Congo-Brazzaville : “Nos histoires méritent d’être imprimées, lues et transmises

Merci à LinkedIn de m’avoir permis de rencontrer Jevic Josué Otiléon et, à travers lui, de découvrir la bande dessinée congolaise. En décembre, je suis allée à Brazzaville, pour le Bilili BD Festival, c’est lui qui m’attendait à l’aéroport : nous ne nous connaissions alors que virtuellement. J’ai vite été frappée par son ouverture d’esprit, son engagement et son humilité. Jevic Josué dit souvent qu’il a tout à apprendre, mais lorsqu’il découvre de nouvelles idées, il avance vite et passe à l’action.

Ce que j’aime surtout chez lui, ce sont ses rêves, tournés vers l’avenir et vers les autres. À 24 ans, il a choisi de bâtir.

ActuaLitté : Vous venez de recevoir le Prix Lili 2025. Que représente cette distinction pour vous ?

Jevic Josué Otiléon : Recevoir le Prix Lili 2025 est un moment à la fois bouleversant et profondément significatif. C’est d’abord une reconnaissance qui résonne comme un écho à toutes ces années passées à croire, parfois contre toute attente, en la bande dessinée congolaise et, plus largement, africaine.

Au Congo-Brazzaville, faire de la BD n’a jamais été un chemin tracé : il n’y a pas de filière dédiée, peu de lieux de diffusion, et longtemps, très peu de lecteurs habitués à voir leurs visages, leurs langues, leurs quartiers ou leurs mythes reflétés dans des cases. Pourtant, nous avons continué. Parce que nous savions que nos récits méritaient d’être racontés, non pas comme des curiosités, mais comme des œuvres à part entière.

Ce prix me ramène à mes débuts : les cahiers remplis pendant les cours, les photocopies partagées entre amis, les premiers ateliers organisés avec trois tables et quelques jeunes passionnés. Il me rappelle aussi les doutes : « Est-ce que cela sert à quelque chose ? Est-ce que quelqu’un lira cela ? » Puis sont venus les premiers retours, les rencontres, les échanges avec d’autres créateurs d’Afrique centrale. C’est cette trajectoire faite de persévérance plus que de succès immédiats que le Prix Lili honore.

Mais il ne récompense pas seulement mon parcours. Il met en lumière tout l’écosystème que nous tentons de construire autour de Centrale Comics : les artistes avec qui je travaille, les jeunes auteurs que nous accompagnons, les libraires qui acceptent de prendre nos albums en dépôt, les enseignants qui les utilisent en classe, et ces lecteurs anonymes qui écrivent : « Enfin, je me reconnais dans ces pages. »

Pour les jeunes du Congo et d’Afrique centrale, c’est un message clair : vous avez le droit de raconter votre monde, avec vos mots, vos lignes, vos couleurs. Ce n’est pas une médaille, c’est une responsabilité : aller plus loin, former davantage, publier plus largement, et défendre la bande dessinée comme un art à part entière.

Vous auriez pu rester dessinateur. Pourquoi avoir choisi de devenir éditeur ?

Jevic Josué Otiléon : Parce qu’ici, le défi n’est pas seulement de créer, mais de faire exister. J’ai commencé comme dessinateur, seul, penché sur mes planches, à tenter de traduire en images les histoires de mon quartier, de ma famille, de l’histoire congolaise. Mais très vite, j’ai compris que dessiner ne suffisait pas. Autour de moi, je voyais des talents immenses : des jeunes qui inventaient des univers entiers avec un téléphone ou un carnet d’écolier, des super-héros nourris des croyances locales, des récits intimes sur la vie étudiante, des fables modernes sur la déforestation ou la corruption.

Et pourtant, ces œuvres restaient enfermées dans des dossiers numériques ou des carnets personnels. Faute d’éditeurs, de circuits de diffusion, parfois même de reconnaissance.

Devenir éditeur n’était ni un caprice ni une ambition de carrière. C’était une nécessité. J’ai compris que si aucun de nous ne créait une structure solide, patiente, exigeante, cette richesse continuerait à s’éparpiller, à s’éteindre. Centrale Comics est née de cette urgence.

Non pas pour reproduire des modèles importés, ni pour céder au folklore exportable, mais pour construire une maison d’édition qui porte nos voix, nos rythmes, nos questions. Une édition qui ressemble à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Owando : qui ose mêler le français et les langues nationales, la satire politique et la poésie du quotidien, les sujets intimes et les enjeux collectifs.

Très vite, une conviction s’est imposée : la bande dessinée doit être utile. Pas seulement belle ou divertissante, mais utile à ceux qui la lisent, à ceux qui l’apprennent, à la société. C’est pourquoi nous avons orienté une part importante de notre travail vers la jeunesse et l’éducation. Nous développons des albums sur l’histoire nationale, la citoyenneté, la biodiversité du bassin du Congo, les droits de l’enfant, la lutte contre les violences. Ce ne sont pas des manuels, mais des portes d’entrée. Quand un enfant de Makélékélé ouvre un album et voit un héros qui lui ressemble, il se dit : « Moi aussi, je peux être cela. »

Et au fond, il y a une idée très simple qui guide tout ce que nous faisons : nos histoires méritent d’être imprimées, lues et transmises. Pas enfermées dans des carnets, pas réduites à des fichiers sur un téléphone, mais portées par le livre, partagées, discutées, transmises d’une génération à l’autre.

Quels sont aujourd’hui les principaux enjeux pour Centrale Comics ?

