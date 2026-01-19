Effractions 2026 : le programme complet est connu

La 7ᵉ édition d’Effractions s’inscrit dans la continuité du projet porté par la Bpi depuis la création du festival en 2020 : interroger la manière dont la littérature contemporaine s’empare du réel.

À travers une programmation dense, le festival réunit des auteur·rices de fiction, de non-fiction narrative, de poésie, de journalisme littéraire ou encore de bande dessinée. Tous ont en commun de travailler une écriture située à la frontière des genres, nourrie par l’actualité et les débats de société.

En 2026, Effractions se déploie dans un nouveau lieu central, la Gaîté Lyrique, partenaire du festival. Ce déplacement, contraint par la fermeture du Centre Pompidou, s’inscrit dans une logique de proximité éditoriale : la Gaîté Lyrique développe une programmation axée sur les relations entre création, engagement et enjeux contemporains.

D’autres espaces culturels parisiens participent également à l’événement, parmi lesquels le Palais de la Porte Dorée, la Maison de la Poésie, le Centre Wallonie-Bruxelles ou plusieurs bibliothèques municipales.

Le festival propose une diversité de formats conçus pour explorer les rapports entre écriture et réel. Dialogues entre auteur·rices et spécialistes, rencontres thématiques, lectures à voix haute, grands entretiens ou encore « chantiers de fouille » autour du travail de documentation structurent les cinq journées. Toutes les rencontres sont suivies de séances de dédicaces, organisées par la librairie L’Arbre à Lettres, installée dans le forum de la Gaîté Lyrique pendant la durée du festival.

Une programmation ancrée dans les enjeux contemporains

Les temps forts de cette édition donnent une large place aux grands entretiens, consacrés aux dernières parutions d’auteur·rices reconnues ou très attendues. Rebeka Warrior, Nathacha Appanah, Laurent Mauvignier, Marie-Hélène Lafon, Constance Debré ou encore Sara Forestier figurent parmi les invité·es. Ces échanges reviennent sur des œuvres qui abordent le deuil, les violences conjugales, la mémoire familiale, la peine de mort ou les normes sexuelles, en mettant en lumière la place du réel dans l’écriture.

Les lectures et performances constituent un autre axe majeur du festival. Le format « À voix haute » permet de donner corps aux textes par des lectures musicales ou des créations scéniques associant littérature et musique. Plusieurs soirées associent ainsi auteur·rices et musicien·nes, tandis que la poésie contemporaine occupe une place affirmée, notamment à travers des lectures collectives et des propositions électropoétiques en partenariat avec la Maison de la Poésie.

Effractions accorde également une attention particulière aux écritures documentaires et aux enquêtes littéraires. Des rencontres sont consacrées à la mise en fiction de faits réels, au travail d’archives ou aux récits d’immersion. Les questions d’écologie, d’enfermement, de handicap, de métissage ou de sociologie des cultures numériques font l’objet de tables rondes réunissant romanciers, journalistes et chercheur·ses, prolongeant la réflexion sur le rôle de la littérature face aux transformations du monde contemporain.

Un festival gratuit et prolongé au-delà de l’événement

Le festival Effractions est entièrement gratuit et accessible à tous les publics. Des ateliers d’écriture, de lecture collective ou d’arpentage sont proposés en journée, invitant les participant·es à expérimenter eux-mêmes les liens entre réel, mémoire et fiction. Il développe également une dimension sonore et audiovisuelle, avec des podcasts enregistrés en direct et une programmation de films documentaires en lien avec les thématiques abordées.

Au-delà des dates du festival, Effractions est dans un cycle annuel de rencontres organisé par la Bpi. Ces rendez-vous prolongent les réflexions engagées pendant l’événement et permettent de suivre, tout au long de l’année, des dialogues entre écrivain·es, artistes et chercheur·ses autour de la littérature contemporaine.

Ci-dessous, le programme complet :

Crédits illustration : © Bpi, Avec Brio 2025 - Photo Fien Schelstraeten/Unsplash

Par Dépêche

