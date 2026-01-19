Un livre n'est pas toujours un livre, rappelle la justice administrative

Fondée en 2022 par Alice Brière, la société Dis-moi tout propose « une gamme de livres souvenirs et journaux à remplir, conçus pour tous les liens de vie — grands-parents, parents, enfants, amis — et fabriqués avec soin en France et en Europe ». Autant de supports pour faciliter les échanges entre les générations et susciter des récits.

Parmi les « meilleures ventes » affichées par la structure, on retrouve ainsi les titres de la série « Dis-moi tout », déclinés pour grand-mère, grand-père, maman ou papa. Dans chacun d'entre eux, quelques questions sont adressées aux destinataires, afin de provoquer une réponse écrite, dans l'ouvrage lui-même : « Quel conseil donnerais-tu à la personne que tu étais il y a 20 ans ? », « Es-tu satisfaite de ta vie ? As-tu des regrets ? » ou encore « Ta plus belle leçon de vie ? », par exemple.

Mi-2023, l'administration fiscale adresse à Dis-moi tout une proposition de rectification portant sur le taux de TVA appliqué par l'entreprise sur les ouvrages qu'elle vend, notamment ceux des collections « Dis-moi tout » et « Mon journal ».

Elle remet en effet en cause l'application du taux de TVA réduit, de 5,5 %, du livre pour ces articles, soulignant qu'un taux normal [de 20 %, NdR] serait ici approprié, avec pour conséquence un rappel de TVA collectée auquel se sont ajoutés des droits supplémentaires de taxe insuffisamment collectée également soumis au taux normal. La société Dis-moi tout contestait auprès du tribunal administratif de Rouen cette interprétation fiscale vis-à-vis de ses ouvrages.

Recueil d’informations personnelles

Si la société Dis-moi tout vend bien des livres, ces derniers ne correspondent pas à la définition fiscale du livre éligible au taux réduit de 5,5 %. Pour être couverts par cette dernière, il doit s'agir d'« ouvrages qui constituent des ensembles homogènes comportant un apport intellectuel », et ne contiennent pas « un espace important destiné à être rempli par le lecteur ».

Les articles vendus par la société Dis-moi tout s'éloignent ainsi de la définition fiscale du livre, de ce point de vue. « S’il n’est pas contesté que ces ouvrages procèdent d’un certain travail d’édition, de conception graphique et de sélection de sujets et qu’ils comportent, outre les espaces destinés à être remplis par le lecteur, des illustrations et des éléments graphiques renforçant la cohérence globale, leur objet principal demeure le recueil d’informations personnelles par l’utilisateur », analyse ainsi le tribunal dans sa décision.

« Ces ouvrages, qui constituent un support à l’expression individuelle du client, n’ont de sens que dans sa seule participation à travers une trame graphique et rédactionnelle au demeurant très réduite », poursuit-il. Ainsi, « plus d’un tiers de la surface totale de l’ensemble, marges normales exclues, est dévolue à des espaces blancs intégrés dans un graphisme parfois agrémenté de texte », selon la vérification du tribunal.

La société Dis-moi tout, qui avait sollicité la décharge du rappel de TVA demandé par l'administration fiscale, a ainsi vu sa requête rejetée par le tribunal administratif de Rouen, dans une décision rendue publique le 6 janvier dernier.

Nous avons tenté de joindre la société Dis-moi tout, sans succès.

La décision du tribunal administratif de Rouen est accessible ci-dessous.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com