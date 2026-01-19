Prisma Media envisage la cession de son pôle luxe à Vivendi

La perspective de cette cession a été présentée vendredi dernier lors d’un Comité social et économique extraordinaire. « Une note d’information nous a été remise en vue d’une future consultation du CSE sur un projet de cession du pôle luxe de Prisma Media au groupe Vivendi », indique Emmanuel Vire, délégué syndical SNJ-CGT, à l'AFP. Selon lui, l’opération inclurait également une prise de participation minoritaire de Vivendi au capital de Prisma.

Un retour partiel dans le giron de Vivendi

Vivendi avait racheté Prisma Media en 2021, avant de procéder, fin 2024, à une vaste réorganisation de ses activités. Le groupe s’est alors scindé en quatre entités distinctes : Canal+, Havas, Louis Hachette Group - auquel appartient aujourd’hui Prisma Media -, et une holding conservant le nom Vivendi.

Dans ce contexte, la vente du pôle luxe apparaît comme une nouvelle étape dans la recomposition du périmètre de Prisma. « Il s’agit de la suite logique du démembrement de Prisma Media », estime Emmanuel Vire. La direction du groupe n’a pas souhaité commenter officiellement ce projet à ce stade.

Un pôle né récemment

Constitué à partir de 2023, le pôle luxe et art de vivre regroupait plusieurs titres à forte valeur éditoriale : Harper’s Bazaar France, lancé début 2023, mais aussi Milk, Ideat, Côté Maison et The Good Life. Cet ensemble avait été conçu comme l’un des axes de développement prioritaires sous la présidence de Claire Léost, qui a rejoint le groupe CMA-CGM l'année dernière.

Depuis le départ de cette dernière à l’été 2025 pour rejoindre CMA Média, l’équilibre stratégique du groupe a évolué. Prisma Media est désormais piloté par une équipe de direction proche de Vincent Bolloré, premier actionnaire de Vivendi, ce qui nourrit des interrogations en interne sur les orientations éditoriales et industrielles du groupe.

Un contexte social particulièrement tendu

Cette annonce intervient dans un climat social déjà dégradé. En décembre 2025, Prisma Media a confirmé travailler à un nouveau plan de départs, susceptible de concerner entre 230 et 240 salariés, soit près d’un tiers des effectifs permanents, estimés à environ 700 CDI. Il s’agirait de la troisième vague de réductions d’effectifs en deux ans.

Selon les représentants du personnel, une première proposition de rupture conventionnelle collective a été rejetée par les organisations syndicales, jugée trop massive. La direction s’est ensuite orientée vers un plan de départs volontaires adossé à un plan de sauvegarde de l’emploi, dont la présentation est attendue au premier trimestre 2026.

Gouvernance remaniée et inquiétudes éditoriales

Sur le plan managérial, Prisma Media a connu un profond remaniement à la fin de l’été 2025. Outre le départ de Claire Léost, remplacée par Arnaud Lagardère, Gérald-Brice Viret a accédé à la vice-présidence. Quelques jours plus tard, Serge Nedjar a été nommé directeur des rédactions du groupe.

Plusieurs enquêtes journalistiques ont évoqué une reprise en main éditoriale et budgétaire par des proches de Vincent Bolloré. Les syndicats de journalistes dénoncent un « interventionnisme accru » et une fragilisation de l’indépendance rédactionnelle, établissant des parallèles avec d’autres médias passés sous le contrôle du groupe Bolloré ces dernières années.

Un groupe aux multiples marques

Actuellement contrôlé par Louis Hachette Group, qui détient plus de 66 % du capital de Lagardère SA, Prisma Media s’appuie sur un portefeuille de plus de quarante marques. Le groupe couvre un large spectre éditorial, de la presse féminine (Femme Actuelle) à l’actualité people (Voici), en passant par l’économie (Capital), le voyage (Géo), la jeunesse ou encore des projets singuliers comme Le Papotin.

À LIRE - Arnaud Lagardère prend la présidence non exécutive de Lagardère Travel Retail

Ces dernières années, Prisma Media a mené plusieurs opérations de croissance externe, notamment avec le rachat du magazine Milk et du pôle digital de M6, avant d’annoncer la fin de la licence National Geographic. En parallèle, le groupe a cédé plusieurs titres historiques, dont Gala, vendu au Figaro.

Crédits photo © Vivendi

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com