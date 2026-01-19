Une bibliothèque idéale pour un auteur qui détestait les idéaux (Nietzsche)

Stéphane Floccari, l’auteur de Survivre à Noël, a choisi d’ouvrir sa Bibliothèque idéale de Nietzsche par cet extrait. Il a trouvé ici une belle synthèse de la proposition du moustachu. Le philosophe est d’une lecture agréable, souvent sublime, les affirmations sont nettes, mais sa quête de l’indicible l’éloigne des systèmes.

D’abord, il y a l’ironie : associer le mot « idéal » à l’Allemand de façade, ce contempteur des idéalisations et des renoncements, à quelque chose d’un clin d’oeil à celui qui proposait d’être « comme de l’eau, qui n'a pas d'opinion ».

L' « idéalité » du titre n’est pas l’idéal ascétique que Nietzsche harcèle, mais une forme de perfection concrète : choisir, disposer, faire apparaître. Autrement dit : fabriquer un livre où l’on ne se perd pas, sans prétendre enfermer une œuvre qui, par nature, se dérobe aux tiroirs.

Un moraliste est le contraire d'un prédicateur de morale: c'est un penseur qui considère la morale comme digne d'être discutée, sujette à caution, bref comme un problème. Je regrette de devoir ajouter que, pour cette raison même, le moraliste fait lui-même partie des êtres discutables. Mai-juillet 1885,35 (l)

Car c’est bien cela, Nietzsche : une œuvre qui change de peau comme le serpent des interstices, mais avec une ossature inamovible. Le lecteur le sait confusément, le spécialiste le mesure dans le détail, mais tous éprouvent cette mobilité déroutante : ici le traité, là le pamphlet ; un recueil d’aphorismes comme un jeu de lames ; plus loin la dissertation qui serre les dents ; ailleurs le poème philosophique, l’imprécation, ou l’autobiographie au bord du théâtre.

Notre besoin de connaissance ne serait-il pas notre besoin du bien connu, la volonté de découvrir dans tout ce qu'il y a d'étranger, d'extraordinaire, de problématique quelque chose qui ne soit plus pour nous un motif d'inquiétude ? Ne serait-ce pas l'instinct de la peur qui nous pousse à connaître? La jubilation de celui qui sait ne serait-elle pas justement celle du sentiment de sécurité retrouvée ? Le Gai Savoir, V, § 355

Le pari du livre est précisément d’épouser cette évolution plutôt que de la lisser. L’auteur qui a fait cette sélection s’explique sur la méthode : suivre chronologiquement les étapes de l’évolution stylistique et théorique, tout en s’autorisant, pour chaque thématique, à puiser plus largement dans les ouvrages publiés, la correspondance, et ce massif vertigineux des fragments posthumes.

Cette Bibliothèque idéale tente aussi de faire sentir une trajectoire, une montée, des bifurcations, des retours. Le moraliste au marteau, le prophète de Zarathoustra, l’iconoclaste politique, ou le premier des psychologues, tout le monde est là.

Chez Nietzsche, l’intérêt demeure intact parce qu’il fournit une boîte à outils critique d’une redoutable efficacité. Avec le ressentiment, il met au jour les mécanismes par lesquels la faiblesse se déguise en morale et transforme l’impuissance en jugement. En dénonçant les « arrière-mondes », il s’attaque aux fictions métaphysiques qui dévalorisent la vie au profit d’idéaux abstraits, religieux ou philosophiques. Et avec son vitalisme, il recentre la pensée sur les forces, les affects, les corps, le devenir, contre toute tentation de figer le réel. Etc.

Il a aussi choisi des textes assez longs pour qu’ils respirent. C’est sans doute la meilleure réponse à l’usage commun du philosophe, trop souvent réduit à l’aphorisme foudroyant. On aime, chez lui, les phrases qui claquent, ses découpes à la serpe pour mieux donner de la vigueur à ses mots. On oublie qu’elles prennent sens dans des séries, des reprises, des montées en argumentation.

Avec des passages « développés », et souvent plusieurs sur la même question, parfois proches, parfois éloignés dans le temps, Stéphane Floccari fait entendre les variations, appelle à ne pas confondre mouvement et contradiction, à sentir que Nietzsche recommence parce qu’il avance.

