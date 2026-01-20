Olivier Ducray adapte L'homme qui s'envola, d'Antoine Bello

La société de production Nac Films s'est engagée dans un projet d'adaptation du roman d'Antoine Bello, L'homme qui s'envola (Folio), porté par le réalisateur Olivier Ducray. Le tournage est prévu au cours des mois de mars et avril, à Lyon et au Pays basque.
Le 20/01/2026 à 09:47
Paru en 2017 aux éditions Gallimard, L'homme qui s'envola avait été remarqué par la critique et le public, tandis que le jury du Prix Version Femina en avait fait son lauréat, en janvier 2018. La version poche, aux éditions Folio, est disponible depuis début 2019.
Sarah Chardonnet a 45 ans et 3 enfants. Elle était aussi la femme de Paul Chardonnet, surnommé « Walker » qui vient de se tuer dans l’avion qu’il pilotait. Entrepreneur brillant, promis à un avenir toujours plus glorieux, Walker s’en est allé, subitement. Sarah se retrouve veuve, avec sur les bras, FlyEuropExpress, une entreprise de logistique devenue leader européen du transport express, une société qu’il va bien falloir faire tourner. C’est avec colère qu’elle reçoit François Schneider, un détective privé spécialisé dans les disparitions, mandaté par la compagnie d’assurance de FlyEuropExpress pour s’assurer que Walker est bien mort. Il est vrai qu’aucun corps n’a été retrouvé…
– Le synopsis du film L'homme qui s'envola
Le scénario tiré du roman est coécrit par Olivier Ducray lui-même, avec Jean-Paul Bathany et Wilfried Méance. Ensemble, le trio a déjà signé Jumeaux mais pas trop (2022) et Et plus si affinités (2024), deux films coréalisés par Olivier Ducray et Wilfried Méance.
Il s'agirait de la première adaptation audiovisuelle d'un roman d'Antoine Bello, qui avait annoncé mettre un terme à son activité d'auteur en 2022.
D'après le fonds de coproduction Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma, Yvan Attal et Charlotte Gainsbourg mèneraient la distribution du long-métrage, dont la date de sortie n'est pas encore connue. Le film est coproduit par Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma, avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et en partenariat avec le CNC. La distribution, elle, sera assurée par StudioCanal.
Paru le 21/02/2019
384 pages
Editions Gallimard
9,20 €
