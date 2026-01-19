From the River to the Sea : ce qu'en dit la Commission de contrôle des livres jeunesse

Mercredi 7 janvier dernier, la librairie Violette and Co recevait la visite de plusieurs agents de police, accompagnés d'un procureur de la République. Dans le cadre d'une enquête préliminaire pour « des faits d’import de publication destinée à la jeunesse en raison de contenus à caractère pornographique ou susceptibles d'inciter au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine », les policiers entendaient saisir des exemplaires du titre From the River to the Sea, de Nathi Ngubane et Azad Essa, publié par Social Bandit Media.

Ce livre de coloriages, paru en juin 2024, présente différentes illustrations à colorier, des espaces pour dessiner, et de courts textes explicatifs sur la situation à Gaza : on y retrouve plusieurs figures palestiniennes, comme Edward Wadie Saïd (1935-2003), la journaliste Shireen Abu Akleh (1971-2022) ou encore l'écrivain Refaat Alareer (1979-2023), ces deux derniers ayant perdu la vie suite à des frappes israéliennes.

En raison de son titre, qui fait référence à un slogan, « de la rivière à la mer », utilisé par l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), mais aussi repris par le Likoud, parti israélien aujourd'hui présidé par Benyamin Nétanyahou, puis par le Hamas, mouvement islamiste et nationaliste palestinien, le livre est soupçonné d'antisémitisme, sans éléments pour accréditer cette accusation.

La présence de cet ouvrage en vitrine de la librairie Violette and Co, au cours de l'été 2025, a valu à l'enseigne une vague de haine et des dégradations. Dans la nuit du 7 au 8 août, la vitrine du commerce avait ainsi été taguée à la peinture à l'acide avec les inscriptions « ISLAMO COMPLICE » et « HAMAS VIOLEUR ».

Une manœuvre illégale ?

La perquisition du début du mois de janvier soulève plusieurs questions, auxquelles le ministère de l'Intérieur, sollicité, n'a toujours pas répondu. D'une part, l'opération a été effectuée sans un accord écrit des propriétaires, malgré ce que prévoit la loi dans le cadre d'une enquête préliminaire et en l'absence, a priori, d'une autorisation du juge des libertés et de la détention.

D'autre part, le statut du titre recherché par les agents de police reste flou. Au moment où la librairie Violette and Co a proposé From the River to the Sea à la vente, pendant quelques semaines de l'été et de la rentrée 2025, cette commission n'avait publié aucun avis sur l’ouvrage.

Pour Me Thibault Laforcade, avocat de la librairie Violette and Co, l'avis rendu quelques mois plus tard n'a « aucun effet rétroactif ». Il ajoutait dans nos colonnes que « les libraires n’ont aucune obligation de se renseigner sur le fait qu’un avis a été rendu sur un livre par la commission avant de le commercialiser ».

D'après l'avocat, les libraires avaient justement pris soin de se renseigner sur un éventuel avis rendu par la Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse, mais au moment de la rentrée 2025. Elles n'avaient alors rien trouvé, et pour cause.

Un avis défavorable à l'importation

La Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse (CSCPJ) s'est bel et bien penchée, donc, sur le titre From the River to the Sea, à en croire un courrier daté du 14 novembre 2025, qu'ActuaLitté a pu consulter. L'examen du livre en lui-même remonte à une séance du 16 octobre 2025.

D'après l'avis rendu à cette occasion, le livre de coloriage « est susceptible d'inciter à la haine envers un groupe de personnes, à savoir la population israélienne et de nuire à l'épanouissement moral de la jeunesse », indique la commission dans ce courrier. « La commission a relevé que le livre, présenté comme un ouvrage de coloriage destiné aux 6-10 ans, contient des éléments à forte connotation politique et des prises de position à l'égard de l'État d'Israël, sans contextualisation sur les raisons ayant conduit à sa création », poursuit le message.

La commission évoque bien sûr le titre de l'ouvrage, « De la rivière à la mer », qui « fait l'objet de controverses et est susceptible d'être en lui-même interprété comme un appel à la suppression de l'État d'Israël, ou à une remise en cause de sa légitimité et de la présence de sa population ».

« Ces éléments », conclut le courrier de la commission, « combinés à l'absence de contextualisation historique adaptée à un jeune public et à la diffusion de l'ouvrage dans un contexte de tensions exacerbées et de montée de l'antisémitisme, ont été jugés de nature à induire chez les enfants une vision biaisée et conflictuelle ».

Un avis contraignant ?

La Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse a été instituée par la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. Elle vise à protéger les enfants et adolescents des contenus pornographiques, susceptibles d'inciter à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, aux atteintes à la dignité humaine, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes, à la violence ou à « tous actes qualifiés de crimes ou de délits ou de nature à nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral de l'enfance ou la jeunesse ».

En vertu de cette loi, l'éditeur de toute publication destinée à la jeunesse doit déposer ou transmettre par voie électronique, gratuitement au ministère de la Justice, pour la commission de contrôle, deux exemplaires de ses parutions.

Le cas de From the River to the Sea est un peu particulier, puisque Social Bandit Media, qui l'édite, est basée en Afrique du Sud. Dans ce cas de figure, l'importation est « subordonnée à l'autorisation du ministre chargé de l'information, prise sur avis favorable de la commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence », d'après l'article 13 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949.

La librairie Violette and Co n'est pas à l'origine de l'importation, et les ouvrages proposés dans la librairie ont été laissés en dépôt-vente. La version française de From the River to the Sea, qu'ActuaLitté a pu consulter, mentionne « quelques militant.es en région parisienne » à l'origine de sa diffusion, sans fournir plus de précisions.

