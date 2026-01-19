Livre et culture : une pétition contre les coupes budgétaires prévues en 2026

Cette initiative suit une mobilisation interprofessionnelle engagée depuis décembre, dénonçant l’écart entre les discours publics en faveur du livre et les réductions budgétaires annoncées. Plus de 200 autrices et auteurs ainsi qu’une cinquantaine d’organisations ont déjà apporté leur soutien à la démarche.

Les organisations professionnelles du livre tirent la sonnette d’alarme après la publication des grandes lignes du projet de loi de finances pour 2026. Les crédits alloués au programme 334, consacré au livre et aux industries culturelles, ainsi qu’au programme 371 dédié à l’action culturelle, devraient être revus à la baisse. Selon les signataires, ces arbitrages budgétaires fragilisent l’ensemble de la chaîne du livre, de la création à la diffusion, au moment où les acteurs appellent à un soutien accru.

Le gouvernement face à l’option du 49.3

L’examen du projet de loi de finances pour 2026 reste enlisé à l’Assemblée nationale. Le gouvernement ne dispose pas d’une majorité suffisante pour faire adopter le texte, et les discussions ont été interrompues faute de compromis. Cette situation retarde l’ensemble des arbitrages budgétaires et crée une forte incertitude pour les secteurs concernés par les crédits de l’État.

Pour sortir de l’impasse, le gouvernement envisage désormais des procédures exceptionnelles. Le recours à l’article 49.3, qui permettrait d’adopter le budget sans vote parlementaire, ou à une ordonnance budgétaire, fait partie des options étudiées. Une décision doit être annoncée à l’issue d’un conseil des ministres, alors que le Premier ministre avait jusqu’ici exclu l’usage du 49.3 pour le budget.

Du côté du secteur du livre, cette perspective alimente les inquiétudes. Les baisses prévues dans les programmes culturels pourraient être validées sans débat parlementaire approfondi, malgré les alertes lancées depuis plusieurs mois. Pour les professionnels, le risque est de voir se confirmer des choix budgétaires aux effets durables sur la création, la diffusion et l’accès à la lecture.

La pétition comme levier

La mobilisation des acteurs du livre fait suite à une tribune interprofessionnelle parue dans Le Monde le 12 décembre dernier. Près de 50 organisations représentant auteurs, éditeurs, libraires, bibliothèques ou encore festivals y dénonçaient déjà le manque de moyens. L’initiative avait été saluée comme une réaction sans précédent dans le secteur, rassemblant une diversité d’acteurs autour d’un même constat : l’urgence de défendre le livre.

Estimant que cette alerte n’a pas été suffisamment entendue, les initiateurs de la pétition souhaitent désormais toucher un public plus large. L’objectif affiché est double : sensibiliser les citoyens aux conséquences concrètes de ces choix budgétaires et interpeller directement les députés et sénateurs.

Une interpellation directe des pouvoirs publics

La pétition entend souligner ce que ses promoteurs décrivent comme un décalage entre les annonces politiques en faveur de la lecture et du livre, et les arbitrages financiers retenus. Plusieurs ministères communiquent régulièrement sur l’importance de l’accès à la culture et du soutien à la création, tandis que les crédits alloués au secteur du livre seraient réduits dans le PLF 2026.

Selon les signataires, ces réductions pourraient avoir des effets en chaîne sur l’ensemble de l’écosystème : soutien aux auteurs, financement des bibliothèques, aides aux librairies indépendantes ou encore accompagnement des manifestations littéraires. Ils estiment que ces dispositifs jouent un rôle structurant pour la diversité éditoriale et l’accès du public à la lecture sur l’ensemble du territoire.

La mobilisation semble déjà trouver un écho important au sein de la profession. Plus de 200 autrices et auteurs, ainsi qu’une cinquantaine d’organisations professionnelles, ont signé la pétition à ce stade. Les promoteurs de l’initiative appellent désormais à la mobilisation des citoyens avant les débats budgétaires au Parlement, jugés déterminants pour l’avenir du secteur.

Photographie : L'Assemblée nationale (Jimmy Baikovicius, CC BY-SA 2.0)

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com