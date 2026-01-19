Rouquemoute célèbre ses 10 ans et prépare son festival

Après une fin d’année 2025 délicate, notamment marquée par l’opération « Rouquemoute touche le fonds », l’équipe aborde les prochains mois avec un optimisme prudent. Les bons résultats obtenus sur les marchés de Noël ont permis d’alléger les tensions financières, tandis que les rencontres avec les lecteurs ont joué un rôle déterminant.

« Vous voir rire franchement en feuilletant nos albums a été un vrai cadeau de Noël », confie l’équipe, qui souligne l’importance de ce lien direct avec le public.

Au Grand Off

L’annulation du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême 2026 a conduit les professionnels à organiser un événement alternatif : le Grand Off de la BD, qui se tiendra du jeudi 29 janvier au dimanche 1er février 2026. Gratuit et ouvert à tous, il revendique un retour à l’esprit originel du festival, avec animations, dédicaces, spectacles et expositions.

Rouquemoute y sera particulièrement présente, avec trois stands distincts :

Sur le Village des éditeurs, installé au pôle image Magelis, la maison d’édition proposera l’ensemble de son catalogue. L’auteur Jika y sera en dédicace, sur un stand situé entre ceux d’Ici Même et de Petit à Petit.

Un second stand prendra place au centre commercial du Champ de Mars, dans le cadre de l’exposition consacrée à Iron Maiden. Il s’agira d’un stand-librairie mutualisé dédié aux ouvrages sur le rock et le metal, réunissant une sélection de titres des éditions Rouquemoute, Petit à Petit, Ici Même, Métal Hurlant, Fluide Glacial et Blouson Noir. Pixel Vengeur sera présent pour des séances de dédicaces.

Enfin, comme chaque année, Rouquemoute tiendra un stand au Off of Off, maison Isabelle, rue Hergé. Ce lieu emblématique a déjà vu deux albums de la maison recevoir le prix Charlie Schlingo : Tendre Enfance en 2019 et Zozo le clown en 2024. Pixel Vengeur y dédicacera également ses ouvrages.

Rouquemoute espère également voir son exposition Aime comme Metal, conçue avec le festival Bulles à croquer de Saint-Brieuc, installée sur le parvis de l’Hôtel de ville pendant la durée du Grand Off. Si le projet se concrétise, le comédien Lionel Pavageau proposera des visites commentées de l’exposition.

Comme annoncé dans un précédent article, à compter du 1er février 2026, Rouquemoute change par ailleurs de diffuseur-distributeur. Après dix années de collaboration avec BLDD Images, la maison rejoint le catalogue de Dod&Cie. Ce choix, « mûrement réfléchi », explique en partie la pause observée dans les nouveautés éditoriales à la fin de l’année 2025.

L’équipe se félicite de cette nouvelle collaboration, saluant une structure « passionnée et réactive », partageant des valeurs communes. Dod&Cie assurera également la diffusion et la distribution du format des Bandes dessinées à Poster, jusqu’ici gérées en interne, avec l’ambition d’accroître la visibilité de cette collection en librairie.

La Rouquemoute Party, avant le Rouquemoute Festival

Les festivités débuteront dès le vendredi 23 janvier 2026 avec la Rouquemoute Party, organisée de 17h à 2h dans le bar-librairie Chez Rouquemoute, situé allée Susan Brownell Anthony, sur l’île de Nantes.

Au programme : vente de livres à petits prix dans le cadre du projet d’alternative au pilon, incluant également des BD de la maison nantaise Ici Même ; vernissage d’une exposition de linogravures de MisterGlo, accompagné d’ateliers programmés en février et mars ; et un mix musical assuré par MisterGlo jusqu’à 2 heures du matin.

Pour marquer ses dix ans, Rouquemoute prépare un événement d’envergure : le premier Rouquemoute Festival. Encore tenu secret dans ses détails, il devrait se dérouler à Nantes, dans et devant le bar-librairie Chez Rouquemoute, du vendredi 25 au dimanche 27 septembre 2026. Un week-end de festivités que l’équipe promet mémorable.

Face à l’ampleur du projet, la maison lance d’ores et déjà un appel à bénévoles. Dix ans après sa création, Rouquemoute entend bien célébrer son parcours, tout en affirmant son attachement à une bande dessinée indépendante, festive et engagée.

Par Hocine Bouhadjera