Jevic Josué Otiléon : Le premier est financier. Produire un album de qualité représente un investissement considérable pour une structure sans subvention ni mécène. Nous autofinançons, lançons des précommandes, avançons à petits pas. Mais ce manque de moyens est le symptôme d’un problème plus profond : l’absence d’écosystème culturel structuré. Il n’existe pas de politique publique claire pour le livre ou la création graphique, pas de dispositifs d’aide à l’édition indépendante. Nous sommes condamnés à l’auto- suffisance, à l’auto-apprentissage, à l’auto-légitimation. À long terme, cela épuise les énergies.

Le deuxième enjeu est la distribution. En dehors de Brazzaville, les points de vente sont rares. Même dans la capitale, peu de librairies acceptent de référencer des œuvres locales. Nous faisons donc appel à des relais informels : enseignants, animateurs culturels, amis voyageurs. C’est humain, solidaire, mais insuffisant. Et même lorsqu’un album est imprimé, il reste souvent invisible : peu de place dans les médias, une BD encore perçue comme mineure. Nous devons produire et, en même temps, éduquer les regards.

Enfin, il y a l’apprentissage du métier. Je ne suis pas éditeur de formation : contrats, prix, diffusion, communication, tout s’apprend sur le terrain, parfois au prix d’erreurs coûteuses. D’où l’importance des partenariats, notamment à l’international : ils renforcent notre légitimité locale. Mais je reste vigilant : nous ne voulons pas dénaturer notre voix pour plaire à l’extérieur. Ce n’est pas en ajoutant des éléments « exotiques » que nous gagnerons en légitimité. Ce qui est profondément local peut toucher universellement.

Vous insistez beaucoup sur la jeunesse et l’éducation. Pourquoi ce choix est-il central ?

Jevic Josué Otiléon : Parce que la BD parle d’abord à l’œil. Elle peut devenir un outil pédagogique puissant dans un contexte où la lecture recule. Nous concevons nos albums en lien avec les réalités scolaires congolaises : histoire nationale, citoyenneté, environnement, droits humains. L’accessibilité est essentielle : formats courts, prix abordables, diffusion dans les écoles, les centres culturels, les associations.

Quand un élève ose poser une question sur ses droits ou sur son histoire après une lecture, nous savons que la BD a rempli sa mission. Nous ne publions pas seulement des livres : nous semons des graines narratives. Nous ne cherchons pas seulement à divertir, mais à ouvrir des espaces de réflexion, à créer de l’empathie, à faire naître une conscience critique.

Comment évaluez-vous aujourd’hui le développement de la bande dessinée au Congo ?

Jevic Josué Otiléon : Le secteur a commencé à exister, et c’est déjà une victoire. Une nouvelle génération d’auteurs s’affirme, des festivals émergent, le public jeune est curieux. La BD n’est plus perçue uniquement comme un divertissement enfantin, mais comme une forme d’expression capable de raconter notre histoire et de questionner la société. Mais tout reste fragile. Il manque des maisons d’édition spécialisées, des formations, un réseau de distribution, des financements publics, une reconnaissance institutionnelle.

Le Congo possède tous les ingrédients pour devenir un pôle majeur de la BD africaine : une jeunesse créative, une histoire dense, une tradition orale puissante. Ce qui manque, ce ne sont pas les talents, mais les structures et la confiance collective dans la valeur de nos propres récits. Tant que la BD restera marginale dans les politiques culturelles, elle ne pourra pas s’inscrire durablement.

Avec quels pays souhaitez-vous développer des partenariats ?

Jevic Josué Otiléon : La Côte d’Ivoire pour sa vitalité éditoriale, le Sénégal pour l’ancrage pédagogique, le Cameroun pour la proximité créative, le Nigeria pour l’innovation numérique, le Maroc comme pont linguistique, et bien sûr la République démocratique du Congo, notre sœur d’en face. Mais le vrai manque est ailleurs : il n’existe pas de programme panafricain structurant pour la bande dessinée.

Nous sommes souvent poussés à regarder vers l’Europe. On nous dit : « Soyez africains, mais pas trop. » Personne ne nous aide vraiment à parler aux autres Africains. Or la souveraineté culturelle, ce n’est pas seulement vendre à Angoulême : c’est être lu à Dakar, Ouagadougou, Kigali, Casablanca. Je rêve d’un album congolais en haoussa, d’un récit marocain en lingala, d’une héroïne sénégalaise inspirant une série camerounaise. Je rêve d’un continent qui se lit lui-même. La bande dessinée peut devenir un acte d’unité.

Quel est votre grand rêve pour Centrale Comics ?

Jevic Josué Otiléon : Que Centrale Comics ne soit pas une exception, mais le fer de lance d’une renaissance narrative congolaise. Je veux une maison qui révèle, forme et accompagne : résidences d’écriture, mentorat, contrats justes, rémunération digne.

Mais surtout, je veux contribuer à faire émerger une véritable industrie de la BD au Congo : imprimeurs, distributeurs, libraires, enseignants, critiques. Je rêve d’assises nationales de la BD, d’un dispositif public de soutien, d’un prix national.

Mon plus grand rêve n’est pas la notoriété. C’est que d’autres maisons naissent, que des festivals apparaissent dans les lycées, que des jeunes se disent : « Moi aussi, je peux le faire. » Chaque album est une brique. Chaque enfant qui referme un livre avec des étoiles dans les yeux est une preuve que le rêve avance. Nos histoires méritent d’être imprimées, lues et transmises. Pas seulement rêvées.

Par Agnès Debiage

