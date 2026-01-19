Michèle Benbunan, ancienne directrice d'Editis, à la tête des Échos-Le Parisien

Michèle Benbunan, ancienne dirigeante d’Editis, est nommée directrice générale du groupe de presse détenu par LVMH. Elle succède à Pierre Louette, qui occupait la fonction de PDG depuis mars 2018 et quitte ses fonctions après près de huit années à la tête de l’ensemble.
Le 19/01/2026 à 16:01 par Hocine Bouhadjera
19/01/2026 à 16:01
Outre les deux quotidiens Les Échos et Le Parisien-Aujourd’hui en France, le groupe comprend Radio Classique, la chaîne de télévision musicale Mezzo, les magazines Historia et Investir, ainsi que l’institut de sondages OpinionWay.
Dans son communiqué, le propriétaire du groupe, LVMH, met en avant l’expérience de la nouvelle dirigeante dans l’industrie des médias pour accompagner cette évolution.
Entre 2019 et 2024, Michèle Benbunan a dirigé le groupe d’édition Editis, alors contrôlé par Vivendi jusqu’en 2023. Jugée proche de Vincent Bolloré, qu'elle a plusieurs fois défendu publiquement, elle a quitté le groupe en 2024, après le rachat de ce géant du livre par CMI France, partageant notamment aux équipes : « Je tiens à vous remercier de m’avoir accompagnée pendant ces 4 années. Vous avez été formidablement courageux, enthousiastes, talentueux, et incroyablement fidèles à Editis malgré les nombreux obstacles, turbulences, bonnes et mauvaises surprises. »
Avant cela, elle avait occupé la direction de Presstalis, acteur central de la distribution de la presse en France.
Pierre Louette, qui quitte la direction du groupe, a souligné dans un message adressé aux salariés l’ampleur de la transformation numérique menée sous sa présidence, dans un environnement marqué par la montée en puissance des réseaux sociaux et des plateformes d’intelligence artificielle. Avant de rejoindre Les Échos-Le Parisien, il avait été numéro deux d’Orange et PDG de l’Agence France-Presse.
Son départ intervient après plusieurs mois de rumeurs persistantes, rappelle l'AFP. Il fait également suite à une période délicate pour Le Parisien-Aujourd’hui en France, confronté à des difficultés financières.
En novembre dernier, LVMH a procédé à une recapitalisation de 150 millions d’euros du Parisien-Aujourd’hui en France. Cette décision est intervenue après plusieurs mois de fragilisation économique du quotidien et alors que l’hypothèse d’une cession avait circulé à l’automne, avant d’être finalement écartée. Les spéculations autour d’un possible rapprochement avec Vincent Bolloré avaient suscité une opposition marquée au sein de la rédaction.
Le Parisien accumule des déficits depuis plusieurs exercices consécutifs, comme l’a rappelé Le Figaro. Le quotidien aurait enregistré des pertes autour de 30 millions d’euros en 2023 comme en 2024. La situation financière ne se serait pas redressée en 2025. Un plan de réorganisation, lancé sous la direction de Pierre Louette et présenté pour la première fois début 2025, est toujours en cours de déploiement. Il prévoit notamment la suppression de près de quarante postes.
Du côté des Échos, le titre économique, acquis par LVMH en 2007, poursuit le développement de son modèle numérique. Ses recettes issues des abonnements digitaux ont désormais dépassé celles de l’édition papier, dans un contexte général pourtant difficile pour la presse. Sur le plan de la diffusion, le quotidien affiche une progression continue sur le long terme, avec environ 140.000 exemplaires diffusés chaque jour, en hausse sensible sur quinze ans.
Cette trajectoire positive n’a toutefois pas empêché l’émergence de tensions sociales. Une partie des salariés s’est récemment mobilisée pour contester les propositions salariales de la direction. Un mouvement de grève a ainsi conduit à l’absence de parution du journal sur une journée, sans être reconduit par la suite.
À l’origine du conflit, une proposition d’augmentation salariale jugée dérisoire par la rédaction. « On parlait d’une hausse d’environ 30 euros par personne », précise une source syndicale, relayée, entre autres, par le journaliste Emmanuel Paquette. Cette mesure a été vécue comme « une provocation », entraînant une mobilisation immédiate des journalistes. Selon plusieurs sources, cette grève a accéléré la décision de mettre fin au mandat de Pierre Louette.
À LIRE - Entre plan de départs et remaniement interne, Prisma Media change d’ère
Le groupe Les Échos-Le Parisien s’inscrit dans une stratégie plus large de LVMH dans les médias. Fin 2025, le groupe de Bernard Arnault a acquis les magazines Challenges, Sciences et avenir et La Recherche pour un euro symbolique. Il a également racheté l’intégralité du quotidien L’Opinion et du site financier L’Agefi, dont il détenait déjà des participations.
Crédits photo : Michèle Benbunan - ActuaLitté, CC BY SA 2.0
Par Hocine Bouhadjera
