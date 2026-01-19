Avec François Bégaudeau et Cécile Ladjali, La Grande Librairie explore le mal

Cette semaine, terreurs, troubles et transgressions, dans La Grande Librairie. Auguste Trapenard accueil Tobie Nathan, Laure Heinich, François Bégaudeau, Cécile Ladjali et Constance Debré.

Tobie Nathan : L’assassin du genre humain (Stock)

Pourquoi sommes-nous fascinés par le mal ? Dans L’assassin du genre humain (Stock) l’ethnopsychiatre et romancier Tobie Nathan se penche sur le cas de l’un des pires tueurs en série français : le Docteur Petiot, reconnu coupable d’au moins vingt-quatre meurtres dans le Paris occupé, et exécuté à l’issue d’un procès retentissant en 1946.

Ses victimes étaient majoritairement des familles juives dont il prétendait faciliter l’évasion mais qu’il liquidait avant de les dépouiller et de faire disparaitre leurs corps. En suivant les pas d’une jeune fille d’aujourd’hui, étudiante en criminologie et obsédée par celui que l’on surnomma « Docteur Satan » , l’auteur d’Ethno-roman (Grasset/Le Livre de Poche) nous replonge dans la barbarie d’une époque qui n’a pas fini de nous hanter…

Laure Heinich : Avant la peine (Flammarion)

Dans Avant la peine (Flammarion), l’avocate pénaliste, ancienne collaboratrice de Gisèle Halimi et romancière Laure Heinich ausculte une affaire de viol en milieu hospitalier, et propose au lecteur une expérience troublante : nous transformer, l’espace d’un roman, en juré d’assise et nous confronter à notre intime conviction.

Quand la victime parle de « viol » et l’accusé de « relation consentie », lequel des deux croire ? Quand deux versions s’opposent sans jamais se rencontrer, comment trancher ? Un roman magistral sur le vertige du doute.

François Bégaudeau : Désertion (Verticales)

Le doute ! Voilà ce qui habite le nouveau roman de François Bégaudeau. Dans Désertion(Verticales), l’auteur d’Entre les murs (Verticales/folio), décortique le destin de deux frères normands qui, du jour au lendemain, décident de prendre les armes contre Daech et de tout quitter pour la Syrie.

Comment en sont-ils arrivés là ? Une plongée étourdissante dans ces choses infimes et dérisoires qui guident nos choix à notre insu, parfois.

Cécile Ladjali : Repentir (Actes Sud)

Avec Repentir (Actes Sud), Cécile Ladjali, professeure agrégée de Lettres et romancière, nous raconte quant à elle l’histoire de Charlotte, comédienne, confrontée à la monstruosité d’un fils aux airs d’ange déchu.

À l’aune du rôle qu’elle se voit proposer au théâtre, celui d’une condamnée à mort dont on ne sait si elle est innocente ou coupable, Charlotte parviendra-t-elle à affronter la réalité ? Une méditation puissante sur l’incarnation du mal, le pardon et la transmission, portée par une écriture incandescente…

Constance Debré : Protocoles (Flammarion)

Et à propos d’écriture - c’est de son style au scalpel que Constance Debré dissèque les errances d’une démocratie où la peine de mort est encore en vigueur. Dans Protocoles (Flammarion), son cinquième livre, elle examine les procédures régissant les exécutions, chronique sa vie à Los Angeles et fait surgir l’absurdité de nos existences mortelles. C’est. Âpre. Radical. Et très fort.

Le choix des libraires

Le choix des libraires : Pascal Cebulski, Gwenaelle Bel et Benoit Trachman de la librairie "Sensations" à Douai Nos amis libraires seront évidemment au rendez-vous ! Cette semaine, direction Douai (59) où une nouvelle librairie fait sensation depuis un an et demi ! « Sensations », c’est son nom, en hommage au poème d’Arthur Rimbaud ! Elle est animée avec joie par trois libraires : Pascal Cebulski, Gwenaelle Bel et Benoit Trachman.

Enfin, à l’occasion de la sortie, au cinéma, de l’adaptation de son roman Le Mage du Kremlin par Olivier Assayas, Giuliano da Empoli, partira à la rencontre d’élèves de Terminale du Lycée Paul Claudel d’Hulst, à Paris, et leur parlera d’un essai qui continue de l’inspirer, Le Prince (folio) de Machiavel.

