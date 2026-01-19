Trois lauréats pour les Prix d’Encouragement à de jeunes écrivains 2025

Créés en 1952 par Cino Del Duca, les Prix d’Encouragement à de jeunes écrivains sont les plus anciennes récompenses attribuées par la Fondation Del Duca. Ils ont été redéfinis en 2005 sur proposition de l’Académie française, tout en conservant leur vocation initiale de soutien à de jeunes écrivains de langue française.

Au fil des années, ces prix ont distingué des auteurs aux parcours variés, parmi lesquels Félicien Marceau, Jacques Lanzmann, Erik Orsenna, Michel Onfray, Hervé Le Tellier ou Valentine Gody. L’édition actuelle récompense trois auteurs aux trajectoires et pratiques distinctes.

Les prix seront remis lors de la conférence de presse annuelle de la Fondation Simone et Cino Del Duca, organisée à l’Hôtel Pereire, à Paris.

Eliot Ruffel et Anouk Schavelzon, deux premiers romans

Né en 2000 à Saint-Étienne, Eliot Ruffel vit aujourd’hui à Paris. Diplômé d’un bachelor en arts visuels de la HEAD à Genève et d’un master de création littéraire au Havre, il poursuit actuellement un master en photo et vidéo à l’ENSAD de Paris. Son travail est à la croisée de l’écriture, de la photographie et de la vidéo, avec une attention portée aux zones de passage entre documentaire et fiction. Après ça (Editions de l’Olivier) est son premier roman.

Anouk Schavelzon est née à Paris en 1998. Après des études littéraires et théâtrales, elle choisit de se consacrer à sa pratique de l’écriture. Elle est membre du collectif « La Textape », qui organise des scènes ouvertes aux Lilas. Le bleu ne s’abîme pas (Seuil) est son premier roman.

Maud Ventura, entre radio et roman

Maud Ventura est titulaire d’un master de philosophie de l’École normale supérieure de Lyon, puis d’un master en management obtenu à HEC Paris. À l’issue de ses études, elle travaille pour France Inter avant de devenir, en 2021, rédactrice en chef des podcasts chez NRJ. Elle explore le thème du sentiment amoureux dans ses productions radiophoniques et dans ses romans.

Elle publie Mon mari (L'iconoclaste) en 2021, puis Célèbre (L'iconoclaste) en 2024. Dany Laferrière décrit ce second roman comme le portrait d’une jeune chanteuse confrontée à une célébrité rapide, présentée comme une expérience ambivalente plutôt qu’un accomplissement.

Maud Ventura est lauréate, en novembre 2021, d’une bourse du Fonds de dotation Vendredi soir. À l’été 2024, elle anime également une émission musicale sur France Inter, Sur la page abandonnée.

La Fondation Simone et Cino Del Duca

La Fondation Simone et Cino Del Duca a été créée en 1975 par Simone Del Duca afin de rendre hommage à son mari et de poursuivre leur action philanthropique. Elle est installée à l’Hôtel Pereire et abritée par l’Institut de France depuis 2005.

La Fondation attribue chaque année douze prix, dont quatre Grands Prix consacrés à la littérature, à la recherche scientifique, à l’archéologie et à la création artistique.

Les lauréats de l'édition précédente étaient Matteo Leta, Antoine Chatelain et Déa Liane.

