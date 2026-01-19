Julian Barnes : la leucémie et ses adieux à la fiction, avec Départ(s)

L’écrivain l’assume avec une sobriété presque désarmante : « Je suis vivant et j’en profite », confie-t-il au média public américain WGBH. Une formule simple, qui éclaire toutefois sa manière d’habiter le présent — sans pathos, sans emphase, avec une lucidité intacte.

Avec Départ(s), publié en France chez Stock, Julian Barnes propose un texte singulier, qui oscille entre roman et mémoire personnelle. L’ouvrage ne se contente pas de raconter une histoire : il explore le passage du temps, la persistance des souvenirs et la façon dont les êtres se retrouvent — ou se perdent — au fil des années.

Le narrateur, qui porte le prénom de l’auteur, tente de reconstituer une histoire d’amour ancienne entre deux amis d’université. Le fil narratif deviendra rapidement prétexte à une réflexion plus vaste sur l’âge, la séparation et la mortalité.

La forme, volontairement hybride, brouille les frontières : fiction, autobiographie, méditation. Dans sa version originale, parue à l’occasion de son 80ᵉ anniversaire, le livre s’enrichit d’échos plus personnels encore.

Ici l’auteur, atteint d’un cancer du sang, inscrit son expérience dans une exploration littéraire de la mémoire et de la finitude. Le récit gagne ainsi en densité, comme si la fiction devenait un miroir du réel.

La maladie, racontée sans grandiloquence

Barnes n’aborde pas sa condition sous un angle dramatique. Elle apparaît plutôt comme une réalité avec laquelle il compose. Il évoque cette relation aux soins avec une pointe d’ironie : « J’aime parler aux médecins, aux spécialistes et aux infirmières… mais cela devient un peu fastidieux, à la trente-quatrième fois… »

Ce regard se retrouve dans le livre. La maladie n’y est jamais spectaculaire : elle affleure dans les silences, dans la manière dont le narrateur considère le temps qui reste. Barnes évoque logiquement son rapport à la mort, inspiré par Montaigne : penser la fin permet, selon lui, de mieux l’apprivoiser. Une philosophie qui irrigue tout le texte, et qui confère à Départ(s) une gravité douce, sans pesanteur.

Le dernier livre d’une trajectoire littéraire

Présenté comme son ultime ouvrage de fiction, Départ(s) marque une étape importante dans le parcours de Barnes. L’auteur l’explique lui-même : « Peu à peu, en écrivant ce livre, je me suis dit que ce serait le dernier. […] J’ai joué mes partitions, écrit tout ce que je voulais écrire. »

Pour autant, Barnes ne parle pas d’arrêt définitif. Il annonce qu’il continuera d’écrire, mais sous d’autres formes : essais, chroniques, textes plus courts. Cette nuance ouvre une perspective différente : non pas une fin, mais un déplacement. Une manière de poursuivre autrement ce dialogue avec ses lecteurs.

