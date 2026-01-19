Un film sur Baudelaire, réalisé par Arielle Dombasle, d'après un livre de BHL

Le couple formé par Arielle Dombasle et Bernard-Henri Lévy investit à nouveau le domaine du 7e art, puisque la première réalisera une adaptation d'un livre du second, paru à la fin des années 1980 chez Grasset, Les derniers jours de Charles Baudelaire.

L'ouvrage faisait alors du célèbre poète du XIXe « le héros bien réel d'un roman aussi fidèle aux exigences de la vérité qu'à celles de l'imagination », d'après la présentation de l'éditeur. BHL menait alors l'enquête sur la « lente agonie » de Baudelaire, en s'appuyant sur les témoignages de plusieurs proches et témoins, mais en revendiquant par ailleurs « toutes les libertés ».

Ici, Charles Baudelaire sera le héros bien réel d'un roman aussi fidèle aux exigences de la vérité qu'à celles de l'imagination. Il sera, surtout, cet homme misérable surpris à la fin de sa vie, dans une chambre de l'hôtel du Grand-Miroir, à Bruxelles, pendant les quelques jours où, usé par la syphilis, il va perdre une partie de sa raison et l'usage de sa parole... Pour le romancier, il y avait là un pari et un mystère que s'est-il vraiment passé pendant ces jours qui virent. pour la dernière fois, le poète des Fleurs du Mal confronté à sa mémoire ? Pourquoi a-t-il choisi de s'égarer ainsi, corps puis âme, en maudissant le monde et le ciel ? C'est autour de ce Baudelaire exilé, convaincu de son échec, bientôt aphasique, que Bernard-Henri Lévy a bâti son roman. – Le résumé de l'éditeur pour Les derniers jours de Charles Baudelaire

Le film adapté du texte jouera lui aussi avec les faits, puisqu'il se situera « à la croisée du biopic, de l’essai cinématographique et de l’hommage littéraire », selon la présentation de la société de production Saga Film.

Actrice à la filmographie impressionnante, également comédienne, Arielle Dombasle a réalisé 5 longs-métrages, dont le dernier en date, Les Secrets de la princesse de Cadignan (2023), est une adaptation des nouvelles Les Secrets de la princesse de Cadignan et Le Cabinet des Antiques d'Honoré de Balzac. Le scénario, adapté des textes du romancier, était alors signé par Jacques Fieschi.

À LIRE - Carine Tardieu à l'oeuvre pour adapter La vie obstinée de Wallace Stegner

D'autres œuvres de Bernard-Henri Lévy ont été adaptées à l'écran, comme American Vertigo (par Michko Netchak, 2007) et sa pièce de théâtre Hôtel Europe (sous le titre Mort à Sarajevo, par Danis Tanovic, 2017).

Pour l'instant, le film Les derniers jours de Charles Baudelaire n'a pas de date de sortie.

Photographie : Arielle Dombasle en 2013, au Festival de Cannes (Georges Biard, CC BY SA 3.0), Charles Baudelaire par Étienne Carjat vers le 1er décembre 1861 (domaine public)

DOSSIER - Rentrée littéraire 2022 : huit romans détachés du peloton

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com