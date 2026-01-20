Quand un mage timide tombe amoureux d’un pirate rebelle

Si Luis a justement besoin d’un mage à bord afin de neutraliser la menace, aider un groupe de forbans et risquer sa vie n’était en revanche pas dans les plans d’Esteban. Tomber amoureux de son ravisseur non plus…

Une pincée d’humour, des courses poursuites, des combats et beaucoup d’amitié. Le tout saupoudré d’une délicieuse romance. Voilà la recette parfaite pour une savoureuse cosy fantasy à dévorer sans tarder !

Les éditions Slalom vous proposent les premières pages en avant-première :

Natacha Didry est passionnée d’art et ancienne enseignante. C’est auprès de ses jeunes élèves qu’elle renoue avec son amour d’enfance : écrire des histoires. Dans ses textes, elle aime donner la parole à des personnages atypiques ou trop peu représentés, sans pour autant perdre de vue l’aspect divertissant de ses intrigues. Elle adore notamment écrire des dialogues percutants et imaginer des mondes hauts en couleurs.

Parution le 12 février 2026.

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com