Tafiti : les livres de Julia Boehme et Julia Ginsbach portés à l'écran

Écrit par Julia Boehme et Nicholas Hause, le film d'animation Tafiti introduit le personnage homonyme, un suricate intelligent et curieux, ainsi que ses camarades, comme le potamochère Mèchefol ou le petit rongeur MKonga...

Les nombreux ouvrages mettant en scène Tafiti et sa bande, signés par Julia Boehme et Julia Ginsbach, n'ont jamais été traduits en français. La réalisatrice Nina Wals a plusieurs films à son actif (Le Cristal magique, Noix de coco, le petit dragon), tandis que la direction de l'animation a été confiée à Timo Berg, déjà à l'œuvre en tant qu'animateur sur Astérix : le secret de la potion magique (2018), Yakari, le film (2020) ou encore Super Mario Bros. Le film (2022).

Le casting vocal réunit Déborah Rouache (Tafiti), Mickaël Dubois (Mèchefol), Didier Colfs (Mkonga), Lionel Bourguet (Grandpapa), Bernadette Mouzon (Grandmaman) ou bien Franck Dacquin (lʼaigle).

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com