D'après les informations présentées sur le site du ministère de la Justice, l'avis de la CSCPJ, dans le cas des contenus importés d'un État qui n'est ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, serait contraignant. Autrement dit, l'intervention du ministère de l'Intérieur ne serait pas nécessaire pour prohiber un ouvrage importé.

Cela dit, l'avis de la commission reste daté du mois d'octobre 2025, après les faits d'importation, et la communication autour de cette décision est, à ce jour encore, inexistante.

Un fonctionnement critiqué

En 2023, ActuaLitté avait enquêté sur la très opaque Commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence, censée publier un rapport, tous les trois ans, sur ses activités et les avis qu’elle émet. Le dernier en date remonte à la période 2018/2020...

Par ailleurs, le travail de la commission s'effectue sous le sceau du secret, en premier lieu pour protéger ses membres d'éventuelles représailles. Mais ce manque de transparence alimente aussi les soupçons d'avis biaisés, et l'absence de contrôle... de la commission de contrôle.

Enfin, le fonctionnement de cette commission laisse des questions en suspens vis-à-vis de ses membres, et de leurs qualifications pour juger si une publication destinée à la jeunesse présente des risques pour cette dernière ou non.

Elle compte ainsi 16 membres ayant voix délibérative. Aux côtés de la présidente Odile Piérart, conseillère d'État honoraire, siègent quatre représentants des ministères de la Culture, de l’Éducation nationale, de la Justice et de l’Intérieur, deux représentants des personnels de l’enseignement public et privé, quatre éditeurs de publications (répartis entre destinées ou non à la jeunesse), deux dessinateurs et auteurs, un représentant des organisations de jeunesse, un parent, désigné par l'Union nationale des associations familiales, et enfin un magistrat honoraire ayant siégé dans des tribunaux pour enfants.

Aucun prérequis n'est attendu pour siéger dans cette commission — au-delà des règles portant sur la répartition des sièges —, et les membres ne sont soumis à aucune déontologie ni évaluation portant sur leurs capacités de lecture et de jugement de la portée littéraire d'un texte...

Mise à disposition gratuite

Suite à la perquisition de la librairie Violette and Co, l'éditeur sud-africain Social Bandit Media a publié un communiqué sur son site, afin de « contester formellement les accusations portées dans l'avis [de la CSCPJ, NdR] », et plus particulièrement l'accusation d'incitation à la haine envers un groupe de personnes.

« Social Bandit Media conteste également l'ouverture d'une procédure judiciaire visant à censurer, dans les faits, un livre qui n'a jamais été interdit de vente ou de distribution à ce jour », ajoute le message de la maison d'édition. « Nous remarquons que l'action contre le livre s'inscrit à la suite d'une campagne de dénigrement ouverte à l'été 2025, quand des groupes de pression et des forces d'extrême droite l'ont accusé à tort d'antisémitisme. »

Selon l'éditeur, environ 22.000 exemplaires de From the River to the Sea auraient été écoulés en Afrique du Sud, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Suisse, aux Pays-Bas, en Inde, au Pakistan et dans d'autres pays. « Que les autorités françaises choisissent de censurer un livre sur la Palestine quand les enfants sont les premières victimes de la guerre à Gaza est inquiétant et scandaleux », souligne encore la maison.

Apportant son soutien à Violette and Co, la structure met à disposition, gratuitement et au format numérique, le livre de coloriage, à toute personne en faisant la demande, comme nous l'a confirmé Azad Essa, éditeur du titre au sein de Social Bandit Media.

Livre de coloriage ou brûlot antisémite ?

L'ouvrage au centre de l'attention, From the River to the Sea, parait bien éloigné d'une manipulation des faits à des fins antisémites. Ses pages évoquent l'histoire du peuple palestinien, la « Nakba », soit l'exode palestinien de 1948, le Dôme du Rocher ou encore les victimes, notamment les écrivains et les journalistes palestiniens, des représailles israéliennes menées après les attaques du Hamas du 7 octobre 2023. Le livre dresse aussi un parallèle entre l'apartheid sud-africain et la situation en Palestine.

La page la plus polémique serait sans doute celle évoquant l'« occupation d'Israël », sous laquelle « les belles terres de la Palestine sont devenues une base militaire de l’impérialisme occidental ». « Israël a imposé une politique d’apartheid et de discrimination contre les Palestiniens dans tous les territoires historiques de la Palestine », précise encore le livre.

L'expression d'« apartheid israélien » était utilisée, avant les représailles israéliennes au 7 octobre 2023, par de nombreuses organisations non gouvernementales, dont Human Rights Watch, B’Tselem et Amnesty International. Le 19 juillet 2024, la Cour internationale de justice avait rendu un avis consultatif concluant à une violation de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD) par Israël, en raison d'occupation et de dispositions illégales, reconnaissant ainsi l'application d'une politique de ségrégation et d’apartheid à Jérusalem-Est et en Cisjordanie.

En janvier 2023, la Commission européenne, par la voix de son vice-président de l'époque, Josep Borrell, avait estimé qu'il n'était pas possible d'associer le terme d'« apartheid » à l'État d'Israël, dans une logique de lutte contre l'antisémitisme. En effet, « [l]'affirmation selon laquelle l'existence d'un État d'Israël est le fruit d'une entreprise raciste figure parmi les exemples donnés dans la définition [de l'antisémitisme] de l'IHRA [Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste] ».

Photographie : détail de la couverture de From the River to the Sea, de Nathi Ngubane et Azad Essa, publié par la maison d'édition Social Bandit Media

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com