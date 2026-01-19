Le 2e Prix littéraire Odette et Léon Chertok distingue deux Polonaises

Le jury du prix, composé de Rima Abdul Malak, Emmanuel Carrère, Cécile Chertok, Grégoire Chertok, Sarah Chiche, Jean Hatzfeld, Haïm Korsia, Rebecca Marder, Valérie Toranian et Nathalie Zajde, a estimé ne pas pouvoir départager les deux œuvres, soulignant la force littéraire et mémorielle de chacune.

Créé à l’initiative de Grégoire Chertok en hommage à ses parents, Odette et Léon Chertok, le prix distingue chaque année une œuvre littéraire publiée en France au cours des douze derniers mois et portant sur la Shoah ou sur l’un des autres génocides reconnus par l’ONU. Sa création répond à la disparition progressive des derniers témoins directs et à la nécessité de soutenir des œuvres capables de transmettre cette mémoire par la littérature.

En 2025, pour sa première édition, le prix avait été attribué à Chochana Boukhobza pour Les femmes d’Auschwitz-Birkenau (Flammarion).

Sont éligibles les œuvres littéraires parues entre le 30 septembre 2024 et le 30 septembre 2025, écrites ou traduites en français. Les témoignages adoptant une forme littéraire peuvent être retenus, y compris lorsqu’ils sont le fait d’auteurs internationaux traduits en France. En revanche, les essais universitaires et les travaux d’historiens ne font pas partie du périmètre du prix.

Anna Bikont, sur les traces des enfants juifs après la guerre

Dans Le Prix à payer. À la recherche d’enfants juifs en Pologne après la guerre, traduit du polonais par Charles Zaremba, Anna Bikont retrace une enquête de longue haleine née de la découverte de deux cahiers alors qu’elle travaillait à une biographie d’Irena Sendler.

Ces documents, rédigés par Lejb Majzels, membre du Comité central des Juifs de Pologne, recensent 52 noms d’enfants juifs réclamés par leurs proches après la guerre. Entre mai 1947 et août 1948, Majzels parcourt la Pologne, y compris ses régions les plus reculées, pour retrouver ces enfants, survivants de l’extermination, souvent confiés à des familles polonaises. Le livre suit pas à pas cette mission singulière.

Anna Bikont a prolongé cette recherche en partant à la rencontre des survivants, aujourd’hui très âgés. Elle en a retrouvé trente, découvrant que la plupart ignoraient largement les circonstances de leur sortie de Pologne. Tous, toutefois, ne se sont pas montrés disposés à rouvrir ces souvenirs.

Née en 1954 à Varsovie, Anna Bikont est journaliste et essayiste. Psychologue de formation, elle a dirigé l’hebdomadaire clandestin Tygodnik Mazowsze dans les années 1980, avant de cofonder Gazeta Wyborcza en 1989. Elle est notamment l’autrice du Crime et le Silence – Jedwabne 1941, consacré à la mémoire d’un pogrom, ouvrage récompensé par le Prix du Livre européen.

Anna Bikont (Tonatiuh Ambrosetti)

Hanna Krall, une œuvre contre l’oubli

La Douleur fantôme, traduit du polonais par Margot Carlier, rassemble des textes publiés entre 1993 et 2003, ici repris sous forme de versions entièrement revues, parfois augmentées. Le volume comprend également des textes inédits issus du dernier livre publié en Pologne par l’autrice.

Cette anthologie donne à lire une œuvre qui se situe à la frontière de la littérature et du documentaire, entre fiction et vérité, et qui s’inscrit dans un travail continu contre l’oubli. L’ensemble compose un livre unique par sa cohérence et sa portée universelle.

Née en 1935, Hanna Krall occupe une place majeure dans la littérature polonaise. Reporter et écrivaine, elle a fondé la section reportage de Gazeta Wyborcza. Son œuvre explore l’inscription de l’Histoire dans les existences ordinaires, en particulier celles des juifs de Pologne, de leurs voisins, de leurs bourreaux et de ceux qui leur ont porté secours. Ses livres, traduits dans de nombreuses langues, ont été largement primés.

Une cérémonie au Mémorial de la Shoah

La remise du Prix littéraire Odette et Léon Chertok aura lieu le 19 janvier 2026 à 18 heures, dans l’auditorium du Mémorial de la Shoah, à Paris. Le prix est doté d’une récompense financière remise aux lauréates.

Par cette double distinction, le jury a souhaité saluer deux œuvres qui, chacune à leur manière, interrogent la transmission de la mémoire et la responsabilité de la littérature face aux génocides.

Crédits photo : Hanna Krall (Krzysztof Dubiel)

