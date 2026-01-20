Le crime n’a pas dit son dernier mot

Mai 1993. Au lever du jour, les habitants de Gourdon font la macabre découverte du cadavre d’une jeune inconnue. Tous s’interrogent et cherchent un coupable. On s’observe et on se méfie des étrangers. Se pourrait-il que les Camillieri, cette famille de marginaux arrivée récemment au village, soient responsables de ce drame ? Ou Raphaël, le fils martyr de l’aubergiste ? Ou peut-être le jeune Rémi, la mauvaise graine du village ? Ariane, la matriarche du clan, va enquêter pour disculper les siens et rendre justice à la victime.

Nico revient au village en août 2024, pour enterrer Ariane qui l’avait accueilli comme un fils et dont il a épousé la fille. Sur place, les fantômes continuent de rôder dans les ruelles. Et la vérité sur cette vieille affaire lui parviendra d’une bien curieuse manière.

On pense par moments à Pierre Magnan, avec l’omniprésence de la nature provençale et la connexion entre la terre et ceux qui y vivent. Claes joue avec le lecteur en l’embarquant dans une enquête où les fausses pistes et les faux coupables se multiplient. C'est un véritable roman noir en même temps qu’un roman de terroir savoureux porté par une langue ensoleillée.

Les éditions Héloïse d'Ormesson vous proposent les premières pages en avant-première :

Né en 1975, Jérémie Claes est caviste. Il vit entre Bruxelles et Namur, et retourne régulièrement en Provence, à Forcalquier et à Gourdon, le village de sa grand-mère. Après le succès de L’Horloger, prix de l’Evêché - Polars du sud et prix Club thriller, et de Commandant Solane, Cavillore est son troisième roman.

Parution le 19 février 2026.

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com