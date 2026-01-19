Plus de 150 événements : le Grand Off investit Angoulême fin janvier

Parallèlement, le mouvement du girlxcott, né du boycott des autrices, se prolonge par une série de fêtes inclusives organisées du 28 janvier au 1er février dans plusieurs villes en France, en Belgique et à Barcelone. Tables rondes, rencontres et animations y aborderont les enjeux structurels du secteur : précarité, discriminations, gouvernance, rapport entre création et marché ou encore impact de l’intelligence artificielle. À Paris, l’événement prendra place au Ground Control.

Mais c’est à Angoulême même que se concentrera l’essentiel de la programmation liée à la bande dessinée fin janvier, avec le Grand Off. Organisé du jeudi 29 janvier au dimanche 1er février 2026, cet événement alternatif, porté par des collectifs, des libraires, des partenaires publics et les commerçants, investira près de soixante lieux dans la ville. Expositions, dédicaces, spectacles et rencontres y sont annoncés, avec la participation de plusieurs centaines d’auteurs et d’autrices.

Célébrer le 9ᵉ art autrement

La manifestation est née dans l’urgence après l’annulation du Festival international de la bande dessinée. Pensé comme un événement pluriel et ouvert, le Grand Off s’inscrit dans l’histoire des Off angoumoisins.

Si le Off existe effectivement à Angoulême depuis 1987, l’édition 2026 marque un tournant. Rebaptisée Le Grand Off, la manifestation prend une dimension inédite : l’ensemble des acteurs locaux de la bande dessinée, soutenus par les collectivités territoriales, se sont mobilisés pour proposer une célébration alternative, fondée sur des valeurs de gratuité, de transparence et d’équité, formalisées dans une charte commune.

Auteur·rices, éditeur·rices, collectifs, associations, libraires, commerçant·es, institutions culturelles, étudiant·es et structures nationales ont imaginé ensemble une programmation foisonnante, sans direction artistique centralisée. Chaque participant conserve sa liberté de programmation, dans le respect des principes énoncés par la charte du Grand Off.

Plus de 150 événements dans toute la ville

Le Grand Off 2026 propose plus de 150 événements, répartis dans une soixantaine de lieux publics et privés à travers tous les quartiers d’Angoulême. Parmi eux : la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image, la Maison d’Isabelle, le pavillon Unesco, le tiers-lieu La Baraka, des librairies, cafés, restaurants, écoles d’art ou encore des espaces associatifs.

Expositions, conférences, tables rondes, ateliers, spectacles, dédicaces, soirées, émissions de radio ou animations scolaires composent une programmation destinée à tous les publics, mêlant bande dessinée indépendante et grand public. Un volet spécifique, Le Grand Off des petits lecteurs, s’adresse aux scolaires, aux structures jeunesse et aux familles. Le site internet du Grand Off permet de consulter le programme heure par heure.

Le Grand Off met par ailleurs en place une programmation dédiée au public scolaire, conçue par les collectifs d’autrices et d’auteurs, les éditeurs, les libraires, les tiers-lieux et les structures artistiques et culturelles impliquées dans l’événement. Ateliers, visites et rencontres sont proposés en accès libre ou sur réservation, avec des indications précisant les niveaux concernés, de l’école maternelle au lycée, afin de répondre aux besoins pédagogiques des différents cycles.

Les organisateurs du Grand Off poursuivent trois objectifs principaux : replacer les auteur·rices au cœur de la fête de la bande dessinée en valorisant leur travail et la rencontre avec le public ; maintenir Angoulême comme rendez-vous incontournable du neuvième art en préservant le créneau historique de fin janvier ; et expérimenter un modèle alternatif d’événement culturel, fondé sur une gouvernance collective, l’équité, la lutte contre les discriminations et une attention aux enjeux écologiques et aux conditions de création.

Une charte commune

Au cœur du dispositif, une charte commune fixe les principes du Grand Off : indépendance totale vis-à-vis de l’organisation du festival officiel, tolérance zéro à l’égard de toute forme de discrimination, exigence d’égalité et d’équité entre les acteur·rices sans hiérarchie de notoriété, transparence de la gestion et attention portée aux enjeux de transition écologique. Elle exclut par ailleurs l’usage de contenus générés par intelligence artificielle dans la communication de l’événement.

La charte accorde enfin une place centrale à la question de la rémunération des auteur·rices, en prévoyant le paiement des dédicaces, des interventions publiques, du droit de présentation des œuvres exposées et des visuels de communication, conformément aux tarifs de référence des organisations professionnelles.

Le Grand Off bénéficie d’un soutien financier de la Ville d’Angoulême, de GrandAngoulême, du Département de la Charente, de la Région Nouvelle-Aquitaine et de la DRAC Nouvelle-Aquitaine. Le quotidien Charente Libre est partenaire média de l’événement.

Crédits photo : Le Grand Off

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com