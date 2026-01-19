Habiter le monde : le festival Le Livre à Metz revient en avril 2026

À travers cette thématique, le festival entend questionner la manière dont chacun perçoit et façonne sa relation au monde. La réalité, multiple et subjective, ne se vit pas de la même façon selon les trajectoires individuelles, l’histoire personnelle ou collective, et les contextes sociaux, politiques et culturels. Comment mieux habiter le monde aujourd’hui ?

Comment imaginer un futur plus accueillant ? Ces interrogations guideront l’ensemble de la programmation.

Des invités d’honneur et près de 200 participant·es

Le Livre à Metz 2026 se réjouit d’accueillir de nombreuses figures majeures du paysage littéraire et médiatique. Parmi les invités d’honneur, le public pourra notamment rencontrer :

Sorj Chalandon, journaliste et écrivain, invité d’honneur de cette édition,

Audur Ava Ólafsdóttir, romancière islandaise, Grand témoin du festival,

Rachid Benzine, Dominique Méda, David Dufresne, Céline Minard, Antoine Wauters, Blandine Rinkel, Jean-Pierre Siméon, Marie Richeux, Frédéric Paulin, Chowra Makaremi, Lara Marlowe, Josée Kamoun, Hélène Laurain, Manon Fargetton, Gabrielle de Tournemire, Daniel Bourrion, Julie Brafman, Laurence Bloch, Augustin Trapenard,

ainsi que Ronan Badel, illustrateur jeunesse, et François Schuiten, figure majeure de la bande dessinée.

Le festival proposera de nombreux temps forts, parmi lesquels :

la soirée d’ouverture, en présence de Sorj Chalandon et d’Audur Ava Ólafsdóttir ;

des Grands Entretiens, offrant à chaque invité un temps d’échange privilégié avec le public ;

un concert musical avec l’autrice Valentine Goby ;

des expositions jeunesse et bande dessinée, accompagnées de rencontres avec Ronan Badel et François Schuiten ;

une rencontre anniversaire autour de King Kong Théorie de Virginie Despentes ;

un book club NRF, animé par Olivia Gesbert ;

une table ronde consacrée à la littérature jeunesse, avec Anne Goscinny et Claude K. Dubois ;

une balade philosophique proposée par l’auteur Simon Parcot.

Comme chaque année, Le Livre à Metz sera également l’occasion de remettre plusieurs distinctions :

le prix Le Livre à Metz | Marguerite Puhl-Demange, dédié à la littérature générale et parrainé par le Département de la Moselle ;

le prix Graoully-Batigère, consacré à la littérature jeunesse et parrainé par Batigère Habitat ;

le prix Marianne, décerné par la Chambre des notaires de la Moselle.

Le succès de l’édition précédente témoigne de l’ancrage du festival dans la vie culturelle locale et nationale. En 2025, Le Livre à Metz avait rassemblé 35.575 visiteurs, accueilli 192 invités, proposé 81 événements, mobilisé 40 partenaires et mécènes et reposé sur l’engagement de 102 bénévoles.

Crédits photo : Festival Le Livre à Metz

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com