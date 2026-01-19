Dans les coulisses de l’édition scolaire, le métier invisible qui relie enseignants et livres

Par une matinée un peu grise, la conversation s’ouvre sur une promesse simple : parler de « belles langues ». Face au micro, Laura Gilles, déléguée pédagogique aux Éditions Maison des Langues, déroule un métier discret, souvent mal identifié, mais central dans l’écosystème scolaire. Elle en parle sans emphase, avec une conviction tranquille, presque grave : « La relation est au cœur de notre métier. »

Cette conversation avec Laura Gilles est à écouter dans son intégralité dans le podcast ci-dessous :

Déléguée pédagogique : le terme interroge, oblige à préciser. Laura Gilles le reconnaît d’emblée. « Ce n’est pas un métier très connu », dit-elle, rappelant qu’il appartient presque exclusivement à l’édition scolaire. Son rôle ? Être l’interlocutrice privilégiée des enseignants, aller dans les établissements, écouter, expliquer, transmettre. Elle se définit volontiers comme un maillon — entre la maison d’édition et le terrain —, chargée de faire circuler la parole dans les deux sens. Les retours, les pratiques, les besoins remontent vers les éditeurs, pendant que les démarches pédagogiques redescendent vers les salles de classe.

Son parcours éclaire cette position d’équilibre. Ancienne enseignante de français langue étrangère, passée par l’Allemagne puis Jérusalem, germaniste de formation, Laura Gilles connaît intimement le quotidien des enseignants. Cette expérience fonde une posture : « être à l’écoute », encore et toujours. Pas une formule creuse. Un impératif. « Le métier d’enseignant n’est pas évident aujourd’hui », rappelle-t-elle, avant d’ajouter, presque à voix basse : « Cela reste le plus beau métier du monde. »

Cinq années passées à ce poste ont conforté son intuition initiale. Elle se souvient avoir lu la fiche de poste avec enthousiasme : « Cela me correspond tellement bien. » Depuis, aucune routine. Le métier est mouvant, fait de déplacements, de surprises, de variations constantes. « Je ne me suis jamais ennuyée », affirme-t-elle, comme on énonce un fait rare dans le monde professionnel

La discussion glisse alors vers les objets mêmes du travail éditorial. Parmi eux, Mon carnet de lecture. Un outil pensé pour répondre à une inquiétude largement partagée : la baisse de la lecture chez les élèves. Le carnet n’est pas un manuel de plus. C’est un objet personnel, appropriable, que l’élève garde. « Ça devient son carnet, son propre carnet », insiste Laura Gilles. Là où le manuel se rend en fin d’année, le carnet conserve une trace intime des apprentissages

Dans une époque saturée d’écrans, la défense du papier prend une tonalité presque politique. Les enseignants, rapporte-t-elle, soulignent la perte de concentration, l’érosion de l’attention. Le livre, lui, structure. Il rassure. Parfois même, il constitue l’unique ouvrage possédé par l’élève. « D’où cette importance d’avoir accès au livre », dit-elle simplement, sans pathos inutile

Loin de l’image du manuel poussiéreux, Laura Gilles évoque un renouveau éditorial. Textes contemporains, bandes dessinées, mangas : les collections s’ouvrent à des formes longtemps tenues à la marge. « On ne propose pas seulement les classiques », précise-t-elle. Et si ces choix contribuaient à façonner les classiques de demain ? La question est posée, presque vertigineuse.

La conversation aborde enfin la lecture dite « didactisée ». Le mot impressionne, mais la réalité se veut rassurante. « Il faut commencer par quelque chose de simple », explique Laura Gilles. Des textes créés pour l’élève, adaptés à son niveau, accompagnés d’outils — images, notes, questions — pour favoriser une immersion progressive. Ni Proust, ni Goethe : un chemin d’entrée dans la langue, pensé pour donner confiance.

Cette confiance, justement, revient comme un fil rouge. Les enseignants témoignent de l’acquisition rapide du vocabulaire, mais aussi d’un effet plus diffus : la fierté. « Waouh, on a pu lire tout un ouvrage », s’étonnent parfois les élèves. Une surprise qui marque, durablement. Peut-être est-ce là, au fond, la mission silencieuse de ces manuels : permettre à des lecteurs hésitants de se découvrir capables.

Par Nicolas Gary

