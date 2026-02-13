Le Livre à Metz 2026 : trois jours de rencontres et de prix littéraires

Du 10 au 12 avril 2026, le festival Le Livre à Metz réunira à nouveau le public autour de la littérature et du journalisme. Près de 200 invités sont attendus pour un week-end de rencontres, de débats et d’échanges, dans la continuité des précédentes éditions. L’événement entend consolider sa place dans le paysage culturel en misant sur une programmation accessible et gratuite.

L’édition 2025 avait confirmé l'engouement autour du festival, avec 35.575 visiteurs, 192 invités et 81 événements proposés. Quarante partenaires et mécènes ainsi que 102 bénévoles avaient contribué à son organisation.

La programmation annoncée prévoit plus de 80 événements gratuits, mêlant rencontres, grands entretiens, débats, dédicaces et ateliers. Des expositions, spectacles et projections de films viendront compléter l’offre culturelle. Le festival maintient ainsi un format favorisant l’échange direct entre les auteurs et le public.

« Habiter le monde » comme fil conducteur

La thématique « Habiter le monde » guidera l’ensemble de la programmation. Elle vise à interroger la notion de réalité, sa subjectivité et les facteurs qui influencent la manière dont chacun perçoit son environnement. Le constat de départ est partagé par les organisateurs : nous n’habitons pas tous le monde de la même façon.

Les échanges porteront également sur l’influence du passé, les enjeux du présent et les inquiétudes liées à l’avenir. La question « comment mieux habiter le monde ? » structurera les débats et les rencontres. Cette réflexion transversale traversera l’ensemble des formats proposés au public.

Plusieurs temps forts sont annoncés, dont une soirée d’ouverture, des grands entretiens individuels et des tables rondes thématiques. Le programme inclut aussi un concert musical, des rencontres autour de la bande dessinée et de la littérature jeunesse, ainsi que des formats spécifiques comme un book club ou une balade philosophique.

Invités, temps forts et prix littéraires

Trois invités d’honneur marqueront cette 39e édition : le journaliste et romancier Sorj Chalandon, l’illustrateur jeunesse Ronan Badel et le dessinateur de bande dessinée François Schuiten. Leur présence s’inscrira dans plusieurs événements, dont des rencontres et des expositions.

Le festival accueillera également de nombreux auteurs et intervenants, parmi lesquels Audur Ava Olafsdottir, Rachid Benzine, Laurence Bloch, David Dufresne, Dominique Méda, Céline Minard, Marie Richeux, Blandine Rinkel ou Augustin Trapenard. Cette diversité reflète la volonté de croiser les regards entre littérature, journalisme et sciences humaines.

Trois prix littéraires seront remis au cours du week-end. Le prix Le Livre à Metz | Marguerite Puhl-Demange distinguera une œuvre de littérature générale, le prix Graoully-Batigère récompensera un ouvrage jeunesse et le prix Marianne sera décerné par la Chambre des notaires de la Moselle. Ces remises de prix constituent l’un des temps structurants de la programmation.

Les programmes complet et jeunesse du festival est disponibles à cette adresse.

Crédits photo : « Metz: Rive de la Moselle » par harry_nl, CC BY-NC-SA 2.0

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com