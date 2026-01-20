Les Légendaires : la série BD de Patrick Sobral portée sur grand écran

En salles le 28 janvier 2026, Les Légendaires a donc été confié, pour sa réalisation, à Guillaume Ivernel, familier du cinéma d'animation. Il a en effet coréalisé Chasseurs de dragons (2008), a assuré la direction artistique de Ballerina (2016), avant de réaliser Spycies (2020).

Plus de 7 millions d’exemplaires des Légendaires ont été vendus, d'après le groupe Delcourt, qui publie l'œuvre de Patrick Sobral. La série principale compte 23 tomes, dont le dernier, Les Cicatrices du monde, est paru en octobre 2020.

De multiples séries dérivées ont été produites, comme Les Légendaires : Origines, Les Légendaires : Parodia ou Les Légendaires : Résistance, avec des dessins confiés à d'autres artistes que Patrick Sobral.

Le scénario adapté de la série BD est cosigné par Antoine Schoumsky, avec la collaboration de Hélène Grémillon.

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com