Lire les images : le pari du livre de photographie en bibliothèque

À Lomme, la création d’un rayon dédié au livre de photographie remonte à l’ouverture de la médiathèque, pensée comme un lieu d’« ouverture sur le monde ». Le choix de la photographie répond à un parti pris de programmation : distinguer l’établissement, à une époque où la photo occupait une place marginale dans les lieux culturels. « la photographie était un bon moyen à la fois de valoriser la création artistique, mais aussi à travers les sujets et les contenus véhiculés par la photographie, de montrer le monde. »

Pour Mario Alonso, l’accompagnement du public s’impose comme une condition indispensable. Laisser les visiteurs seuls face aux images n’est pas une option : la médiation passe par la parole, la rencontre et la mise en contexte.

Les méthodes mises en œuvre s’inspirent directement de pratiques issues du champ littéraire : faire venir celles et ceux qui fabriquent les livres, expliciter les intentions, créer des échanges permettant de suivre le récit d’un photobook comme celui d’un roman. Écrivain publié aux éditions du Tripode, Mario Alonso revendique ce va-et-vient constant entre textes et images, jusque dans des ateliers associant photographie et écriture.

Pour lui, la photographie relève pleinement du récit. « c'est toujours du récit. C'est toujours une narration. C'est toujours une histoire qui se développe », explique-t-il, en refusant une approche strictement contemplative.

Cette conviction l’a conduit à multiplier les formes d’accompagnement, afin d’éviter une relation jugée trop superficielle aux images : « Il n'était pas question de simplement multiplier des expositions et de laisser des gens regarder des images sans être accompagnés. » La rencontre avec les photographes, les éditeurs ou les auteurs devient alors centrale, pour rendre lisibles les intentions et les choix à l’œuvre dans les livres.

Cette approche explique l’intérêt pour une journée professionnelle conçue comme un espace d’échanges entre acteurs du livre. La question de l’éducation à l’image y occupe une place centrale : « on nous a appris à lire avec l'alphabet des livres et des textes, mais peut-être qu'on ne nous a pas assez bien ou suffisamment appris à lire les images. »

S’y ajoute le constat d’un moment de « bascule » autour de l’image, marqué par l’IA et la surabondance visuelle, qui, selon lui, rend plus difficile la perception du travail de création et d’édition à l’œuvre dans le livre de photographie.

À Amiens, une journée pour parler fabrication et diffusion

La rencontre est présentée comme une « journée de sensibilisation au livre de photographie » à destination des professionnels du livre. Deux axes structurent la réflexion : faire connaître cet objet éditorial singulier et interroger les formes d’accompagnement des lecteurs. À l’origine du rendez-vous, un constat partagé : depuis 2020, le nombre d’éditeurs de livres de photographie a augmenté, sans que le public observé en salons retrouve une offre équivalente en librairie ou en médiathèque.

Prévue à Amiens, la journée se déroule le matin à la bibliothèque Louis Aragon, puis l’après-midi au musée de Picardie. Elle est portée par France PhotoBook, en partenariat avec l’Agence régionale du livre et de la lecture des Hauts-de-France (AR2L) et les Bibliothèques d’Amiens Métropole.

Le programme alterne présentations et temps d’échange : présentation de livres récents par des éditeurs et éditrices, séquence consacrée à la constitution de collections de livres de photographie, puis discussion autour de l’objet-livre et de sa fabrication. L’après-midi se prolonge par une réflexion sur la place contemporaine du livre photo, avant une table ronde dédiée à la diffusion.

Mario Alonso y interviendra aux côtés de Benoît Trachman, libraire, et de Laëtitia Bontan, responsable de médiathèques, pour évoquer le rôle des bibliothèques et des librairies dans la circulation de ces ouvrages. La journée se conclura par un temps d’échanges avec les professionnels présents.

