui-ci a mis en place des mesures techniques de restriction, donc. Il s'interroge toutefois sur la responsabilité du « fournisseur des services de VPN ou de services analogues ».
Ces services sont légalement accessibles, mais peuvent aussi être employés à des fins illicites, comme l'accès non autorisé à une œuvre couverte par le droit d'auteur : néanmoins, « [l]e seul fait que ces services ou des services analogues puissent être utilisés à de telles fins ne suffit pas à établir que les fournisseurs de ces services communiquent eux-mêmes l’œuvre protégée au public », souligne l'avocat général. « Il en irait autrement si ces fournisseurs encourageaient activement une utilisation illicite de leurs services », précise-t-il cependant.
Les conclusions de l'avocat général dans l'affaire C‑788/24, Anne Frank Fonds contre Anne Frank Stichting, sont accessibles ci-dessous.
Photographie : illustration, woodleywonderworks, CC BY 2.0
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
