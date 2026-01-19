Christine de Pizan, écrivaine médiévale et première autrice professionnelle en Europe

L’époux de Christine de Pizan (connue aussi comme Christine de Pisan) meurt de la peste en 1389, un an après le père de Christine, la laissant seule à subvenir aux besoins de ses enfants et de sa mère. Elle devient écrivaine de cour, une profession masculine.

Elle utilise habilement le mécénat royal en pleine période de turbulences politiques. Une quarantaine d’œuvres lui sont attribuées, comprenant poésies, romans et biographies, ainsi que commentaires littéraires, historiques, philosophiques, politiques et religieux.

Pas d’anonymat pour elle, contrairement à tant de femmes de son époque. Elle s’implique personnellement dans la production de ses livres, supervisant la réalisation de manuscrits magnifiquement illustrés, qui sont ensuite acquis par les intellectuels du temps pour leurs propres bibliothèques. L’imprimerie de Gutenberg est encore du domaine de l’avenir et ne verra le jour que cinquante ans plus tard.

Le Livre de la Cité des Dames

Christine de Pizan est surtout connue pour Le Livre de la Cité des Dames. Dans ce manuscrit daté de 1405, elle s’attaque aux opinions misogynes exprimées un siècle plus tôt par le poète Jean de Meun dans Le Roman de la Rose (1275) et elle défend les vertus féminines avec de nombreux exemples de femmes célèbres de la Bible, de l’histoire et de la mythologie.

Tout commence par une controverse littéraire connue sous le nom de « Querelle de la Rose », qui implique plusieurs intellectuels. Seule femme impliquée, Christine pointe du doigt certains passages du poème de Jean de Meun, considéré par certains comme le plus grand poète médiéval français.

Le Roman de la Rose (qui prend la suite du poème du même titre signé par Guillaume de Lorris en 1240) est l’œuvre la plus lue en Europe à cette époque, d’où son influence sur la société du temps.

Mais Jean de Meun critique vivement les femmes, l’amour courtois et le mariage, décrivant longuement les vices supposés des femmes de son époque et les moyens par lesquels les hommes peuvent les déjouer.

Christine ne peut laisser passer de telles insultes à l’égard du sexe dit « faible ». Elle critique d’abord les opinions misogynes de Jean de Meun dans trois essais successifs : Épître au Dieu d’Amour (1399), Le Dit de la Rose (1402) et Querelle du Roman de la Rose (1403).

Vient ensuite Le Livre de la Cité des Dames (1405), une défense aussi passionnée que structurée de la gent féminine qui met en lumière les nombreuses contributions des femmes au savoir au fil des siècles.

Dans cette œuvre, elle construit une cité symbolique nommée la Cité des Dames (d’où le titre) en dialoguant avec les trois figures allégoriques que sont la Raison, la Justice et la Rectitude, envoyées pour l’aider dans cette tâche comme le montre notre illustration.

Étape par étape, Christine choisit 165 femmes célèbres — femmes bibliques, femmes historiques et femmes mythologiques — qui deviennent (métaphoriquement) les blocs permettant de construire peu à peu les murs extérieurs, puis des murs intérieurs, puis les bâtiments de la Cité des Dames.

Le poète italien Boccace, source d’inspiration

Sa principale source d’inspiration est le recueil De mulieribus claris [À propos des femmes célèbres] rédigé en prose latine par le poète italien Boccace quarante ans plus tôt.

Publié en 1361–1362, ce recueil regroupe les biographies de 106 femmes historiques et mythologiques. Il serait le premier recueil uniquement consacré aux femmes dans la littérature occidentale médiévale.

Figure littéraire majeure de la littérature italienne avec Dante Alighieri et Pétrarque, Boccace compile aussi un recueil de 56 biographies d’hommes célèbres intitulé De casibus virorum illustrium [Sur les destins des hommes célèbres]. Il est surtout connu pour son recueil de nouvelles Le Décaméron.

Si Le Livre de la Cité des Dames, rédigé en français vernaculaire, est loin d’être une traduction au sens moderne du terme, il s’inspire du manuscrit latin de Boccace tout en adaptant son contenu.

Écrit par une femme et non par un homme, il est un vibrant hommage rendu aux femmes du passé et il est censé inspirer les femmes du présent pour réclamer une place à part entière auprès des hommes.

Christine rédige en complément Le Trésor de la Cité des Dames, connu aussi sous le nom de Livre des trois vertus. Daté lui aussi de 1405, ce manuel d’éducation pour les femmes offre des conseils sur la façon de cultiver des qualités utiles, notamment une bonne éducation.

Une source d’inspiration pour les femmes

Suite à l’invention de l’imprimerie par Gutenberg en 1450, Le Livre de la Cité des Dames est imprimé à plusieurs reprises aux XVe et XVIe siècles. Il devient une source d’inspiration pour des écrivaines telles que Gabrielle de Bourbon, Anne de France, Marguerite de Navarre et Georgette de Montenay.

Cette œuvre est traduite en anglais par Brian Anslay, administrateur des rois Henri VII et Henri VIII, et publiée en 1521 sous le titre Boke of the Cyte of Ladies. Les premières éditions oublient de mentionner le nom de l’autrice, chose courante pour les écrits féminins et mauvaise habitude qui va se prolonger pendant des siècles.

Considérée par certains comme le premier écrit féministe, cette œuvre fascine ensuite les féministes modernes, notamment la philosophe Simone de Beauvoir, qui contribue à lui donner un nouveau souffle.

Illustration : Miniature du manuscrit du Livre de la Cité des Dames montrant Christine de Pizan aidée par les trois Vertus (Raison, Justice et Rectitude) pour construire sa cité. Wikimedia Commons. Domaine public.

Par Marie Lebert

Contact : marie.lebert@gmail.com