Format, papier, rythme : le travail invisible derrière les livres photo

« L’objectif, c’est de donner un écran visuel formel à un livre », résume-t-elle. Autrement dit, traduire un propos – celui d’un photographe, accompagné ou non de textes – en un objet cohérent, capable de porter le sens sans l’écraser. Le travail commence bien avant la mise en page : choix du format, du papier, du type de couverture, réflexion sur les solutions techniques, puis organisation des images dans l’espace de la page. « Comment je peux faire pour que la mise en page serve le propos ? », interroge-t-elle à chaque projet.

Trouver l’équilibre entre désir et lisibilité

Dans le livre photo, l’enjeu est double : créer un objet singulier, qui donne envie, tout en restant accessible. « Il faut toujours une balance entre un objet qui donne envie et un livre qui reste lisible, accessible. Il y a aussi des aspects très pratiques », explique Lucie Baratte. Le design graphique ne doit jamais prendre le pas sur ce qui est montré : « L’idée, c’est que le design graphique ne desserve pas le propos, mais au contraire rende visible, lisible ce qu’on essaye de transmettre. »

Ce travail d’équilibriste a un impact réel sur l’expérience de lecture, même lorsqu’il n’est pas conscientisé. « Il y a un aspect presque subliminal. Si tu tombes sur un livre avec des problèmes de mise en page, tu vas avoir envie de le reposer, sans forcément pouvoir dire pourquoi. » Un interlignage mal ajusté, une hiérarchie confuse ou un rythme de pages mal maîtrisé suffisent à rompre l’attention.

Cette approche repose aussi sur une relation de travail fondée sur l’écoute et la confiance. Avec les éditions Light Motiv, Lucie Baratte décrit un fonctionnement collectif, où chacun apporte sa compétence sans chercher à imposer une vision unique. « Ce n’est pas un éditeur qui cherche absolument à tout contrôler. Ce n’est pas quelqu’un qui dit : “Moi je veux ça, il faut que tu me le fasses exactement comme ça.” »

Elle insiste sur la qualité du dialogue instauré tout au long du processus de fabrication. « Il est à l’écoute de ce que l’autre peut lui proposer, aussi bien dans la relation qu’il a avec les auteurs que dans la relation qu’il a avec moi. Il sait qu’on travaille en équipe. » Une manière de faire qui permet au design graphique de trouver pleinement sa place, non comme un simple service rendu, mais comme une composante à part entière du livre.

Un métier encore largement invisibilisé

Si les éditeurs indépendants de livres d’art et de photographie sont particulièrement attentifs à ces questions, le métier de designer graphique reste peu identifié par le grand public. « C’est une part du travail qui est méconnue. Le lecteur prend le livre, mais toute la conception, le passage du texte et des images à l’objet livre, ça lui passe totalement au-dessus. » À l’exception notable des couvertures et de l’illustration, plus immédiatement visibles.

Cette invisibilité se traduit aussi dans l’espace public. Les designers graphiques sont rarement conviés aux tables rondes ouvertes, davantage présents dans des rencontres professionnelles entre pairs. « On n’est pas réellement considéré comme des acteurs essentiels. Comme si ce n’était pas un travail de conception. » Une perception qui réduit encore trop souvent le designer graphique à un rôle d’exécutant technique, « quelqu’un qui sait manier une souris ».

En parallèle de son activité de création, Lucie Baratte enseigne la typographie, la sémiologie et la conception graphique dans plusieurs écoles supérieures d’art et en métiers du livre. Un prolongement naturel de son travail, pensé comme une éducation du regard. « À partir du moment où on fait attention, on commence à voir les différences. Et à la fin, on ne voit plus que ça. »

Avec ses étudiants, elle compare des ouvrages, analyse les colophons, interroge les choix de fabrication. Une manière de comprendre les logiques économiques et artisanales à l’œuvre, mais aussi de redonner de la valeur aux gestes éditoriaux. Cette sensibilisation concerne directement les futurs libraires et bibliothécaires, souvent peu formés à l’édition photographique.

L’édition photo face aux limites de la diffusion

Le livre de photographie souffre encore d’un déficit de médiation. « Dans la formation des libraires et des bibliothécaires, le livre reste avant tout de la littérature ou de la bande dessinée. Les livres photo se retrouvent dans la catégorie des “beaux livres”, qui regroupe un peu tout et n’importe quoi. » À cela s’ajoute le rôle des diffuseurs, dont la sensibilité à ce segment est déterminante pour défendre ces ouvrages en librairie.

La situation est d’autant plus complexe que les éditeurs indépendants font face à une concurrence frontale de productions industrielles à grande échelle. « Ce sont des livres qui coûtent plus cher à produire, avec des tirages limités. Forcément, c’est plus difficile de se faire voir. »

C’est précisément pour rendre visibles ces enjeux que Lucie Baratte participera à la table ronde « L’Objet-Livre » à Amiens, aux côtés du photographe Corentin Fohlen et de l’éditeur Éric Le Brun. Ensemble, ils reviendront sur la genèse de plusieurs ouvrages réalisés en commun, en croisant leurs regards de créateur d’images, de conceptrice graphique et d’éditeur.

« Le but de ce type de journée, c’est de faire découvrir, d’ouvrir des portes. Il y a beaucoup de gens que ça intéresse, mais il faut parfois qu’on leur fasse goûter autre chose. » L’enjeu est aussi celui de la rencontre : permettre aux professionnels du livre comme au public de manipuler les ouvrages, de poser des questions, d’entrer concrètement dans la fabrique collective du livre de photographie.

« Discuter avec des libraires, des bibliothécaires, avec le public, ça nous enrichit aussi », souligne-t-elle. Une manière, enfin, de rappeler que derrière chaque livre de photographie se joue un travail d’équipe patient, où la forme n’est jamais décorative, mais indissociable du sens.

Crédit photo : Light Motiv

Par Clotilde Martin

