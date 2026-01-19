Une femme sur le toit, roman social et poétique de Souad Benkirane

Mina, héroïne cabossée, raconte son départ vers Casablanca : « Quand le car a démarré, j’ai noué mes bras autour du sac posé sur mes genoux… je n’ai plus quitté des yeux la route. » La narration à la première personne plonge immédiatement le lecteur dans son esprit : lucide, inquiet, déterminé.

La ville elle-même devient un personnage hostile : « La ville m’a reçue tous crocs dehors : elle aboyait dans une haleine de gaz d’échappement, de pneus surchauffés. » Ce regard frontal, presque documentaire, donne au récit une force saisissante.

Femme libre — mais hantée

Le roman rappelle la situation de départ : Mina, ancienne bonne à domicile, a choisi la rue pour fuir sa condition servile. « Elle vit au fond d’une impasse qui pue la sardine, mais elle est libre ! » Son moteur intime reste la perte de sa fille Alia, abandonnée trente ans plus tôt.

Face à son reflet, Mina s’interroge : « À part moi, qui peut m’empêcher d’être celle que je veux ? » Ce passage cristallise le thème majeur : se reconstruire contre le regard social.

L’écriture de Benkirane mêle phrases longues et éclats directs. On sent une oralité brute, renforcée par les dialogues percutants avec Keltoum : « Tes mots, des balles. Alia, morte… Toi, moins que rien… » Ces confrontations donnent au texte une tension dramatique constante.

L’obsession du toit

La progression narrative prend un tournant radical lorsque Mina découvre l’immeuble où vivrait sa fille. Elle décide alors de s’installer sur le toit. La scène d’ascension est magistrale : « En cas de chute, je m’écraserai comme une pastèque vingt mètres plus bas, mais rien ne peut m’empêcher de suspendre ma vie à ces barreaux. »

Une fois en hauteur, la prose devient presque lyrique : « Je dors depuis plus d’un mois sur ce toit… Toutes les nuits, j’attends sur ce toit, suspendue entre ciel et terre comme un nuage invisible… » Ce motif du toit symbolise à la fois la marginalité et l’espoir.

La découverte d’une simple cafetière déplacée déclenche chez elle une émotion vertigineuse : « La main invisible qui a rempli et déplacé cette cafetière balaie le monde imaginaire… la stupéfaction me paralyse. » Le moindre indice devient un signe de vie — et de possible rédemption.

Une narration viscérale

Benkirane excelle dans l’introspection. Mina décrit son propre corps comme un territoire usé : « Mes joues sont creuses, ma peau parcheminée, brûlée par le soleil… » Cette sincérité donne une densité humaine rare au texte.

La relation mère-fille, lorsqu’elle semble enfin possible, est marquée par la peur et la fragilité : « Je suis Mina. Ta fille. Tu te souviens ? Et Bam ! » Cette phrase, brutale et tendre à la fois, concentre tout l’enjeu du roman.

Même les personnages secondaires, comme la vieille lectrice d’Omar Khayyâm, élargissent le propos : « Les vieux ne savent pas lire. Encore moins les femmes. » Le livre vire alors au récit sur la transmission, la culture et la liberté intérieure.

Un style entre réalisme et fièvre poétique

La force du roman tient à sa langue. Les phrases respirent, oscillent entre rudesse et lyrisme. Les dialogues sont vifs, parfois cruels, toujours authentiques. La syntaxe s’adapte au rythme émotionnel de Mina, créant une immersion totale.

Le texte atteint une véritable intensité dans les passages oniriques, comme ce rêve de chute et d’envol : « Je m’envole, je plane au-dessus des vagues… une horrible douleur me déchire la taille. » Ce mélange de rêve et de réalité reflète parfaitement l’état intérieur de l’héroïne.

Une femme sur le toit raconte la persévérance d’un être qui refuse de disparaître. Un récit à hauteur d’âme, tendu, vibrant, profondément incarné, d’une humanité bouleversante.

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com