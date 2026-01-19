La Fabrique du merveilleux : le roman africain qui réinvente le rêve

Tout est là. Ce roman n’est pas seulement une fiction, c’est une cosmogonie littéraire où « le monde que nous habitons est contenu dans le monde qui nous habite. »

Ce passage liminaire donne le ton d’un récit où les frontières entre imaginaire et réalité sont poreuses. L’écriture est foisonnante, baroque, pleine d’images étonnantes : « voir un serpent voler, d’entendre un arbre jouer en virtuose de la kora ou du balafon… » Ndjékéry construit ainsi un univers qui emprunte autant aux mythes africains qu’à une veine fantastique très contemporaine.

Une héroïne fascinante : Poudoudou

Au cœur de cette fresque trône Poudoudou, personnage inoubliable. Le roman raconte son ascension dans le sérail royal, d’abord lors de la danse rituelle des jeunes filles. La scène est spectaculaire : « elles bondissaient à tour de rôle au milieu de l’attroupement et dansaient à se rompre les articulations… Elles ondulaient et tournoyaient jusqu’à frôler la transe. »

On sent ici toute la maîtrise rythmique de l’auteur : phrases longues, syncopées, presque chorégraphiques. Face à cette foule de prétendantes, Poudoudou affiche une assurance insolente : « Vous me sous-estimez, pauvres gens ! Mais vous ne perdez rien pour attendre. » Ce moment résume parfaitement le caractère du personnage : orgueilleuse, lucide, prête à tout.

Une fois devenue « Reine de toutes les reines », elle règne dans la peur. Le texte décrit son pouvoir avec une ironie mordante : « elle régentait tout dans le royaume. Elle consacrait beaucoup d’heures à ses deux grandes occupations préférées. Sa première passion était de rendre la justice au gré de ses lubies. » Le style, incisif et direct, rend cette figure à la fois terrifiante et magnétique.

Tipipi, le « jouet vivant »

À ses côtés, Tipipi — valet, amant, exécutant — incarne la soumission absolue. Leur relation, trouble et quasi mythologique, est décrite dans des termes puissants : « Il leur suffisait juste de se regarder. Il lui obéissait au doigt et à l’œil. En contrepartie, elle lui refusait très, très peu de choses. »

La tension entre eux, née de l’enfance, confine au tragique : « Grande délectation d’un côté, faim exacerbée de l’autre. La tension entre ces deux extrêmes avait curieusement développé entre la chipie et l’orphelin cette sorte de malsaine fascination mutuelle qui sous-tend le jeu du chat et de la souris. »

Le roman laisse planer le mystère autour de ce lien. La rumeur parle d’un « jouet vivant » dont la signification hante les esprits : « on en revenait toujours à une expression en trois mots qui vibrait d’un écho sibyllin… : “Le jouet vivant”. » Cette formule devient une clé de lecture : elle symbolise autant la domination psychologique que la corruption du pouvoir.

Une fabrique des rêves — et du destin

L'autre partie du roman déploie l’idée centrale du livre : une forêt mythique où les rêves sont triés avant d’être envoyés aux humains. Le passage est saisissant : « À l’ombre de la moindre canopée terrestre se fabriquent les rêves bruts… Sans ce travail de tri minimal, les cauchemars plus agressifs submergeraient et subjugueraient entièrement les êtres vivants. »

La prose devient alors quasi allégorique. Même les criminels y sont transformés : « chaque criminel qui court s’y planquer se transforme d’abord en cactus… Une fois son repentir achevé, il retrouve sa forme originelle et redevient aussi innocent qu’il l’était au sortir du ventre de sa maman. »

Ndjékéry explore ici la fonction morale du merveilleux. Son écriture oscille entre conte initiatique et satire politique, avec une syntaxe dense, riche, et un vocabulaire d’une précision remarquable. Et lorsqu’un personnage veut supprimer la part sombre du rêve, l’auteur répond par une dialectique simple, presque implacable : « De même que la nuit permet de mieux apprécier le jour, de même nous laissons passer ce qu’il faut de mauvais rêves pour que les autres soient pleinement savourés. »

Une conclusion ouverte et vertigineuse

La fin du roman boucle le récit sur son idée fondatrice : « Lony, le monde qui nous habite, est beaucoup plus vaste… Et il arrive souvent que l’un s’évade dans l’autre et inversement. » Cette dernière phrase résonne comme une signature poétique. Elle rappelle que ce livre parle autant de rêves que de lucidité — et que le merveilleux, chez Ndjékéry, est une manière de regarder le réel en face.

Pourquoi ce roman est une réussite ? Parce qu’il allie souffle mythologique, satire sociale et puissance narrative. Les personnages vivent, se déchirent, conspirent. L’auteur orchestre le tout avec un style qui mêle oralité, lyrisme et précision, donnant au texte une énergie rare.