Le socialisme au regard de ses moyens. - Le socialisme est le frère fantaisiste et cadet du despotisme presque éteint dont il veut hériter; ses aspirations sont donc réactionnaires, au sens le plus profond du terme. Car il aspire à une plénitude du pouvoir étatique telle que seul le despotisme l'a jamais connue, et il surpasse même tout ce qui a été fait dans le passé en visant la destruction formelle de l'individu, qu'il considère comme un luxe injustifié de la nature et qui doit être transformé par lui en un organe utile à la communauté. En raison de sa parenté, il apparaît toujours proche de toutes les manifestations excessives du pouvoir, comme le vieux socialiste typique Platon à la cour du tyran sicilien; il souhaite (et favorise dans certaines circonstances) l'État autoritaire de ce siècle, parce que, comme nous l'avons dit, il veut en hériter. Mais même cet héritage ne suffirait pas à ses fins, il a besoin de la soumission la plus servile de tous les citoyens à l'État absolu, comme il n'en a jamais existé de pareil; et comme il ne peut même plus compter sur F'ancienne piété religieuse pour l'État, il doit, au contraire, travailler sans relâche à sa disparition - précisément parce qu'il cuvre à la disparition de tous les Etats existants -, il ne peut espérer exister que pendant une courte période, grâce à un terrorisme extrême, ici et là. C'est pourquoi il se prépare en secret à instaurer un règne de terreur et enfonce comme un clou dans l'esprit des masses à moitié éduquées le mot "justice », afin de les priver complètement de leur raison (cette raison ayant déjà beaucoup souffert de leur demi-éducation) et en vue de leur donner bonne conscience pour le mauvais jeu auquel ils doivent se livrer. (...) Humain, trop humain, I, VIII, § 473

Un grand voyage à travers les obsessions nietzschéennes : la culture et l’éducation, la tragédie et la musique, la pathologie du langage, la morale, la religion, la connaissance, le gai savoir, l’amor fati, la volonté de puissance et l’éternel retour, le corps comme fil conducteur, les formes du nihilisme, la « grande politique »… Et puis aussi le voyage, les villes, l’alimentation, l’alcool, le mariage, la sexualité, la vanité...

Une pédagogie implicite, qui n’explique pas Nietzsche à la place du lecteur, mais organise les conditions pour pouvoir se mesurer à lui, si les oreilles ont poussé...

Nietzsche fournit encore une méthode généalogique : montrer que les valeurs, les normes et les vérités ne sont jamais données, mais historiquement produites. Michel Foucault s’en saisiera explicitement pour analyser les savoirs comme effets de rapports de pouvoir, et non comme reflets d’une vérité transcendante. Avec Gilles Deleuze, Nietzsche devient un penseur central de la volonté en philosophie, face aux oppositions factices, vrai/faux, essence/apparence, ou nature/culture.

Des penseurs de la déconstruction à l’éthno-nationaliste Julien Rochedy, qui est allé jusqu’à voir chez Nietzsche une défense du catholicisme, le spectre nietzschéen embrasse, on en conviendra, le meilleur comme le pire...

Bouddha Le ressentiment est l'interdit par excellence pour le malade - son mal spécifique: malheureusement c'est aussi son penchant le plus naturel. Bouddha, ce profond physiologiste, l'avait compris. Sa « religion », qu'il vaudrait mieux qualifier d'hygiène, afin de ne pas la confondre avec des choses aussi pitoyables que le christianisme, faisait dépendre son efficacité de la victoire sur le ressentiment: libérer l'âme de cela était le premier pas vers la guérison. «Ce n'est pas par l'inimitié que l'inimitié prend fin, c'est par l'amitié que l'inimitié prend fin » : voilà ce qui est au principe de l'enseignement de Bouddha - ce n'est pas là le langage de la morale, mais celui de la physiologie. Ecce homo, « Pourquoi je suis si sage », § 6

Nietzsche n’est pas un maître à penser mais un opérateur critique : il apprend à soupçonner les évidences, à lire le langage comme un champ de luttes, et à concevoir la pensée non comme fondée sur un absolu, mais comme une pratique située, exigeante et résolument tournée vers la vie.

Lire tout Nietzsche, un par un, on le conseillera aisément, mais ce type d’ouvrage est d’une qualité rare : organisé par thème, c’est l’occasion, chaque jour, de temps en temps, de lire un extrait, et de le méditer ensuite sur le chemin, dans le tram, le bus, le métro ou le train. Un cadeau idéal pour son adolescent, ou étudiant, romantique, par exemple.

Ce grand solitaire est un philosophe pour la jeunesse. Avec ses préceptes en tête, on est prêt à entendre ce qui se cache derrière les mots, les actions, les réactions. Nietzsche n’est pas une référence culturelle, c’est une rencontre. Il a écrit qu’avoir un de ses livres entre les mains était « un des plus rares honneurs » qu’on pouvait se faire…

Il faut apprendre à s'aimer soi-même - c'est ce que j'enseigne - d'un amour sain et pur: il faut s'accepter tel que l'on est et ne pas se disperser. Cette dispersion s'appelle «amour du prochain»: ce mot a été utilisé jusqu'à présent pour dissimuler mensonge et hypocrisie, en particulier par ceux qui étaient difficiles à vivre pour tout le monde. Et, en vérité, apprendre à s'aimer n'est pas un commandement pour aujourd'hui ou pour demain. C'est plutôt le plus raffiné, le plus astucieux, le plus ultime et le plus patient de tous les arts. Car tout ce qui nous appartient est bien caché, et de tous les trésors, le nôtre est le dernier à être déterré - c'est ainsi que procède l'esprit de gravité. Ainsi parlait Zarathoustra, III, « De l'esprit de pesanteur », § 2

Par Hocine Bouhadjera

