Le Collège de France ouvre une chaire d’histoire de la pensée indienne

Isabelle Ratié est spécialiste de philosophie indienne et travaille à partir de textes sanskrits conservés dans des manuscrits anciens. Son approche repose sur l’édition critique et la traduction de ces sources, qui permettent d’accéder à des corpus parfois fragmentaires. Ce travail philologique constitue le socle de ses recherches sur les systèmes de pensée développés en Inde sur plusieurs siècles.

Ses travaux s’intéressent à la philosophie indienne comme un espace de débats intellectuels et de confrontations doctrinales. Elle analyse notamment les échanges et les oppositions entre courants religieux rivaux, en particulier au sein des traditions śivaïtes et bouddhiques. Ces systèmes ont élaboré des argumentations complexes qui témoignent d’une activité philosophique structurée.

L’étude de la culture matérielle des manuscrits sanskrits occupe également une place centrale dans ses recherches. L’examen des supports, des conditions de transmission et de conservation des textes permet de replacer les doctrines dans leur contexte historique. Cette démarche éclaire la circulation des idées et les modalités concrètes de leur élaboration.

Une leçon inaugurale consacrée à la philosophie indienne

La leçon inaugurale annoncée au Collège de France s’inscrit dans la continuité de cette démarche scientifique. Elle abordera la manière dont la pensée indienne a été construite, transmise et interprétée, ainsi que les raisons de sa marginalisation dans l’histoire occidentale de la philosophie. Isabelle Ratié souligne au Collège de France qu’il existe « un vrai déni de l’Inde philosophique », lié à des catégories européennes qui ont longtemps réservé la philosophie à certains modes de raisonnement.

Selon elle, la pensée indienne a été perçue comme étrangère à la philosophie parce qu’elle ne correspondait pas aux modèles européens. Pourtant, elle s’est « développée en des systèmes » qui relèvent pleinement d’une réflexion rationnelle, même si leurs formes diffèrent. La découverte du bouddhisme, par exemple, a mis en difficulté les frontières établies entre philosophie et religion, en remettant en question des notions telles que l’âme ou l’existence d’un dieu créateur.

Une tradition ancienne au Collège de France

Cette leçon inaugurale s’inscrit dans une tradition ancienne du Collège de France, première institution européenne à s’être dotée, dès 1814, d’une chaire consacrée au sanskrit. La chaire Histoire des systèmes de pensée de l’Inde prolonge cet héritage en s’appuyant sur l’étude directe des sources.

L’événement du 29 janvier 2026 marque ainsi l’ouverture officielle de l’enseignement d’Isabelle Ratié, consacré à une relecture de la philosophie indienne dans toute sa diversité et sa complexité.

Crédits photo : Cour intérieure du Collège de France ; Philippe ; CC-BY-SA-2.0

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com